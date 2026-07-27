Další obětí EU je Land Rover Discovery Sport. Kompaktní range rovery přežijí
Další známé SUV dostalo od evropských regulací červenou. Land Rover Discovery Sport po letech úspěchů definitivně míří do důchodu a v prosinci 2026 sjedou z linky poslední kusy. Místo po něm v nabídce britské automobilky zaplní chystaný Defender Sport a nová značka Freelander.
Land Rover Discovery Sport nahradil v roce 2014 populární model Freelander. Velmi rychle se stal globálně nejprodávanějším modelem značky, jakkoli v České republice byl plnohodnotný model Discovery vždy o něco úspěšnější. S příchodem nové generace terénního Defenderu se u nás ale právě tento model stal tím nejžádanějším.
Přibližně před pěti lety se proslýchalo, že se chystá druhá generace modelu na platformě EMA sdílené s novou generací modelu Evoque a že tato platforma umožní velkou míru elektrifikace. Vývoj této platformy se ale zpozdil a třetí generace modelu Evoque se dnes předpokládá až na konci roku 2027.
Nařízení General Safety Regulation 2 (GSR2) je ale neúprosné a vyžaduje u nově vyrobených vozů funkce, kterými model Discovery Sport vybaven není. Ve Velké Británii je model zatím stále možné konfigurovat, jelikož se na tamní trh nařízení nevztahuje. I tak ale prodeje modelu klesly oproti roku 2019 na méně než desetinu a jeho další modernizace se nevyplatí.
„Výroba modelu Discovery Sport skončí v prosinci 2026, v souladu s běžným životním cyklem produktu. V rámci tohoto přechodu dojde na některých trzích k postupnému ukončování výroby ještě před tímto datem,“ sdělil britskému magazínu Autocar mluvčí společnosti JLR.
Co bude dál?
Další generace se pravděpodobně nedočkáme, jelikož Land Rover se příští rok chystá uvést nový model Defender Sport, který by měl těžit z prodejních úspěchů dospělého defenderu. Ten také využije platformu EMA, oproti původním plánům však bude dostupný také se spalovacím motorem, i když s hybridní asistencí. Její formu zatím neznáme.
„Co je pro nás důležité, je, že defender musí být nejlepší ve své třídě v těch ohledech, které ho dělají defenderem,“ řekl dříve Mark Cameron, výkonný ředitel značek Defender a Discovery. To pravděpodobně znamená pohon všech kol a důstojné terénní schopnosti, akorát v robustnějším kabátě, než nabízel model Discovery Sport.
„Velkou pozornost jsme věnovali uvedení modelů Range Rover [Electric] a Range Rover Sport Electric na trh, což pro nás představovalo zásadní milník, který jsme museli úspěšně zvládnout,“ uvedl již dříve Martin Limpert, generální ředitel společnosti Range Rover.
Naznačil také, že Range Rover neplánuje v dohledné době ukončit výrobu sesterského modelu Evoque, který se zmíněné modernizace pro splnění nařízení GSR2 dočkal již dříve. Zatím není jasné, kam se v modelové řadě značky zařadí nedávno představený model GT a zda by nemohl kromě modelu Discovery Sport nahradit také například větší a luxusnější model Velar.
Kromě toho model Discovery Sport do jisté míry nahradí také freelander. Ten už sice není Land Roverem, nýbrž příbuzným produktů značek Jaecoo a Omoda, ovšem jako Land Rover stále vypadá a kromě čistě elektrického pohonu dostane také sériový hybrid, který již známe ze zmíněných vozů koncernu Chery.
Staronová značka Freelander navíc neplánuje zůstat pouze u nedávno představeného modelu 8, ale chystá modelovou ofenzivu spočívající v uvedení celkem šesti modelů v následujících třech letech. Jelikož má JLR ve značce Freelander stále svůj podíl, je ukončení vývoje a výroby modelu Discovery Sport logické.
Zdroj: Autocar