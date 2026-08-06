Dacia, Ford i Suzuki zastavují linky. Vyschlý Dunaj drtí energetiku Balkánu
Extrémní sucho na Dunaji vyvolalo masivní energetickou krizi v jihovýchodní a střední Evropě. Výpadky vodních elektráren i chlazení jaderných reaktorů donutily automobilky od Dacie po Suzuki nuceně odstavit výrobu. A v Rumunsku musela ke zprůchodnění toku zasáhnout dokonce armáda s trhavinami.
Letošní srpen přináší tvrdou lekci o křehkosti moderní infrastruktury a průmyslu. Průtok Dunaje klesl na hodnoty překonávající i dosud nejhorší zaznamenaný krizový rok 2003, čímž mohutná řeka přestala plnit roli spolehlivé energetické tepny regionu. Důsledkem je devastační dominový efekt.
Vodní elektrárny od Srbska přes Bulharsko až po Rumunsko drasticky přicházejí o výkon a ještě dramatičtější situace panuje kolem jaderných zdrojů. Maďarský Paks i rumunská Cernavodă musely kvůli přehřáté vodě a neschopnosti efektivně chladit reaktory přistoupit ke snížení výkonu nebo dočasnému odstavení vybraných bloků. Energetika v celém regionu se ocitla na hraně kolapsu.
Rumunská vláda musela tváří v tvář hrozícímu blackoutu sáhnout k bezprecedentním krokům. Nový premiér Ilie Bolojan vyzval osmdesát největších průmyslových hráčů v zemi z řad petrochemie, ocelářství i automobilového průmyslu k okamžitým úsporám, primárně v kritických večerních hodinách.
Balkán odstavuje továrny
Apel obratem vyslyšely automobilky Dacia v Mioveni a Ford v Craiově, které kompletně zastavily své montážní linky s výhledem až do 19. srpna. Tento vynucený krok jim naštěstí alespoň zčásti zapadl do kalendářů, protože jej spojily s plánovanou letní údržbou a přípravou na nové modely, přičemž síti celkově odlehčily o nezanedbatelných dvě stě megawattů odběru.
S řešením rumunské krize musela pomoci záchranná armádní operace. Pro obnovení chlazení zmíněné jaderné elektrárny Cernavodă musela nastoupit více než stovka ženistů s těžkou technikou. Ti pomocí bezmála dvou set kilogramů výbušnin odpálili mohutný skalní masiv Parjoaia, aby fyzicky uvolnili říční koryto a dostali k reaktorům tolik potřebnou masu vody.
Podobně napjatá atmosféra panuje v sousedním Maďarsku, kde se hraje o osud středoevropské bašty automobilového průmyslu a výroby baterií. Tamní vláda úderem prvního srpna vydala nekompromisní dekret. Průmysloví odběratelé budou bez milosti odpojeni od sítě, pokud v souladu s krizovým plánem neomezí svou spotřebu.
Továrna Magyar Suzuki v Ostřihomi musela reagovat okamžitě a zavedla každodenní dvouhodinové nucené vypínání linek spojené s celkovou redukcí srpnové produkce. Stejný tlak dopadl i na asijské výrobce energeticky extrémně náročných baterií do elektromobilů. Giga továrny společností CATL či Samsung SDI, spolu s předními dodavateli typu Bosch a Denso, musely přejít na přísné úsporné režimy, jež tvrdě omezují spotřebu elektřiny i vody.
Někteří jsou připraveni
Na pozadí této krize se nicméně ukazuje, jak prozíravé byly nedávné investice některých koncernů do energetické soběstačnosti. Závod Audi v Győru úspěšně vykrývá výpadky sítě a nutnost snižovat odběr díky své gigantické fotovoltaické farmě. Tato střešní solární instalace, která patří k největším svého druhu v Evropě, umožňuje podniku pokrýt podstatnou část vlastní základní spotřeby i v momentech, kdy je veřejná distribuční síť pod maximálním náporem.
Zcela ukázkově pak situaci zvládá BMW v Debrecínu, které těží z vlastního padesátitříhektarového solárního parku, jenž zátěž na veřejnou distribuci sráží na naprosté minimum. Závod je tak schopen udržet technologické procesy v provozu.
Mercedes-Benz v Kecskemétu zase elegantně proplouvá odstávkami díky tomu, že přesně na toto kritické období naplánoval tradiční třítýdenní celozávodní dovolenou. Automobilce se tak podařilo zcela přirozeně synchronizovat údržbu výrobních zařízení s obdobím nejvyšších cen elektřiny a nejpřísnějších vládních regulací spotřeby.
Zdroje: BMW, Bosch, CATL, Dacia, Denso, Ford, Gazeta.pl, Moto.pl, Samsung, Suzuki