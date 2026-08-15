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Dacia Sandero Stepway 1.0 TCe 120 EDC6 vs. Fiat Grande Panda 1.2 Hybrid Aut.6 – Pravidla opustila hru

Dacia Sandero Stepway 1.0 TCe 120 EDC6 vs. Fiat Grande Panda

Dacia Sandero Stepway 1.0 TCe 120 EDC6 vs. Fiat Grande Panda Zdroj: Svět motorů/Michal Kollert

Dacia Sandero Stepway 1.0 TCe 120 EDC6 vs. Fiat Grande Panda
Dacia Sandero Stepway 1.0 TCe 120 EDC6 vs. Fiat Grande Panda
Dacia Sandero Stepway 1.0 TCe 120 EDC6 vs. Fiat Grande Panda
Dacia Sandero Stepway 1.0 TCe 120 EDC6 vs. Fiat Grande Panda
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František Pisarovič
František Pisarovič
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Fiat Grande Panda se u nás poprvé ukázal zhruba před rokem ve své elektrické verzi. Nijak se netají tím, že by rád ukradl co nejvíce z tržního koláče veleúspěšného sandera, aktuálně nejprodávanějšího vozu Evropy. Má na to schopnosti, když už mu nechybí kuráž?

Ještě než začneme, jako bychom to slyšeli naživo: vždyť tady máme sandero za skoro půl milionu a pandu, která tuto hranici v testované verzi i překračuje. Takže o jakých dostupných autech se to vůbec bavíme? O dvou z těch nejlevnějších na trhu: zatímco „velká panda“ startuje na 389.900 Kč, sandero v základní výbavě vyjde na opravdu dumpingových 339.000 Kč.

Za tolik u Fiatu nekoupíte ani levnější výběhovou pandinu, tedy o segment menší a několik let zastaralejší vůz. Vlastně za tolik nekoupíte u nikoho nic: sandero je totiž vůbec nejlevnějším autem na trhu. Nejblíže je aktuálně Kia Picanto, která bez využití výkupního bonusu vyjde na 354.980 Kč a s ním sice dacii podleze, i sandero ale umí nabídnout výkupní bonus 10.000 Kč a kii to vrátit i s úroky.

Všimli jste si toho? Sandero, vůz segmentu B, v ceně soupeří s o segment menším vozem… A vyhrává. Dnes se už množství použitého plechu do konečné ceny auta tolik nepromítá, když máme všechny ty asistenty a komfortní prvky, jež vyžaduje naše tržní situace. Cena ale záleží na chytrém sdílení komponent napříč jednotlivými modely a segmenty, marketingu a výsledných maržích.

To jsou třeba věci, ve kterých se francouzský Renault v posledních letech skrze svou rumunskou dceru vzdělal a jejichž umění vycizeloval do bodu, v němž si může na prsou hřát nejprodávanější vůz kontinentu. A s 1082 kusy za rok 2026 také 29. nejoblíbenější auto českých zákazníků.

Stellantis se v podstatě dlouhé roky snaží o to samé jako Renault s Dacií, donedávna to koncernu ale tolik nešlo. S platformou Smart Car ale svítá na lepší časy, jelikož umožnila postavit řadu dostupných aut v době, která jim nepřeje: už jen Citroën C3, C3 Aircross a Opel Frontera společně zaznamenaly v Česku za prvních sedm měsíců roku 2026 na 1400 prodaných aut. Na ještě levnější pandu se 119 prodanými kusy si našinci ale zatím moc nezvykli.

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