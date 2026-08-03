Další problém pro čínské automobilky. Zničehonic zakázali populární trend
V barvách osvětlení aut se už dlouho neodehrála žádná zásadní změna. Tedy pokud nenavštívíte Čínu a nepřekvapí vás množství aut s tyrkysovými světly. Jenže tomu je zřejmě definitivně konec.
Nedávno jsem psal článek o novém čínském trendu tyrkysových světel. Ty signalizují, že auto jede v autonomním režimu, a volant tedy neovládá člověk. Nejde jen o vyloženě autonomní vozy, jako třeba robotaxíky, ale produkční vozy, které mají autonomní řízení na úrovni 2.
Ačkoliv se tato světla v Číně poprvé objevila v roce 2022 na modelu Li Auto L9, dnes už jsou na tamních cestách vidět velmi často a na dubnovém autosalonu v Pekingu jimi bylo vybaveno v podstatě každé nové elektrifikované auto čínských značek. Tomu všemu ale má být už od začátku tohoto měsíce konec.
Podle serveru Carnewschina totiž čínské ministerstvo průmyslu a informačních technologií začíná vyžadovat splnění národního standardu pro osvětlení GB4785-2017. Ten stanovuje, že vnější osvětlení vozidel je omezeno pouze na čtyři barvy: bílou, červenou, žlutou a oranžovou. Modrá a zelená barva, neboli také ona tyrkysová, nejsou povoleny. Jakékoliv nové auto vybavené tyrkysovými světly od 1. srpna nebude ministerstvem schváleno k provozu a nebude tedy moci být přihlášeno na čínských cestách.
Ačkoliv tyrkysová světla nebyla součástí národního standardu, jejich použití v produkčních vozech bylo tamními orgány přehlíženo. V posledních měsících se ale čínská vláda pustila do regulace prvků na nových vozech, které jsou považovány za nebezpečné nebo kontroverzní. Vedle bezpečnosti baterií byly zakázány plně zapuštěné kliky a také plná rekuperace jako výchozí nastavení v elektrifikovaných vozech.
Tyrkysová světla byla kritizována jako matoucí pro ostatní řidiče, že by kvůli nim došlo k nějaké nehodě, ale není známo. Modrá barva je v Číně vyhrazena výhradně pro vozidla s právem přednostní jízdy, jako je policie nebo sanitky.
Automobilky už na situaci reagovaly a například Geely pro server Yicai situaci komentovalo slovy, že plně vyhoví národní regulaci. Otázkou je, jak bude situace řešena u vozů, co jsou už v provozu. Přepnutí na tyrkysová světla v autonomním režimu se u nich dá vypnout, jak jsme si vyzkoušeli i v Česku na Zeekru 9X. Pravděpodobné je, že automobilky updaty možnost je aktivovat zcela vypnou.
V roce 2021 se v Číně zvažovalo zavedení tyrkysových světel jako standardu pro autonomní vozy na úrovni 3 a výše, do národního standardu ale nakonec tato část zanesena nebyla. Jinak tomu je na západě, kde jsou tyrkysová světla brána jako budoucí standard. Celosvětové sjednocení světelných signálů tak čínským krokem dostalo závažnou trhlinu.
Tyrkysová světla i v Číně vycházela z mezinárodní asociace SAE International, která vydala normu SAE J3134 (ADS Marker Lamps). Tato norma definuje přesné chromatické souřadnice tyrkysové barvy, aby se zajistilo, že všechna auta budou svítit stejným odstínem.
Výběr tyrkysové barvy pro signalizaci autonomního režimu nebyl náhodný, ale vychází z psychologických studií a dlouhého testování západních automobilek. V dnešním provozu je totiž většina barevného spektra již obsazena: bílá a oranžová patří dopředu, červená dozadu a modrá je vyhrazena pro majáky záchranných složek. Právě tyrkysová nabízí nejlepší kontrast, je pro lidské oko skvěle viditelná a zároveň okamžitě rozpoznatelná od ostatních signálů.
V Česku není tyrkysová barva pro běžné denní svícení stále plošně povolena. Pokud by auto mělo autonomii na úrovni 3, teoreticky by mohlo dostat výjimku. Pokud je tedy systém schválen podle předpisu EHK OSN č. 157; a pokud ne, česká STK bude tyrkysovou barvu považovat za nepovolenou úpravu. Ostatně už víme o případech, kdy řidiči z Číny dovezených vozů s tyrkysovými světly dostali v Česku právě za tento prvek pokutu.
Zdroj: Carnewschina, zdroj foto: Auto.cz, zdroj videa: Auto.cz