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Další praktické MPV brzy skončí. BMW 2 Active Tourer se nástupce nedočká

BMW 218d Active Tourer

BMW 218d Active Tourer Zdroj: auto.cz/Petr Homolka

BMW 218d Active Tourer
BMW 218d Active Tourer
BMW 218d Active Tourer
BMW 218d Active Tourer
BMW 218d Active Tourer
BMW 218d Active Tourer
BMW 218d Active Tourer
BMW 218d Active Tourer
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Jiří Landa
Jiří Landa
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Segment velkoprostorových vozů převálcovala SUV. Boom kategorie oblíbené před deseti lety přilákal i některé prémiové automobilky, ani ty v něm však nevidí budoucnost. Kromě Mercedesu třídy B ukončí BMW výrobu modelu 2 Active Tourer.

Segment velkoprostorových vozů MPV je v posledních několika letech kategorií na prahu zániku. Opouštějí ho nejen konvenční automobilky, ale logicky také ty prémiové, pro které byl ještě složitější. Snahy Mercedesu začaly v roce 1996 třídou A, která se ale v roce 2012 stala hatchbackem.

O dva roky později představilo mnichovské BMW derivát svého nejmenšího modelu s názvem BMW 2 Active Tourer. Šlo o první MPV značky a zároveň o první vůz s pohonem předních kol. O rok později automobilka uvedla také verzi Gran Tourer s prodlouženým rozvorem, nejspíše po vzoru třídy A.

Zatímco Mercedes po ukončení výroby svého kompaktního MPV pokračoval s výrobou větší a luxusnější třídy R jen do roku 2017 a zachoval pouze třídu B (letos skončí bez přímého nástupce), BMW segmentu prémiových velkoprostorových vozů věřilo dostatečně pro vývoj druhé generace modelu 2 Active Tourer. Už tehdy ale pro rostoucí popularitu crossoverů a SUV přišel o svůj derivát s delším rozvorem.

Druhá generace s interním označením U06 byla představena v říjnu 2021 a po pěti letech v nabídce se pomalu loučí. Během akce „Capital Markets Day 2026“ odhalila německá automobilka plány na zeštíhlení své modelové nabídky a právě Active Tourer je jedním z modelů, které nástupce nedostanou. Naopak hatchback řady 1 bude pokračovat v rámci ofenzivy modelů Neue Klasse.

„Počet variant v celém portfoliu bude přezkoumán a snížen s cílem optimalizovat ziskovost,“ uvedla společnost BMW. Zatím řada 2 Active Tourer zůstává v prodeji i ve výrobě, plánovaný konec výroby upřesněn nebyl. Je ale pravděpodobné, že to bude v řádu měsíců.

Ačkoli se vůz vyráběl pouze ve dvou generacích, v historii nejsou podobné epizody u mnichovské automobilky výjimkou. Například řada 3 Gran Turismo se u zákazníků neuchytila vůbec. Prvotní pozdvižení nad pohonem předních kol totiž u modelu 2 Active Tourer opadlo s uvedením dalších modelů s touto koncepcí a některé varianty představovaly velmi lákavou nabídku ve vymírajícím segmentu.

V tuzemsku se v posledních letech prodalo v průměru přibližně 130 kusů ročně, tedy přibližně šestina v poměru k levnějšímu a velmi oblíbenému Volkswagenu Touran. Nabídka motorizací zůstává dodnes široká. Základ představuje motorizace 218i o výkonu 96 kW (131 k) s cenou od 908.700 Kč, stále jsou ale dostupné také vznětové motorizace nebo vrcholné plug-in hybridy, které jsou vždy spojeny s pohonem všech kol xDrive. Ten je volitelně dostupný také u konvenčních agregátů.

Ačkoli skalní fanoušci kvůli BMW 2 Active Tourer pravděpodobně slzu neuroní, pro kategorii MPV to znamená ztrátu dalšího významného modelu. Zůstává tak víceméně jen Dacia Jogger a osobní verze kompaktních dodávek Volkswagen Caddy, Citroën Berlingo, Renault Kangoo a jejich deriváty.

Rozměrný Multivan zůstává osamocen mezi velkými MPV bez užitkového základu, brzy se k němu však přidá čistě elektrická třída VLE, kterou sám Mercedes-Benz ale za MPV neoznačuje. Jistou reinkarnaci zažívá kategorie MPV díky automobilkám z Číny, například Forthing U-Tour vykázal v tuzemsku 129 prodaných kusů a model Xpeng X9 je poměrně hodně vidět na rakouských silnicích. Značky jako Denza nebo Leapmotor zatím uvedení svých zástupců zvažují.

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BMW 2 Active Tourer: Představení nové generace • BMW

Zdroje: Autocar, BMW

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