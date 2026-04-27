Další čínský soupeř pro Škodu Enyaq? Aion V má evropskou výrobu a zajímavou výbavu
Další čínská značka zkouší štěstí v Evropě. Aion V se velikostí blíží známým rodinným SUV, ale chce zaujmout hlavně elektrickým pohonem, komfortní výbavou a novým výrobním zázemím.
Čína ukusuje další část evropského trhu. Středně velké SUV Aion V od koncernu GAC je pro nás neznámé, ale prodává se ve Finsku, Polsku, Portugalsku a nyní se rozšiřuje také do Velké Británie. Dříve jeho rozmachu bránila vysoká dovozní cla kvůli čínské výrobě, ale od konce loňského roku se produkce přesunula do závodu Magna Steyr v rakouském Štýrském Hradci.
Auto je dlouhé 4605 mm, široké 1854 mm, vysoké 1686 mm a má rozvor 2775 mm. Rozměrově je podobné například Toyotě RAV4 nebo Škodě Enyaq, která je nepatrně větší. Pohání jej 150kW elektromotor schopný rozpohybovat vůz na stovku za 7,9 sekundy. Energii čerpá ze 75,4kWh akumulátoru, který vystačí na ujetí 517 km. Na rychlonabíjecí DC stanici se baterie nabije z 10 na 80 procent za 24 minut.
Auta směřující do Velké Británie mají naladěný podvozek přesně na místní silnice, takže mají potenciál pro solidní jízdní vlastnosti a jejich projev je možné si široce přizpůsobit. Řidič má k dispozici tři úrovně rekuperace (vypnutou, slabou a střední), tři jízdní režimy (komfortní, sportovní a úsporný) a dvě úrovně posilovače řízení (komfortní a sportovní).
Aion V se pyšní bohatou výbavou zahrnující multimediální zařízení se 14,6palcovou obrazovkou, bezdrátovým zrcadlením chytrého telefonu a hlasovým ovládáním. Více světla do interiéru pouští panoramatická střecha, zatímco více pohodlí po celý rok poskytují vyhřívaná přední sedadla s ventilací, vyhřívaná zadní sedadla a ambientní osvětlení.
Náročnější klientela si může připlatit za sadu Premium Pack, v níž najdeme kožené čalounění, úložný box s tepelnou regulací, masážní funkci pro přední sedadla a sklopné stolky pro osoby cestující ve druhé řadě. Vzadu se nachází zavazadlový prostor o objemu 427 až 1638 litrů.
Ve Velké Británii Aion provozuje maloobchodní zastoupení ve Slough, podpořené komplexní péčí o klienta v podobě zajištění testovací jízdy, nabídky financování, servisního zázemí a případně také asistence v nesnázích. Na vůz je poskytován osmiletý balíček záruky, servisu, technické prohlídky a pojištění pro případ poruchy.
Vůz lze již objednávat za cenu odpovídající přibližně 1.029.000 Kč. Pro srovnání, za 1.015.000 Kč u nás pořídíte základní Enyaq s elektromotorem o výkonu 140 kW a 61kWh baterií pro dojezd 428 až 456 kilometrů.
Zdroj: Aion, Electrive I Video: Redakce