Dacia Sandero Stepway 1.0 TCe 120 EDC6 vs. Fiat Grande Panda 1.2 Hybrid Aut.6 – Pravidla opustila hru
Fiat Grande Panda se u nás poprvé ukázal zhruba před rokem ve své elektrické verzi. Nijak se netají tím, že by rád ukradl co nejvíce z tržního koláče veleúspěšného sandera, aktuálně nejprodávanějšího vozu Evropy. Má na to schopnosti, když už mu nechybí kuráž?
Ještě než začneme, jako bychom to slyšeli naživo: vždyť tady máme sandero za skoro půl milionu a pandu, která tuto hranici v testované verzi i překračuje. Takže o jakých dostupných autech se to vůbec bavíme? O dvou z těch nejlevnějších na trhu: zatímco „velká panda“ startuje na 389.900 Kč, sandero v základní výbavě vyjde na opravdu dumpingových 339.000 Kč.
Za tolik u Fiatu nekoupíte ani levnější výběhovou pandinu, tedy o segment menší a několik let zastaralejší vůz. Vlastně za tolik nekoupíte u nikoho nic: sandero je totiž vůbec nejlevnějším autem na trhu. Nejblíže je aktuálně Kia Picanto, která bez využití výkupního bonusu vyjde na 354.980 Kč a s ním sice dacii podleze, i sandero ale umí nabídnout výkupní bonus 10.000 Kč a kii to vrátit i s úroky.
Všimli jste si toho? Sandero, vůz segmentu B, v ceně soupeří s o segment menším vozem… A vyhrává. Dnes se už množství použitého plechu do konečné ceny auta tolik nepromítá, když máme všechny ty asistenty a komfortní prvky, jež vyžaduje naše tržní situace. Cena ale záleží na chytrém sdílení komponent napříč jednotlivými modely a segmenty, marketingu a výsledných maržích.
To jsou třeba věci, ve kterých se francouzský Renault v posledních letech skrze svou rumunskou dceru vzdělal a jejichž umění vycizeloval do bodu, v němž si může na prsou hřát nejprodávanější vůz kontinentu. A s 1082 kusy za rok 2026 také 29. nejoblíbenější auto českých zákazníků.
Stellantis se v podstatě dlouhé roky snaží o to samé jako Renault s Dacií, donedávna to koncernu ale tolik nešlo. S platformou Smart Car ale svítá na lepší časy, jelikož umožnila postavit řadu dostupných aut v době, která jim nepřeje: už jen Citroën C3, C3 Aircross a Opel Frontera společně zaznamenaly v Česku za prvních sedm měsíců roku 2026 na 1400 prodaných aut. Na ještě levnější pandu se 119 prodanými kusy si našinci ale zatím moc nezvykli.