Další ostrý hatchback na obzoru. Corsa láká na ostrou variantu GSE
Na úspěch modelu Mokka GSE chce automobilka navázat použitím stejného receptu u malého vozu Corsa.
Automobilka Opel nedávno ze šuplíku vytáhla oblíbenou fronteru, i když v jiné podobě, než jsme byli zvyklí. S návratem OPC to zřejmě bude složitější, přeci jen se však na další přiostřený opel těšit můžeme.
Opel totiž právě oznámil příchod corsy ve variantě GSE, která slibuje sportovní svezení na každý den. Model Corsa je nejprodávanějším vozem značky, v sousedním Německu byla minulý rok corsa dokonce čtvrtým nejprodávanějším autem vůbec. Jde o dlouhodobě úspěšné malé a agilní auto, které mnoho týmů využívá také pro různé disciplíny motorsportu.
Specifikace GSE má přinést výkony a dynamiku bateriového elektropohonu mezi civilní verze. Nakolik budou jízdní vlastnosti skutečně sportovní a na jaký dojezd bude stačit 54kWh baterie, si zatím musíme počkat. Ne však dlouho, model Corsa GSE bude k dispozici k objednání ještě letos, více informací by tak mělo přijít již brzy.
Lze očekávat kladné přijetí nové verze, vzhledem k získaným oceněním předcházejícího modelu řady GSE, malého crossoveru Mokka. Ten získal prestižní ocenění „nejlepší malý vůz“ v anketě Zlatý volant 2025 brzy po svém uvedení na trh.
Pokud by se corsa dočkala pohonného ústrojí z mokky, znamenalo by to výkon až 207 kW a 345 Nm, tedy bezmála dvojnásobek momentálně nejvýkonnější verze e-Corsa GS. Mokka nabízí také samosvorný diferenciál a upravený podvozek. Vrcholná corsa GSE by tak mohla být vcelku zajímavým zpestřením segmentu malých vozů.
GSE podruhé
Přídomek rychlých plně elektrických modelů Opel se u corsy neobjevuje poprvé. Minulý rok nás automobilka lákala na koncept Corsa GSE Vision GT, který byl vytvořen pro herní sérii Gran Turismo.
Sériová corsa GSE určitě nebude dosahovat výkonů konceptu, ani nenabídne tak drastické designové změny. Koncept dost možná předjímal vzhled další generace corsy vzhledem k implementaci nového provedení masky Opel Vizor. Její evoluci jsme viděli na modernizované astře, stávající corsa zatím kvůli své starší platformě stále využívá relativně velká přední světla a implementace nové generace Vizoru by byla složitá.
Zda také civilní corsa GSE využije trojúhelníkové prvky odkazující na historické závodní vozy značky, jako tomu bylo u bláznivého konceptu, na to je potřeba počkat. Automobilka zatím zveřejnila pouze snímek předního kola. Z karoserie zahalené do žlutočerné kamufláže toho navíc není moc poznat.
Dokonce i tvar prahů vypadá shodně s běžným modelem. Můžeme tak předpokládat, že po vzoru modelu Mokka GSE se změny u corsy GSE odehrají spíše pod kapotou než po designové stránce.
Zdroje: Opel, Stellantis