Další startup se dočkal vzácného momentu. Nio poprvé v historii vykázalo zisk
Startupů vyrábějících elektrické vozy se v posledních letech vyrojily desítky, přežít a dostat se do zisku zvládly jen jednotky. Teď se k nim přidává jeden z nejznámějších, který své vozy začne letos prodávat i v Česku.
Čínská automobilka Nio je dnes známá po celém světě nejen pro své modely a systém výměny baterií, ale také díky svým akciím. Před pár lety totiž byla po vstupu na burzu miláčkem malých akcionářů, kteří byli sázkou na Nio schopni vydělat balík. Jenže od roku 2021 akcie automobilky putují už jen směrem dolů a z maximálních 62 dolarů se dostaly až na méně než 5 dolarů.
Jedním z důvodů špatného výkonu akcií je problém typický pro naprostou většinu automobilových startupů. Od svého založení až do loňského roku totiž Nio nevykázalo zisk. Rychlá modelová ofenziva a výstavba systému pro výměnu baterií totiž nebyla zrovna levná. Velké části modelů se navíc prodejně příliš nedaří na domácím trhu, na exportních je zatím Nio prodejně špatné v podstatě všude.
Možná se ale pro akcionáře blíží lepší časy, za poslední čtvrtletí loňského roku totiž Nio poprvé v historii vykázalo zisk. Společnost v období od října do prosince očekává upravený provozní zisk v rozmezí 700 milionů až 1,2 miliardy jüanů (2,05 až 3,53 miliardy Kč), a to po vyloučení nákladů na akciové odměny zaměstnancům.
O rok dříve, ve čtvrtém čtvrtletí roku 2024, přitom vykázala upravenou provozní ztrátu ve výši 5,54 miliardy jüanů (16,39 miliardy Kč) – ve středu aktuálního odhadu to tedy představuje meziroční obrat k lepšímu o více než 6 miliard jüanů. Na zprávu o zisku reagovaly akcie posílením o 11,5 %, i když to pořád znamená jen 4,95 dolarů.
Pokud se tento trend Niu podaří udržet i letos, dostane se do exkluzivního klubu automobilek produkujících pouze elektromobily a plug-in hybridy, které jsou v zisku. Dnes mezi ně patří z těch západních jen Tesla a další tři z Číny. Vedle velkého BYD je to Seres Group, pod kterou spadají značky Seres, Aito, DFSK a Ruichi. Posledním je startup Li Auto, který vyrábí elektrická a EREV SUV a MPV.
Startup Nio byl založen v roce 2014 pod názvem NextEV a už v roce 2016 vznikl první model. Supersport EP9 byl však spíše jen přehlídkou technologií a zkušební platformou pro běžnější sériové vozy. První takový se ukázal v roce 2017 a hned následující rok zamířil do prodeje. Po SUV ES8 následovaly další modely a dnes Nio na domácím trhu nabízí devět vozů pod značkou Nio. Loni se přidala také levnější značka Onvo, která má dnes dva modely, a také malý hatchback pod novou značkou Firefly. Letos se mají vozy Nio a Firefly prodávat také na českém trhu.
Vozy Nio jsou známy pro dnes stále dost unikátní schopnost rychlé výměny baterií ve speciálních stanicích, které si Nio samo buduje. V Číně jich má dnes přes 3 000, v Evropě zatím kolem 60. Už zde ale také rozjelo vlastní továrnu na jejich montáž. Dnes jsou zejména na severu Evropy a v Německu, s příchodem do Česka a na další nové trhy by se mohla rozrůst i zde. Výměnu baterií podporují i nové značky Onvo a Firefly.
