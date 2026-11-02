Dakar opouští Saúdskou Arábii. Po dvaceti letech se vrátí do Afriky
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Nejslavnější dálková rallye příští rok změní kontinent. Po sedmi ročnících v Saúdské Arábii se Dakar vydá z Portugalska do Maroka, kde na závodníky čeká většina z téměř osmi tisíc kilometrů dlouhé trasy.
Pořadatelská společnost Amaury Sport Organisation (A.S.O.) oficiálně potvrdila, že 49. ročník slavné dálkové rallye odstartuje 9. ledna 2027 v Portugalsku a skončí o dva týdny později v marockém Marrákeši. Na africkém kontinentu se přitom naposledy závodilo v roce 2007.
Následující ročník byl kvůli bezpečnostním hrozbám zrušen a Dakar se v roce 2009 přestěhoval do Jižní Ameriky. Tam vydržel jedenáct let, než se v roce 2020 přesunul do Saúdské Arábie. Nyní se tedy po dvaceti letech vrací na kontinent, s nímž je od svého vzniku neodmyslitelně spojen.
Návrat do Afriky nicméně dlouhodobě plánovaný nebyl. Pořadatelé změnu vysvětlují aktuálním vývojem v regionu, tedy kvůli zhoršené bezpečnostní situaci na Blízkém východě. Nové dějiště oznámili 30. října, pouhých deset týdnů před plánovaným startem.
Nejde přitom o definitivní odchod ze Saúdské Arábie. Dakar se tam má vrátit už v roce 2028, kdy se uskuteční jubilejní padesátý ročník. Portugalsko a Maroko tak převezmou pořadatelství výjimečně na jediný rok.
Zázemí startu vyroste v oblasti Loulé-Faro na jihu Portugalska, u stadionu Estádio Algarve. V sobotu 9. ledna se tam pojede prolog, o den později první etapa. Potom závodníky čeká přesun do přístavu a noční plavba přes Středozemní moře do marockého Nadoru.
Od 12. ledna bude Dakar pokračovat jedenácti etapami v Maroku. Trasa povede od severovýchodu země podél pohoří Atlas přes Zagoru a Agadir, kde bude 17. ledna odpočinkový den. Ve druhé polovině soutěže zamíří závodníci hluboko na jih a poté se podél Atlantiku vrátí na sever. Cíl je naplánován na 23. ledna v Marrákeši.
Celkem pořadatelé připravili 7824 kilometrů dlouhou trasu, z toho 4341 kilometrů rychlostních zkoušek. Soutěž bude mít prolog, dvanáct etap a šest různých bivaků. V době oznámení změny bylo přihlášeno už 350 závodníků.
Zdroj: Dakar, A.S.O.