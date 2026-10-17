Elektrický dálkový Daimler míří přes hranici 500 kilometrů. Má ohromnou baterii
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Elektrifikace dálkových autobusů je složitější než u těch městských. Daimler nyní zkouší technologický demonstrátor, který má zvládnout přes pět set kilometrů bez dobíjení.
V německém Neu-Ulmu se začátkem října uskutečnila zkušební jízda elektrického dálkového autobusu, který vzniká v rámci výzkumného projektu Electrified Coach (ELCH). Daimler ji považuje za důležitý milník při vývoji zájezdového autobusu, který by měl být schopen na jedno nabití urazit víc než pět set kilometrů.
Samotné vozidlo není úplnou novinkou. Pod označením eCoach jej Daimler představil už v dubnu, kdy oznámil blížící se zahájení testovacích jízd. Základem je zájezdový autobus Setra S 516 HD s konvenčním pohonem, který vývojáři přestavěli na elektrický. Zatím jde o technologický demonstrátor, nikoliv o sériově připravený model. Kapacitu jeho baterie, výkon motoru, spotřebu ani rychlost nabíjení výrobce dosud nezveřejnil.
Výzvy dálkové dopravy jsou jiné než v městském provozu. Autobusy tráví dlouhé hodiny ve vyšších rychlostech a musejí odvézt cestující i jejich zavazadla. Zvětšení baterie sice pomůže dojezdu, zároveň však zvýší hmotnost a může omezit užitečné zatížení. Důležité je také dobíjení během provozních přestávek. Projekt ELCH se proto vedle baterie a pohonu zabývá i aerodynamikou, odlehčením konstrukce, spotřebou energie a provozní ekonomikou.
Do projektu jsou zapojeny také německé univerzity a dopravní společnost Flix, provozovatel dálkových autobusových linek pod značkou FlixBus. Výzkumníci z Technologického institutu v Karlsruhe optimalizují strategii provozu elektrického pohonu, tým Technické univerzity Kaiserslautern-Landau hledá možnosti snížení hmotnosti a aerodynamického odporu. Univerzita v Mannheimu posuzuje ekonomickou stránku nasazení a Flix dodává data ze skutečných dálkových spojů, na jejichž základě vznikají jízdní cykly odpovídající reálnému provozu.
Daimler přitom už má elektrický autobus s podobným udávaným dojezdem. Mercedes-Benz eIntouro s bateriemi o celkové maximální kapacitě 414 kWh zvládne podle výrobce až pět stovek kilometrů, záleží ovšem na trase, počasí a způsobu jízdy. Je určen zejména pro meziměstské linky, školní dopravu a kratší výlety. Nový eCoach naproti tomu míří do kategorie dálkových a zájezdových autobusů, kde jsou požadavky na provoz a vybavení odlišné.
Výzkumný projekt ELCH skončí na konci letošního roku. Získané poznatky mají Daimleru pomoci při vývoji budoucích elektrických dálkových autobusů, které chce mít v nabídce do konce desetiletí. Konkrétní termín uvedení sériového modelu ani jeho technické parametry zatím výrobce nepotvrdil.
Zdroj: Daimler, Electrive, KIT