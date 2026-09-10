Dacia Spring nebude jediným příbuzným twinga. Nissan již brzy představí nové pixo!
Automobilka Nissan byla jedním z průkopníků elektrické mobility a model Leaf se minulý rok dočkal už třetí generace. U menších modelů však spoléhá na strategického partnera z Francie. Po modelu Micra oznamuje návrat jména Pixo.
Že aliance Renault-Nissan-Mitsubishi chystá pro automobilku Nissan model založený na platformě RG-EV, není žádnou novinkou. Dlouho se spekulovalo o použití názvu Wave, ovšem automobilka se v souladu s trendy inspirovala ve své historii. V tomto případě to však není na škodu.
Už původní model Pixo prodávaný v letech 2009 až 2013 totiž nebyl čistokrevným nissanem. Vyráběla ho indická společnost Maruti Suzuki jakožto malý městský automobil segmentu A, který se na evropském trhu prodával jako Suzuki Alto a právě Nissan Pixo.
Jeho hlavním benefitem byla tehdy cena, což by mělo platit i nyní. Ostatně sourozenci v podobě čerstvě představené Dacie Spring a stylového Renaultu Twingo oba lákají právě na svou základní cenu pod půl milionem korun.
Nissan dnes potvrdil, že svou verzi vozu představí již za dva týdny, tedy 23. září 2026. Vyrábět se bude v Evropě, pravděpodobně ve slovinské továrně po boku svých sourozenců. Splní tak jednu z podmínek pro klasifikaci v kategorii M1E.
Můžeme očekávat velmi podobné parametry: elektromotor na přední nápravě o výkonu 60 kW (80 k), točivý moment 175 Nm, LFP baterii o kapacitě 27,5 kWh a dojezd přibližně 250 km. Nabíjení výkonem maximálně 50 kW, pět dveří a prostor pro čtyři pasažéry.
Automobilka slibuje, že malé rozměry budou skrývat velkou osobnost, a láká na hravý pixelový motiv loga a pravděpodobně také infotainmentu. Design by měl být charakteristický pro značku Nissan, předchozí informace naznačují inspiraci v tzv. Pike cars z 80. a 90. let minulého století.
Hravý design inspirovaný vozy 50. let minulého století tehdy dostaly modely Be-1, Pao, Figaro a S-Cargo, přičemž zejména Figaro je velmi populární dodnes. Jak by nové pixo mohlo vypadat, jsme nechali zpracovat umělou inteligenci. Reálný model se tak může výrazně lišit.
Kromě představení názvu nadcházejícího modelu, který se v nabídce značky zařadí pod elektrické modely Micra a Leaf, naznačila automobilka také očekávaný příchod čistě elektrického crossoveru Juke.
Zdroj: Nissan