Další klasická corvette s dobrými jízdními vlastnostmi? Mitsuoka znovu využije legendární MX-5
Japonská automobilka Mitsuoka chystá další ze svých osobitých přestaveb Mazdy MX-5, tentokrát inspirovanou legendárním Chevroletem Corvette první generace. Před listopadovou premiérou na novinku láká postupným odhalováním tvarů i techniky.
Japonská společnost Mitsuoka se zaměřuje především na přestavby moderních vozů na divoké designové kreace s odkazem na populární historické modely. Jako základ už nejednou použila Mazdu MX-5. Model Himiko kopíruje klasický britský vzhled aut ze 30. let 20. století dokonce už od roku 2008.
Tehdy byl postaven na základě třetí generace japonského roadsteru označované NC, později jako základ posloužila generace stávající, tedy ND. Komu by se nelíbil tento směr, mohl si od roku 2022 pořídit model Mitsuoka Rock Star, který malý japonský roadster vydával za Chevrolet Corvette generace C2.
Letos v listopadu se má představit další model společnosti s nebem nad hlavou, který právě na model Rock Star naváže. Nově zveřejněná skica zadní části totiž definitivně potvrzuje, že se designéři společnosti Mitsuoka Motor tentokrát inspirovali ikonickou první generací stejného modelu.
Specificky verzí po roce výroby 1958, kdy model Corvette dostal čtyři kulaté světlomety v přední části. Designové skici podepsal Takanori Aoki, tedy stejný designér, který stojí za modely Himiko i Rock Star.
Karoserie bude také v tomto případě největší změnou - kromě kulatých světlometů nechybí typická velká mřížka chladiče, boční žábry a dekor v kontrastní barvě nebo specificky tvarované zadní blatníky, které plynule přecházejí do ladně splývající zadní části. Nechybí ani typické chromované nárazníky.
Pod kapotou se pravděpodobně objeví atmosférický čtyřválcový motor o objemu 2,0 litru, který už na evropském trhu z nabídky modelu MX-5 bohužel zmizel. Disponuje výkonem 135 kW (184 k) a na zadní kola je přenášen prostřednictvím šestistupňové manuální nebo šestistupňové automatické převodovky.
Mitsuoka již dříve slíbila, že bude nový model odhalovat postupně a dalších detailů bychom se měli dočkat na sociálních sítích automobilky v září. Oficiální odhalení proběhne v listopadu, není známo kde. V Japonsku se letos v listopadu žádná vhodná automobilová akce pro představení takového modelu nekoná, přičemž pokud tento nový model bude následovat své předchůdce, jeho prodeje cílí primárně na japonský trh.
Zdroj: CarScoops