Dacia slaví úspěchy na Dakaru speciální edicí dusteru. Pořízení ale není snadné
Rumunská automobilka jednou za čas nabízí časově omezené limitované série. Nová limitka je však nejen omezena na pouhých 500 kusů, ale musíte pro ni do Rumunska a navíc ji nekoupíte v autosalonu.
Limitovaná edice se jmenuje Spirit of Sand (duch písku) a vychází z výbavového stupně Extreme. Poznáte ji na první pohled již zvenčí, protože se kromě měděně hnědých prvků verze Extreme vyznačuje výraznou grafikou na spodní části karoserie. Pro zdůraznění terénního charakteru je model standardně vybaven ochranným štítem motoru a převodovky z 6mm duralu.
Uvnitř si duster v limitované edici Spirit of Sand oproti verzi Extreme přilepšil o veškeré komfortní funkce, které duster umí nabídnout. Mimo jiné adaptivní tempomat, vyhřívané přední sedačky, volant i čelní sklo nebo kameru Multiview.
Duster Spirit of Sand lze objednat pouze s novým hybridním motorem G 150 4x4, který je unikátní kombinací mild-hybridního systému a spalování smíšeného paliva benzin/LPG. Motor 1.2 o výkonu 103 kW (140 k) doplňuje elektromotor na zadní nápravě. Celkový výkon systému dosahuje 113 kW (154 k). Že je tento pohon celkem schopný v terénu a jezdí příjemně, jsme si již vyzkoušeli na vlastní kůži.
K ethosu oslav závodních úspěchů se hodí i pádla pod volantem, která Dacia nabízí vůbec poprvé. Strach o dojezd není na místě, díky dvěma 50litrovým nádržím (na benzin a LPG) teoreticky dokáže duster ujet až 1500 km bez zastávky. V městském prostředí navíc dokáže jezdit až 60 % času v elektrickém režimu díky 48V lithium-iontové baterii, která rekuperuje energii při brzdění.
Duster Spirit of Sand je dostupný pouze v Rumunsku. Nejenže bude vyrobeno pouhých 500 kusů, což připomíná spíše limitované modely Ferrari než masově prodávané Dacie, ale i samotný nákup vozu je nezvykle omezený. Nepotřebujete sice alokaci a pozvánku k nákupu, novou limitku ale nenajdete v showroomech.
Spirit of Sand je k dispozici exkluzivně online na e-commerce platformě Dacia Romania za cenu 28.990 eur (včetně DPH), tedy zhruba 700 tisíc korun. Nabídka platí pro objednávky zadané do 31. března 2026 a první dodávky jsou naplánovány na duben 2026.
Kromě způsobu prodeje je zajímavá ještě jedna skutečnost. Dacia s modelem oslavujícím úspěchy na Dakaru přichází v době, kdy automobilka po svém velkolepém vítězství oznámila, že letošní sezona World Rally-Raid Championship je pro ni zároveň poslední. Dacia s týmem Sandriders měla jediný cíl – vyhrát Dakar. To se jí povedlo hned na druhý pokus a projekt tak skončí o rok dříve, než se očekávalo.
Alespoň nám při výletu do Rumunska bude své úspěchy připomínat limitovaná edice dusteru. Líbil by se vám nějaký limitovaný duster i v Česku? Momentálně v českém ceníku najdeme edici Celebration, která sice zdánlivě neslaví nic konkrétního, ani nenabízí krásné polepy na boku vozu, zato má oproti verzi Expression porci výbavy navíc za příznivější cenu.
