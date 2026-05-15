Další továrna Volkswagenu se možná otevře Číňanům. Politici to vítají
Podobných zpráv jsme už za poslední týdny četli několik. Evropská automobilka má problém využít plnou kapacitu továrny a zájem projevuje čínský výrobce. Nově to vypadá, že proti tomu nebudou mít nic ani někteří němečtí politici.
Jedním z nejčastějších témat tohoto roku se zdá být výroba čínských vozů přímo v Evropě a odkupování existujících továren evropských automobilek. To ostatně čínským výrobcům „doporučila“ čínská vláda, podle které je lepší využít existující infrastrukturu než stavět nové továrny na zelené louce.
Na Auto.cz už jsme psali o výrobě Chery, Leapmotoru, Geely a Hongqi ve Španělsku, Xpengu a GAC u Magny v Rakousku, zájmu Dongfengu o továrny Stellantisu, možnosti vyrábět vozy Chery v britských továrnách JLR nebo o zájmu BYD získat slavnou skleněnou továrnu Volkswagenu v německých Drážďanech.
Právě německé továrny asi půjdou na dračku. Pro Číňany je Německo stále vzorem a nálepka „Made in Germany“ značkou té největší prestiže. A protože německé automobilky dnes nejsou v nejlepší kondici, uvolňují se jim kapacity v továrnách. Například koncern Volkswagen podle plánů v Německu zavře nejméně tři továrny a zruší desítky tisíc pozic.
Toho chtějí využít čínské automobilky, které by se takto dostaly k existujícím továrnám. Nemusí ale jít jen o jejich odkoupení, ale třeba o částečný pronájem nebo založení společného podniku. Další ze spekulovaných lokací, které by takto mohly být k dispozici, je továrna Volkswagenu ve Cvikově. Tedy ta, která dnes vyrábí elektromobily na platformě MEB a nejede na svou maximální kapacitu.
Vlajková továrna elektromobility koncernu VW čelí vážné krizi kvůli nízké poptávce po elektromobilech. Nedostatečné vytížení výrobních linek vedlo k přechodu ze tří směn na dvě a propuštění přibližně 1200 zaměstnanců. Situace je natolik kritická, že se očekává vyprázdnění celých výrobních hal. Očekává se, že například hala č. 5 bude od konce roku 2027 prázdná, protože výroba modelu ID.3 se částečně přesouvá do Wolfsburgu.
Saský ministr hospodářství Dirk Panter nyní otevřel dveře čínským výrobcům dokořán. Chce totiž zachránit továrny, udržet pracovní místa a využít výrobní linky. „Je lepší dále rozvíjet průmyslové zkušenosti VW v Sasku a zajistit produkci než vést předem prohranou bitvu a přicházet o přidanou hodnotu. Musíme se přizpůsobit době. Proto Čína představuje pro Cvikov příležitost. Naším kritériem není ideologie, nýbrž průmyslová životaschopnost a jistota pracovních míst ve VW v Sasku,“ uvedl Panter pro německý deník Bild.
Nejsilnějším adeptem je zde opět BYD, které v Evropě rychle roste a už ví, že mu nebude stačit jen továrna v Maďarsku. V Německu se mu sice zpočátku nedařilo, loni už tam ale BYD prodal 23.306 aut a dostal se na 24. pozici celkově, jen jedno místo za MG. Za první čtyři letošní měsíce je BYD už na 21. pozici.
Zájem má ale i Xpeng, ve kterém Volkswagen drží 5% podíl. Potvrdil to Elvis Cheng, generální ředitel Xpengu pro severovýchodní Evropu. Podle zprávy deníku Financial Times uvedl, že Xpeng jedná s Volkswagenem o možnosti nalezení výrobního místa v Evropě.
Xpeng v současnosti vyrábí svá vozidla v rakouském závodě Magna Steyr. Zde produkuje z dovezených kitů modely G6 a G9 od září 2025, aby se firma vyhnula dodatečným clům Evropské unie. Cheng však poznamenal, že stávající smluvní výrobní lince dochází kapacita.
Podle zprávy deníku Financial Times by Xpeng zvažoval i stavbu nového výrobního závodu v Evropě. Cheng dodal, že ne všechny stávající továrny dokážou uspokojit požadavky na nové produkty, přičemž závody Volkswagenu popsal jako „trochu staré“.
Panter není jediný německý politik, který zastává podobné názory. Současný kancléř Merz vedl začátkem roku 2026 rozsáhlou delegaci německých byznysmenů do Číny. Jeho rétorika se posunula od původní opatrnosti k důrazu na udržení konkurenceschopnosti německého průmyslu. Merz se nechal slyšet, že automobilový průmysl je kotvou německo-čínských vztahů a že Německo musí zůstat otevřené investicím, které pomohou stabilizovat domácí dodavatelské řetězce.
Hildegard Müllerová není politička, ale jako prezidentka VDA (Svazu automobilového průmyslu) je také dosti vlivná. Na nedávném autosalonu v Pekingu prohlásila, že éra německé dominance v Číně skončila. Opakovaně se vyjádřila ve smyslu, že čínští výrobci aut jsou v Německu vítáni, ačkoliv ve své pozici má zastupovat zájmy domácích automobilek. Dění z posledních let ale ukazuje, že Němci zjevně nejsou proti masivnímu přijímání jim nepříliš nakloněných entit.
