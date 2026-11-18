Daewoo stále žije. Pořád vyrábí v Koreji a nově chce spalovat vodík
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Jméno Daewoo z našich silnici rychle mizí, v Koreji je ale stále naživu. Jedna z automobilek, která jej dodnes nese, myslí i na budoucnost. Její součástí mají být vedle baterií a hybridů také vodíkové spalovací motory.
Dnes už je u nás zcela zapomenutá, v 90. letech ale bylo Daewoo pojmem. První korejská značka u nás prodávala více než Hyundai a Kia a dostala se i do první desítky nejoblíbenějších značek celkově. Bodoval hlavně model matiz, ale i vozy jako lanos, nubira nebo nexia si jistě mnozí dodnes pamatují. Daewoo se navíc rozhodlo v Evropě i vyrábět a koupilo třeba českou Avii, polské FSC a podíl v FSO, vytvořilo společný podnik s výrobcem Oltcitu nebo také s ukrajinským AvtoZAZ.
Jenže finanční problémy na přelomu století, způsobené mimo jiné asijskou finanční krizí, srazily automobilce vaz. Konglomerát Daewoo v roce 1999 vyhlásil bankrot a začal se zbavovat svých firem. Daewoo Motors skončilo v rukou amerického General Motors, se kterým už dříve úzce spolupracovalo. SsangYong přešel od Daewoo pod čínský SAIC a nákladní vozy vyrábějící Daewoo Commercial Vehicle bylo z Daewoo Motors vyčleněno a prodáno indické Tata Motors.
Pod GM nemělo Daewoo dlouhého trvání a už v roce 2005 se na většině trhů přejmenovalo na Chevrolet, zatímco automobilka je od té doby známá jako GM Korea. Na pár trzích se udrželo o trochu déle a například do roku 2008 toto jméno používaly vozy vyrobené v Rumunsku, do roku 2012 vyrobené na Ukrajině a v Egyptě. Nejdéle ale Daewoo přežilo v Uzbekistánu, kde je vyráběla automobilka UzDaewooAuto až do roku 2015, kdy bylo korejské jméno nahrazeno značkou Ravon.
To vše se týká osobních vozů, ale značka i logo Daewoo jsou jinde stále naživu. V Koreji se dodnes vyrábějí autobusy Daewoo a také nákladní vozy. Tata Daewoo sice patří Indům, stále ale sídlí v Jižní Koreji, kde své vozy také montuje. V nabídce má tahače v sérii Maxen a také náklaďáky sérií Maxen, Kuxen, Hixen, Dexen a Novus. Ty se prodávají na domácím trhu a také v Indii a na pár exportních trzích převážně v Asii, ale také ve východní Evropě. Dnes jde o druhého největšího výrobce užitkových vozidel v Koreji, po Hyundai.
Všechny zatím spoléhají na spalování fosilních paliv, Tata Daewoo Mobility ale myslí i na budoucnost. V dohledné době by se měl začít vyrábět lehký náklaďák Gixen, který má elektrický pohon využívající baterie od LG a BYD. Součástí budoucích plánů jsou ale také hybridy a překvapivě i vodík. A právě ten je palivem pro poslední novinku Daewoo.
Na veletrhu v Jižní Koreji se představila nová verze tahače maxen s vodíkovým spalovacím motorem. Řadový šestiválec HX12 o objemu 11 litrů vychází z dieselové jednotky DX12, kterou vyvinula společnost HD Hyundai Infracore. Ve vodíkové verzi má výkon 300 kW a 1667 Nm točivého momentu. Převodovka je 12stupňový automat od ZF.
Zásadní změnou je samozřejmě soustava vodíkových nádrží, které pracují s na nákladní vozy nezvykle vysokým tlakem 700 barů. Standardem pro takové vozy je obvykle 350 barů a vyšší tlak je vyhrazen osobním vodíkovým vozům. Také díky tomu se ale v Daewoo Maxen může uchovat v šesti nádržích až 1062 litrů vodíku, což je lehce přes 42 kg. Pro srovnání, osobní Hyundai Nexo nebo Toyota Mirai mají kolem 6 kg vodíku na palubě.
Rozdíl proti zmíněným osobním vozům je samozřejmě ten, že Daewoo vodík spaluje, nevyužívá palivové články. Kolik kilometrů auto ujede, Daewoo neudává, vzhledem k zásobě vodíku by ale mělo jít o 450–550 kilometrů. Spalování vodíku může dosahovat podobné účinnosti jako diesel, 1 litr vodíku má ale zhruba 7,5× méně energie než 1 litr nafty.
Zajímavé je, že ani vodíkový tahač se nezbavil nádrže na AdBlue. Vodíkové spalovací motory sice nespalují uhlovodíkové palivo, ale spalují vodík ve vzduchu za vysokých teplot, takže stále produkují oxidy dusíku a potřebují systém SCR se vstřikováním močoviny. Vůz je vybaven oxidačním katalyzátorem a systémem selektivní katalytické redukce.
Výhodou je úplná absence filtru pevných částic DPF. Protože vodík neobsahuje uhlík, nevznikají při jeho spalování saze. Ve srovnání s naftovým motorem normy Euro 6 byly emise oxidu uhličitého sníženy o 99,9 %, oxidu uhelnatého o 98,2 %, počet pevných částic o 92 % a oxidů dusíku o 86 %.
Vystavený vůz je zatím pouze prototyp, který ale míří do sériové produkce. Testování už nějakou dobu probíhá a už loni firma HD Hyundai Infracore oznámila, že ve spolupráci s firmou Tata Daewoo Mobility úspěšně dokončila extrémní klimatické testy vodíkového motoru. Ujela s ním přes 100.000 km v teplotách až -20° C a při testování v tepelné komoře fungoval i při 55° C.
Zdroj: Daewoo, zdroj foto: Daewoo, zdroj videa: Auto.cz