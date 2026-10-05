Další povedené retro? Citroën pomalu odhaluje nové 2CV
Segment čistě elektrických městských supermini zažívá obrovský boom a o svůj podíl koláče nechce přijít ani koncern Stellantis. Jako prvního zástupce představí novodobý model 2CV, který vsadí na nízkou cenu a líbivý retro design.
Některé automobilky bodují cenou, některé kvalitou a jiné designem. Zejména v nabitém segmentu levných městských elektromobilů se zajímavý design může hodit. A právě toho hodlá využít francouzský Citroën, který ve svém šuplíku úspěchů má nejeden ikonický model.
Tento týden v neděli představí koncept novodobé „kachny“ (i když toto označení se mezi trhy liší – například v Senegalu je 2CV označováno jako „žabí auto“). Že jde o důležitou novinku, naznačuje promyšlená marketingová kampaň, která nám postupně odhaluje další detaily nadcházejícího konceptu, o jehož následné sériové výrobě není pochyb.
Podle šéfa značky Citroën Xaviera Chardona bylo novodobé 2CV navrženo tak, aby evropským motoristům vrátilo „kupní sílu“. Má totiž jít o „skutečné lidové auto stvořené pro reálný život“, alespoň dle slov Xaviera. Odpovídá tomu také předpokládaná startovací cena na hranici 15.000 € (365.000 korun). To je téměř o čtvrtinu méně, než za kolik skupina Renault nabízí své městské modely Twingo, Spring a Pixo.
Zatím nejsou známa konkrétní čísla ani podrobnosti, automobilka však postupně uvolňuje snímky s odkazem na historické momenty. První z nich vzpomíná na skvělý podvozek původního modelu, díky kterému bylo možné jet po rozbité cestě a nerozbít vajíčka naskládaná přímo na sobě v košíku.
Postupné odhalování ukazuje krásnou stříbrnou kliku dveří, směrovky na kulatém C-sloupku nebo velká kola s moderním designem, který má odkazovat na původní ocelové disky. Obuta jsou do pneumatik Michelin, který měl významný podíl na vývoji pneumatik pro původní model.
Přední světlomety představují jakýsi mix mezi hranatou a kulatou variantou těch původních, důležité je ale jejich umístění – to totiž zůstalo, stejně jako kulaté přední blatníky a také hluboké prolisy na kapotě, které připomínají tvarování kapoty u prvních verzí modelu 2CV.
Na konceptu najdeme také otevřený průduch mezi předními blatníky a kapotou – prvek typický pro pozdější exempláře. Mezi prolisy se našlo místo na grafické zobrazení původní „kachny“. Dva konvenční stěrače naznačují blízkost konceptu k produkční variantě, naopak velmi precizně integrované čelní okno bez viditelných hran naznačuje spíše opak.
Očekává se, že se novinka stane základním modelem značky v rámci segmentu vozidel M1E a zaplní mezeru mezi kvadricyklem Ami a konvenční C3. „Budoucnost mobility nepředstavují nejkomplexnější vozy, ale ty nejjednodušší a nejintuitivnější,“ řekl Chardon. „Skutečně záleží na tom, aby byl vůz relevantní.“ Model 2CV bude představen v neděli 11. října v 19:00. Vystaven bude také na Pařížském autosalonu.
Zdroje: Citroën, Autocar