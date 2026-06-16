Další americký stát zvyšuje dovolenou rychlost, byť spíš kosmeticky
Iowa se brzy zařadí ke státům, které opouští rychlostní limit 55 mph, zavedený v 70. letech kvůli ropné krizi. Jiný americký stát však zvažuje na určitých úsecích zrušit omezení rychlosti úplně.
Změny rychlostních limitů směrem nahoru nejsou zrovna obvyklé, většinou se dočteme o tom, že Francie snížila dovolenou rychlost mimo města na 80 km/h nebo ve většině Paříže na šnečí třicítku. Plošné zvýšení jsme v Evropě viděli naposledy u Polska, když zvedlo rychlost na dálnicích ze 130 na 140 km/h, a podobný experiment dokonce se 150 km/h funguje na části naší dálnice D3. Kdo tam ale jezdí častěji, ví, že stačí pár kapek deště a stopadesátka je fuč.
Mnohem drobnější změnu chystá americký stát Iowa. Od července 2026 tam končí plošný limit 55 mph (89 km/h) na dvouproudých silnicích mimo obec – posouvá se na 60 mph (97 km/h). Nikoliv však plošně, některé oblasti podle televizní stanice Local 5 News pravděpodobně ponechají nižší rychlost.
Změna proběhne na základě nové legislativy, kterou začátkem června stvrdila svým podpisem guvernérka Kim Reynoldsová. Iowa se tímto krokem připojuje k neustále rostoucímu počtu amerických států, které postupně přehodnocují historické limity, aby lépe odpovídaly realitě současného provozu.
Tato zdánlivě drobná změna s sebou pochopitelně přináší nemalé logistické úkoly. Místní odbor dopravy odhaduje, že úpravou musí projít zhruba 1800 dopravních značek po celém státě. Aby se však předešlo okamžitému a neekonomickému plýtvání veřejnými prostředky, schválený zákon úřadům umožňuje staré tabule nejprve provizorně upravit pomocí speciálních schválených přelepek. K postupné kompletní výměně kovových značek dojde až v rámci běžné plánované údržby. Celkové náklady na tuto celostátní obměnu by měly dosáhnout zhruba 270 tisíc dolarů, tedy asi 5,6 milionu korun.
Další pozitivní zprávou pro řidiče je i pro mnohé překvapivé ustanovení týkající se trestání drobných prohřešků. Pokud motorista v úsecích s dovolenou rychlostí od 34 do 61 mph (od 55 do 98 km/h) překročí povolenou rychlost o méně než 10 mph (16 km/h), první dva takové přestupky během jednoho roku nebudou mít širší následky než klasickou finanční pokutu. Přestupek se nijak nepromítne do tamní obdoby naší karty řidiče, nebude mít vliv na bodové hodnocení a pojišťovny jej nebudou moci poeužít ke zvýšení pojistného či k odmítnutí obnovení pojistné smlouvy, což se jinak v USA běžně děje.
Představitelé bezpečnostních složek otevřeně přiznávají, že oficiální zvýšení rychlosti reálné chování řidičů nijak zásadně nezmění, protože většina z nich již v praxi takto rychle jezdila. Podle vyjádření majora Chrise Smithe z úřadu šerifa v okresu Linn je navíc rigidní vymáhání původních, uměle nízkých limitů – omezení na 55 mph začalo platit v lednu 1974 ve snaze snížit celkovou spotřebu paliva kvůli ropné krizi, nefungovalo to – nebezpečné pro samotný provoz. Zastavování vozidel policií uprostřed rychle jedoucího proudu aut totiž na silnici vytváří zbytečné rizikové situace. Smith zdůraznil, že pokud se veřejnosti legálně umožní jet o něco rychleji, zvýší se tím bezpečnost nejen samotných řidičů, ale i policistů v terénu.
Iowa přesto se svými necelými 100 kilometry za hodinu zůstává v celoamerickém kontextu velmi opatrná. Například v Texasu lze na vybraných úsecích zcela legálně uhánět rychlostí až 137 km/h a v Arizoně se dokonce vážně debatuje o tom, že by se na dálnicích mimo obydlené oblasti během denního světla rychlostní limity zrušily úplně.
zdroj: Carscoops/Local 5 News