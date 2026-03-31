Další důvod, proč nedávat značku za čelní sklo. Při nehodě se změní v projektil

Marek Bednář
Kdyby nestačila hrozba ztráty řidičáku, dalším důvodem, proč nedávat značku za čelní sklo ani v nouzi, je bezpečnost při nehodě. Při určitém typu nárazu může vážně zranit osádku vozu.

Řada z nás se dostala do situace, kdy registrační značka z nějakého důvodu nedržela na přídi vozu. Mohl to být ťukanec na parkovišti, který rozlámal plastový rámeček RZ. Dát si v takovém případě značku za čelní sklo je v podstatě přiznání vědomé jízdy bez patřičně umístěné přední značky, a tedy pozvánka k tomu, aby člověka zastavila policie a obvinila ho z přestupku, za který hrozí ztráta řidičáku na několik měsíců.

Kdyby někdo potřeboval další důvod, proč značku za čelní sklo nedávat, zajímavý vhled přináší uživatel TikToku Brenner z USA. Má to tam větší význam, neboť ve Spojených státech nicméně takový likvidační trest za jízdu bez přední značky nehrozí, neboť v řadě států tam není přední RZ vůbec povinná a stačí ta vzadu. Přesto stojí za to tento důvod připomenout i u nás.

Jde o bezpečnost při nehodě, zejména např. bočnímu či silnému zadnímu nárazu. Cokoliv, co není upevněné, může při nehodě různě letět po interiéru a plechová značka, jejíž hrany sice nejsou nabroušené, ale relativně ostré být umí, může v takové situaci napáchat na tělech osádky značnou neplechu. „Pokud se dostanete do nehody, je to v podstatě projektil,“ říká.

Můžeme přemýšlet nad tím, nakolik je registrační značka vpředu nutná, když je možné auta na silnicích kamerami a radary snímat i zezadu. Řada aut na ni nemá uzpůsobenou příď a motocykly i u nás vozí značku jen vzadu. To však nic nezmění ani na zákoně a hrozícím trestu za nikoho neohrožující přestupek, ani na fyzice.

zdroj: f36bryn/TikTok

