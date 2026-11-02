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Dakar opouští Saúdskou Arábii. Po dvaceti letech se vrátí do Afriky

Aleš Loprais na Rallye Dakar 2026

Aleš Loprais na Rallye Dakar 2026 Zdroj: InstaTrade Loprais Team De Rooy FPT

Rallye Dakar 2027
Buggyra Racing na Rallye Dakar 2026
Buggyra Racing na Rallye Dakar 2026
Buggyra Racing na Rallye Dakar 2026
Buggyra Racing na Rallye Dakar 2026
Buggyra Racing na Rallye Dakar 2026
Buggyra Racing na Rallye Dakar 2026
Buggyra Racing na Rallye Dakar 2026
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Štěpán Vorlíček
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Nejslavnější dálková rallye příští rok změní kontinent. Po sedmi ročnících v Saúdské Arábii se Dakar vydá z Portugalska do Maroka, kde na závodníky čeká většina z téměř osmi tisíc kilometrů dlouhé trasy.

Pořadatelská společnost Amaury Sport Organisation (A.S.O.) oficiálně potvrdila, že 49. ročník slavné dálkové rallye odstartuje 9. ledna 2027 v Portugalsku a skončí o dva týdny později v marockém Marrákeši. Na africkém kontinentu se přitom naposledy závodilo v roce 2007.

Následující ročník byl kvůli bezpečnostním hrozbám zrušen a Dakar se v roce 2009 přestěhoval do Jižní Ameriky. Tam vydržel jedenáct let, než se v roce 2020 přesunul do Saúdské Arábie. Nyní se tedy po dvaceti letech vrací na kontinent, s nímž je od svého vzniku neodmyslitelně spojen.

Návrat do Afriky nicméně dlouhodobě plánovaný nebyl. Pořadatelé změnu vysvětlují aktuálním vývojem v regionu, tedy kvůli zhoršené bezpečnostní situaci na Blízkém východě. Nové dějiště oznámili 30. října, pouhých deset týdnů před plánovaným startem.

Nejde přitom o definitivní odchod ze Saúdské Arábie. Dakar se tam má vrátit už v roce 2028, kdy se uskuteční jubilejní padesátý ročník. Portugalsko a Maroko tak převezmou pořadatelství výjimečně na jediný rok.

Zázemí startu vyroste v oblasti Loulé-Faro na jihu Portugalska, u stadionu Estádio Algarve. V sobotu 9. ledna se tam pojede prolog, o den později první etapa. Potom závodníky čeká přesun do přístavu a noční plavba přes Středozemní moře do marockého Nadoru.

Od 12. ledna bude Dakar pokračovat jedenácti etapami v Maroku. Trasa povede od severovýchodu země podél pohoří Atlas přes Zagoru a Agadir, kde bude 17. ledna odpočinkový den. Ve druhé polovině soutěže zamíří závodníci hluboko na jih a poté se podél Atlantiku vrátí na sever. Cíl je naplánován na 23. ledna v Marrákeši.

Celkem pořadatelé připravili 7824 kilometrů dlouhou trasu, z toho 4341 kilometrů rychlostních zkoušek. Soutěž bude mít prolog, dvanáct etap a šest různých bivaků. V době oznámení změny bylo přihlášeno už 350 závodníků.

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Martin Prokop na Rallye Dakar 2026 • Martin Prokop

Zdroj: Dakar, A.S.O.

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