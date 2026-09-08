Dacia odhalila druhou generaci modelu Spring. Levné supermini má šanci elektrifikovat Evropu
Svěží design, výrazně širší karoserie a dospělejší interiér dělají z nového springu podstatně atraktivnější vůz. Nový spring vyměnil platformu i techniku; nabízí lepší dojezd, rychlejší nabíjení a prostorný interiér. Nízkou cenu slibuje přes nemalá vylepšení i nadále.
Současný spring byl pro mnohé z 210.000 zákazníků prvním krokem do světa čistě elektrických vozů. Od svého představení v roce 2021 se model dočkal několika významných vylepšení, stále ho však brzdil technický základ v letitém Renaultu Kwid pro indický trh. To se ale s novou generací mění.
Nový spring stojí na platformě RG-EV, kterou sdílí se sesterským Renaultem Twingo E-Tech. Díky tomu benefituje z nejnovějších technologií skupiny Renault Group. Výroba nové generace modelu Spring se přesouvá do Evropy, konkrétně do slovinské továrny Novo Mesto.
Díky tomu splní podmínky podpory kategorie M1E ze strany Evropské unie a dokáže nabídnout zajímavou cenovku. Spring zůstává autem do města: jeho elektromotor má výkon 60 kW (80 k) a točivý moment 175 Nm. Zrychlení z nuly na sto mu trvá celých 12,7 sekundy a maximální rychlost je omezena na 130 km/h.
|Model
|Spring 70
|Spring 100
|Nový Spring
|Twingo E-Tech
|Max. výkon
57 kW
|75 kW
(100 k)
|60 kW
(80 k)
|Max. točivý moment
|137 Nm
|175 Nm
Zrychlení 0-100 km/h
|12,3 s
|9,6 s
|12,7 s
|12,1 s
Max. rychlost
|125 km/h
|130 km/h
Kapacita baterie
|24,3 kWh (LFP)
|27,5 kWh (LFP)
Max dojezd (WLTP)
|225 km
|250 km
|263 km
Doba nabíjení (DC)
29 min
|28 min
(50 kW, 15-80 %)
|30 min
(50 kW, 10-90 %)
Dacia ale uvádí, že průměrný majitel současného springu cestuje průměrnou rychlostí 34 km/h a za den ujede přibližně 34 kilometrů. Tři čtvrtiny majitelů nabíjí spring z domácí nabíječky.
Nová LFP baterie o kapacitě 27,5 kWh nabídne dojezd až 250 kilometrů, což se zdá jako dostačující hodnota. Samozřejmě bude zajímavé zjistit, jaká je realita, zejména v chladném počasí.
Standardem je pomalé dobíjení výkonem 6,6 kW, které z domácí zásuvky spring nabije z 15 na 80 % za dlouhých 9 hodin. S 7kW wallboxem se doba zkrátí na necelé tři hodiny. K dispozici je ale také volitelný balíček, který umožní rychlonabíjení výkonem 50 kW (DC) a 11 kW (AC). Doba nabíjení se díky tomu zkrátí na 28 minut, respektive necelé dvě hodiny.
Změnilo se také umístění nabíjecího portu. Místo současného řešení uprostřed masky chladiče se nový spring nově bude nabíjet vpravo vpředu. Přesun nabíjecího portu umožnil automobilce pod přední kapotou najít místo na miniaturní přední zavazadelník, současné řešení ale nebylo vůbec špatné.
Model Spring má stále dobrý poloměr otáčení pouhých 4,95 m, což zajišťuje optimální manévrovatelnost. Vyjíždí na 15" až 16" kolech v závislosti na konfiguraci a vždy disponuje elektronickou parkovací brzdou. Nechybí ani ideální řešení konfigurace asistenčních systémů My Safety, která řidičům umožňuje snadno vypnout vybrané z nich dvojitým stiskem jediného fyzického tlačítka vlevo pod volantem.
Vítané změny
Že se nově představený vůz hodnotami zařadí mezi dvě stávající nabízené varianty a dynamikou bude dokonce zaostávat i za tou základní, nečekal asi nikdo z nás, nový spring však zdánlivě překonává ten starý ve všech zbývajících směrech.
