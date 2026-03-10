Dacia má konečně konkurenta Škody Octavia! Kombík Striker nabídne hybrid, LPG i čtyřkolku!
Dacia začínala jako velmi levná značka, dnes ale slaví úspěchy i v segmentu C. Po SUV Bigster do něj zamíří i s novým kombíkem Striker, který nabídne podobnou techniku jako jeho zvýšený sourozenec.
O plánech Dacie rozšířit nabídku o kombík zhruba velikosti Škody Octavie se spekuluje už delší dobu. Na prezentaci budoucnosti koncernu Renault se tyto spekulace potvrdily a Dacia ukázala nový model Striker. Ten je po bigsteru druhým modelem Dacie segmentu C, tedy nižší střední třídy. Dacia jej ale zatím opravdu jen ukázala, protože bližší technické specifikace budou zveřejněny až na oficiálním představení v červnu. Tam se ukáže také interiér, který v zatím zveřejněné sadě fotek chybí.
Dacia novinku nazývá crossoverem, ale z fotek je jasné, že jde o klasický kombík. Po vzoru třeba Škody Octavie Scout je ale lehce přizvednutý a na spodní části karoserie je pár nelakovaných plastů navíc. Tisková zpráva vysvětluje i jméno vozu: „Název Striker pochází z univerzálního výrazu, který znamená „udeřit“ nebo „trefit se do černého“. Vyjadřuje robustnost a všestrannost modelu, který je navržen jako ideální společník na cesty.“
S délkou 4,62 metru je o něco menší než Škoda Octavia kombi (4,69 m) nebo nová Kia K4 Sportwagon (4,69 m), ale je delší než Hyundai i30 kombi (4,58 m). Je také o kus větší než kombi/MPV Dacia Jogger (4,55 m), které technicky vychází z menšího modelu Sandero. Vzhledem Striker jasně navazuje na nové SUV Bigster, což je vidět hlavně na sloupku D, který je úplně stejně rozdělen černým plastem.
Na přídi je ale nový designový prvek Dacie – z hlavních světlometů míří dolů do nárazníku denní svícení, což připomíná podobné řešení třeba z Kie K4. Vzadu jsou svítilny poprvé tvarované do písmene T, což zase hodně připomíná řešení z nových škodovek. Velmi podobně má světla showcar Škoda Epiq nebo koncept Škoda Vision O, potvrzené jsou i pro velký model Škoda Peaq.
Jaké konkrétní motory se pod vypouklou kapotou ukrývají, Dacia nepřiznala, ale zmínila, jaké varianty budou dostupné: „Řada bude zahrnovat hybridní verzi, Hybrid 4x4 a variantu na LPG.“ Tedy stejné pohony, jaké má už SUV Bigster. V tiskové zprávě se o strikeru píše jako o elektrifikovaném voze; základní spalovací motor z Dusteru, schopný fungovat na benzin i LPG, proto asi nebude v nabídce.
Hybrid by měl odkazovat na systém kombinující čtyřválcovou osmnáctistovku s automatickou multimodovou převodovkou a dvěma elektrickými motory. V Bigsteru má kombinovaný výkon 116 kW a baterii o kapacitě 1,4 kWh. Varianta 4x4 využívá mild-hybridní systém s tříválcovou dvanáctistovkou o výkonu 113 kW. Tato varianta je schopná také provozu na LPG. Jestli bude v nabídce také základní mild-hybrid o výkonu 103 kW s pohonem předních kol, není z tiskové zprávy jasné, je to ale pravděpodobné.
Cena by podle Dacie měla začínat pod 25.000 eury, tedy kolem 600.000 korun. Pro srovnání, Škoda Octavia kombi se čtyřválcem 1.5 TSI o výkonu 85 kW dnes startuje na ceně 639.900 Kč. Kia K4 SW s litrovým tříválcem o výkonu 85 kW je za 509.980 Kč a Hyundai i30 kombi se stejným pohonem se dá pořídit za 489.990 Kč. Dacia Bigster v Česku startuje na 556.900 Kč a menší model Jogger s litrovým tříválcem o výkonu 84 kW na 425.500 Kč, full-hybridní je za 569.000 Kč.
