Dálniční známka Slovensko 2026: Cena, kde koupit, kontrola platnosti a oficiální web
Slovenská dálniční známka je už několik let výhradně elektronická a váže se na registrační značku vozidla. Při cestě na Slovensko je proto klíčové vědět, kde ji koupit oficiálně, kolik stojí a jak si ověřit její platnost.
Na rozdíl od některých okolních zemí Slovensko vsadilo na jednoduchý systém bez fyzických známek. Řidič si dálniční známku koupí online, zadá registrační značku a stát už si vše hlídá elektronicky pomocí kamer. Výhoda je jasná – žádné lepení, žádné škrábání ze skla. Nevýhodou ale je, že chyba ve značce nebo špatně zvolený den platnosti znamená jízdu bez platné známky, často bez varování.
Cena dálniční známky Slovensko 2026
Ceny slovenské dálniční známky jsou dlouhodobě stabilní a platí jednotně pro osobní auta do 3,5 tuny. Řidiči si mohou vybrat ze čtyř časových variant podle délky pobytu nebo četnosti cest.
Jednodenní známka neplatí 24 hodin, ale pouze do konce kalendářního dne, který si při nákupu zvolíte. To je jeden z nejčastějších omylů.
|Typ známky
|Cena
|1denní (do půlnoci)
|8,10 €
|10denní
|10,80 €
|30denní
|17,10 €
|365denní
|90 €
Kde koupit slovenskou dálniční známku oficiálně
Pokud nechcete riskovat přeplatky nebo neplatný nákup, vždy používejte oficiální distribuční kanály. Známku lze koupit těmito způsoby:
- Online na oficiálním e-shopu eznamka.sk
- Přes mobilní aplikaci eznamka pro Apple │Android
- Na vybraných prodejních místech a v automatech (u hranic)
Při nákupu vždy pečlivě zkontrolujte RZ (SPZ) a stát registrace. Systém pracuje automaticky a chybu už zpětně neopravíte.
Kontrola a ověření platnosti dálniční známky
Velkou výhodou slovenského systému je možnost okamžité kontroly platnosti. Na oficiálním webu stačí zadat registrační značku a zemi registrace a během pár vteřin vidíte, zda je dálniční známka platná.
Kontroly na dálnicích probíhají pomocí kamer a mobilních hlídek. Pokud systém zjistí, že vozidlo jede po zpoplatněném úseku bez platné známky, následuje automatická pokuta.
Dálniční známka je na Slovensku povinná na většině dálnic a rychlostních silnic. Výjimky existují jen na krátkých úsecích, zejména v okolí některých měst. Pokud si nejste jistí, zda je konkrétní úsek zpoplatněný, mapu zpoplatněných úseků zde.
Zdroje: eznamka.sk