Výrazně se změnily jeho proporce – je o neuvěřitelných 18 centimetrů širší, což se nepochybně projeví na prostornosti interiéru i stabilitě jízdy. O více než 15 centimetrů narostl také do délky (3855 mm) a téměř 7 cm přibylo na rozvoru (2492 mm). Vysoký ale zůstal stejných 1519 mm. Zavazadelník se zvětšil přibližně o 10 % na celkových 337 litrů ve standardní konfiguraci.
Nový spring sází na jednoduchý strukturovaný design, který si s roztomilým twingem určitě nespletete. Typický světelný podpis ve tvaru písmene Y nebyl nahrazen světlomety ve tvaru písmene T jako u vrcholného modelu Striker, nýbrž tlustými liniemi, které zejména v zadní části připomínají logo Dacia Link. Mezi svítilnami se na obou koncích vozu nachází černý panel s logem automobilky.
Nový spring bude k dispozici ve čtyřech barvách: Agave, šedá Schist, černá Diamond a bílá Glacier. Černý pruh na relativně úzkém C-sloupku má vizuálně oddělit střechu od karoserie a odpovídá současné vizuální identitě značky. Je tvořen geometrickým vzorem, který se opakuje také v interiéru.
Twingo v převleku
Interiér představuje ohromný posun vpřed proti současné generaci. Již na první pohled je zřejmá příbuznost s modelem Renault Twingo. Kromě displejů je identická také spodní část palubní desky vyjma velkého tlačítka výstražných světel, které je v twingu vyhotoveno z červeného plastu jako odkaz na originál z roku 1993.
Horní část palubní desky je specifická pro značku Dacia. Na oficiálních fotografiích je čalouněná látkou s modravým odstínem, kterou najdeme také na sedadlech. Dacia slibuje také řadu úložných prostorů a praktických prvků.
Součástí standardní výbavy všech výbavových úrovní je 7" digitální přístrojový štít, který lze do jisté míry přizpůsobit dle požadavků řidiče. Vyobrazený centrální displej systému Media Nav Live s úhlopříčkou 10,1" bude součástí výbavového stupně Journey.
Nabídne bezdrátové zrcadlení smartphonu prostřednictvím Apple CarPlay nebo Android Auto, ale i vestavěnou navigaci s 8letou podporou online služeb či obchod s aplikacemi, plánování nabíjení, předběžnou klimatizaci interiéru, sledování vozidla a další.
Výbavový stupeň Journey nabídne také bezdotykovou kartu pro bezklíčový přístup, couvací kameru, dva porty USB-C, jeden upevňovací bod YouClip, kryt zavazadlového prostoru a čalounění z materiálu TEP/látky.
Základní Expression využívá místo centrálního displeje mobilní telefon řidiče, pomocí kterého je díky nové bezplatné aplikaci Dacia Media Control možné ovládat rádio, multimédia i další nastavení vozu. Namísto centrálního displeje je k dispozici bezpečný a ergonomický držák na telefon. U modelu Spring lze systém Media Control nově používat také ve formátu na výšku.
Pokud zákazník svůj telefon nepřipojí, bude mu k dispozici systém Media Control s USB-C a ovládáním na volantu. Ten zobrazuje informace o médiích a telefonních hovorech na digitálním přístrojovém štítu.
Základní výbava Expression nabídne mimo jiné centrální zamykání s dálkovým ovládáním, elektricky ovládaná přední okna a vnější zrcátka, manuální klimatizaci, automatické světlomety a zadní parkovací senzory.
Z praktického hlediska potěší zadní lavice sklopná v poměru 50/50, dělená podlaha zavazadlového prostoru, tři upevňovací body YouClip, posuvné a výškově nastavitelné sedadlo řidiče s polohovatelným opěradlem a látkové čalounění. Základní cena by se měla vejít pod 20.000 € (přibližně 485.000 korun) před započtením dotací.
Zdroj: Dacia