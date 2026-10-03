Další praktické MPV brzy skončí. BMW 2 Active Tourer se nástupce nedočká
Segment velkoprostorových vozů převálcovala SUV. Boom kategorie oblíbené před deseti lety přilákal i některé prémiové automobilky, ani ty v něm však nevidí budoucnost. Kromě Mercedesu třídy B ukončí BMW výrobu modelu 2 Active Tourer.
Segment velkoprostorových vozů MPV je v posledních několika letech kategorií na prahu zániku. Opouštějí ho nejen konvenční automobilky, ale logicky také ty prémiové, pro které byl ještě složitější. Snahy Mercedesu začaly v roce 1996 třídou A, která se ale v roce 2012 stala hatchbackem.
O dva roky později představilo mnichovské BMW derivát svého nejmenšího modelu s názvem BMW 2 Active Tourer. Šlo o první MPV značky a zároveň o první vůz s pohonem předních kol. O rok později automobilka uvedla také verzi Gran Tourer s prodlouženým rozvorem, nejspíše po vzoru třídy A.
Zatímco Mercedes po ukončení výroby svého kompaktního MPV pokračoval s výrobou větší a luxusnější třídy R jen do roku 2017 a zachoval pouze třídu B (letos skončí bez přímého nástupce), BMW segmentu prémiových velkoprostorových vozů věřilo dostatečně pro vývoj druhé generace modelu 2 Active Tourer. Už tehdy ale pro rostoucí popularitu crossoverů a SUV přišel o svůj derivát s delším rozvorem.
Druhá generace s interním označením U06 byla představena v říjnu 2021 a po pěti letech v nabídce se pomalu loučí. Během akce „Capital Markets Day 2026“ odhalila německá automobilka plány na zeštíhlení své modelové nabídky a právě Active Tourer je jedním z modelů, které nástupce nedostanou. Naopak hatchback řady 1 bude pokračovat v rámci ofenzivy modelů Neue Klasse.
„Počet variant v celém portfoliu bude přezkoumán a snížen s cílem optimalizovat ziskovost,“ uvedla společnost BMW. Zatím řada 2 Active Tourer zůstává v prodeji i ve výrobě, plánovaný konec výroby upřesněn nebyl. Je ale pravděpodobné, že to bude v řádu měsíců.
Ačkoli se vůz vyráběl pouze ve dvou generacích, v historii nejsou podobné epizody u mnichovské automobilky výjimkou. Například řada 3 Gran Turismo se u zákazníků neuchytila vůbec. Prvotní pozdvižení nad pohonem předních kol totiž u modelu 2 Active Tourer opadlo s uvedením dalších modelů s touto koncepcí a některé varianty představovaly velmi lákavou nabídku ve vymírajícím segmentu.
V tuzemsku se v posledních letech prodalo v průměru přibližně 130 kusů ročně, tedy přibližně šestina v poměru k levnějšímu a velmi oblíbenému Volkswagenu Touran. Nabídka motorizací zůstává dodnes široká. Základ představuje motorizace 218i o výkonu 96 kW (131 k) s cenou od 908.700 Kč, stále jsou ale dostupné také vznětové motorizace nebo vrcholné plug-in hybridy, které jsou vždy spojeny s pohonem všech kol xDrive. Ten je volitelně dostupný také u konvenčních agregátů.
Ačkoli skalní fanoušci kvůli BMW 2 Active Tourer pravděpodobně slzu neuroní, pro kategorii MPV to znamená ztrátu dalšího významného modelu. Zůstává tak víceméně jen Dacia Jogger a osobní verze kompaktních dodávek Volkswagen Caddy, Citroën Berlingo, Renault Kangoo a jejich deriváty.
Rozměrný Multivan zůstává osamocen mezi velkými MPV bez užitkového základu, brzy se k němu však přidá čistě elektrická třída VLE, kterou sám Mercedes-Benz ale za MPV neoznačuje. Jistou reinkarnaci zažívá kategorie MPV díky automobilkám z Číny, například Forthing U-Tour vykázal v tuzemsku 129 prodaných kusů a model Xpeng X9 je poměrně hodně vidět na rakouských silnicích. Značky jako Denza nebo Leapmotor zatím uvedení svých zástupců zvažují.
Zdroje: Autocar, BMW