Dacia zrušila jeden z velkých spalovacích modelů. Zaměří se na levné elektromobily
Po úspěchu s malými modely se ambice Dacie posunuly i do střední třídy. Tam vstoupila úspěšně a nabízí zde dva modely. Měly být tři, ale na ten poslední už nedojde. Dacia se místo toho bude v dohledné době soustředit spíše na elektrifikaci svého portfolia.
Dacia měla ve své novodobé historii pod koncernem Renault skromné začátky a její vozy se ani neměly prodávat v západní Evropě. Dnes je její model sandero nejprodávanějším vozem Evropy a Dacia je symbolem úspěchu. Poslední roky se navíc začala posouvat výše a s modely Bigster a Striker vstoupila do střední třídy.
A to docela úspěšně, v druhé polovině roku 2025 se bigster stal nejprodávanějším SUV nižší střední třídy (C-SUV) pro soukromou klientelu v Evropě. Výrazně tak pomohl značce dosáhnout druhého místa v prodejích soukromým zákazníkům v Evropě. Letos se za první polovinu roku prodalo 45.916 kusů a je na 45. místě v celkových prodejích v Evropě.
Ve střední třídě chtěla Dacia podle původních plánů nabízet tři modely se spalovacím motorem pod kapotou. Co přesně měla třetí velká dacia být, není jisté, spekulovalo se o kupé verzi bigsteru nebo liftbacku odvozeném ze strikeru. Bohužel se to už asi nedozvíme, protože Dacia tento projekt zrušila, ačkoliv měl být uveden už příští rok.
Generální ředitelka Dacie Katrin Adt to potvrdila britskému webu Autocar s tím, že prioritou jsou elektromobily a menší auta. „S bigsterem jsme zaznamenali velmi úspěšný vstup na trh, vidíme potenciál v modelu Striker a v současnosti nemáme žádné další plány,“ řekla magazínu Autocar na dotaz ohledně novinek o dalším chystaném voze. „Jsme značka, která nemá příliš mnoho produktů, soustředíme se na novou generaci Sandera a podobně, takže v tuto chvíli nemáme co oznamovat,“ dodala.
Dacia se v dohledné době bude věnovat uvedení nové generace elektromobilu Spring, který se bude vyrábět v Evropě a techniku sdílí s novou generací twinga. Následovat by měla nová generace sandera, která poprvé dostane i čistě elektrickou verzi. Očekává se, že benzinová verze bude nadále využívat platformu CMF-B odvozenou od Renaultu Clio, zatímco elektromobil použije příbuznou architekturu RG-EV z Renaultu 5.
Do roku 2030 by měla Dacia v Evropě uvést až čtyři nové elektromobily. Kromě dvou zmíněných by pravděpodobně mělo jít také o Sandero Stepway, které Dacia považuje za separátní model. Všechny by se měly vyrábět v Evropě kvůli clům na dovoz elektromobilů. Dacia chce po vzoru svých spalovacích modelů nabídnout nejlevnější elektromobily v Evropě. Ke sražení jejich cen značka plánuje využívat LFP baterie a zkoumá také nasazení levných sodíkových (Na-Ion) akumulátorů.
Dacia ale zároveň neplánuje předčasný kompletní přechod na elektřinu. Benzinové, hybridní i LPG motory chce držet v nabídce co nejdéle, ideálně až do roku 2035. Do roku 2030 každopádně plánuje navýšit podíl elektrifikovaných vozů na 2/3 celkových prodejů.
Zdroj: Autocar, zdroj foto: Dacia, Auto.cz, zdroj videa: Auto.cz