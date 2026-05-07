Další Čína dorazila do Česka! Foton se specializuje na užitková vozidla
Česká nabídka značky Foton začíná terénními pick-upy, z nichž ten nejmenší je velký zhruba jako Toyota Hilux, pokračuje elektrickými dodávkami a končí malými nákladními vozy pro regionální provoz o celkové hmotnosti 8,5 tuny. Na našem trhu bude bojovat hlavně cenou.
Po automobilkách BYD, Chery, Leapmotor či BAIC na náš trh vstupuje další čínský hráč, tentokrát se ale nebude zaměřovat na elektromobily a jeho auta do města jsou poněkud specifická. Jde o Foton, firmu, která v Číně působí od roku 1996 a specializuje se na pracovní auta.
Svou přítomnost u nás buduje už několik měsíců, začala showroomy v Praze a Brně. Nyní od českého zastoupení přichází oficiální zpráva, že vstupuje na český trh, a to se třemi modelovými řadami – pick-upy Tunland, elektrickými dodávkam eToano a Cavan Lefu a také s nákladními vozy Aumark S a eAumark.
Začneme-li od pick-upů, gros nabídky tvoří model Tunland G7 o délce přes 5,3 metru a rozvoru náprav lehce přes 3,1 metru. Je poháněný dvoulitrovým vznětovým čtyřválcem, který spolupracuje se šestistupňovou manuální nebo osmistupňovou automatickou převodovkou. Má rámovou konstrukci a dvoustupňovou přídavnou převodovku, takže se postaví zavedeným modelům jako Toyota Hilux či Ford Ranger. Láká na nízkou cenu – stojí od 622 tisíc korun bez DPH.
Model Tunland V7 je s délkou přes 5,6 metru už blíž kategorii full-size pick-up trucků, které milují zejména v Americe. Pod kapotou je rovněž čtyřválcový diesel, ovšem doplněný o 48V mildhybridní systém. Ten začíná na 783 tisících korun bez DPH.
Stejně velký i stejným ústrojím hnaný Tunland V9 si ve svém designu vypůjčuje některé prvky od značky RAM, především přední světla. Oproti V7 působí luxusněji a je k mání jen s osmistupňovým automatem. Startuje na 810 tisících korun bez DPH.
Dodávka eToano je konkurentem pro elektrické verze Fiatu Ducato či Mercedesu-Benz Sprinter. Standardem jsou tři místa k sezení vpředu, k mání je však až 18 sedadel ve verzi mikrobusu, či kromě klasických zrcátek také malá konvexní. Objem nákladového prostoru je zde od 9,1 do 12,2 kubíku a baterie může mít kapacitu 77 nebo 100 kWh. V obou případech ji dodává CATL a je lithium-železofosfátová. Zde startují ceny na 940 tisících korun bez DPH.
Menší, rovněž elektrický model Cavan Lefu je alternativou pro Mercedes-Benz Vito či Volkswagen Transporter. Nabídne 6,8, 7,5 nebo 8,5 m3 pro náklad v závislosti na provedení a můžete ji mít s baterií o kapacitě 50 nebo 67 kWh. Stojí od 826 tisíc korun bez DPH.
Aumark S je klasickým nákladním vozem s trambusovou kabinou a vznětovým čtyřválcem Cummins o objemu 3,8 litru. Jeho celková hmotnost je 8,5 tuny a samozřejmostí je možnost různých nástaveb. Základní cena je 920 tisíc korun bez DPH, ovšem zde je nutné přičíst cenu nástavby, která se bude pochopitelně různit.
Jeho elektrická verze eAumark je tímtéž, jen místo nafty jezdí pochopitelně na elektřinu. Baterie však není velká – jen 100 kWh, což je na osmitunové auto opravdu málo. Automobilka slibuje spotřebu jen 32 kWh/100 km, přesto je dojezd nikoliv ke třem stovkám, nýbrž 180 km na jedno nabití. Tento vůz začíná na 1,33 milionu korun bez DPH.
