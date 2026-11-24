Dacia Jogger má dostat elektrickou verzi, o spalovací motor však nepřijde
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Nový spring se na český trh dostane již po novém roce, elektrifikované sandero by se mělo během roku 2027 alespoň představit. Spolu s ním by si svou premiéru měl odbýt také elektrický model Jogger, který dle nejnovějších informací bude těžit z možností modernizované platformy CMF-B.
Již delší dobu lákají zástupci značky Dacia na příchod čtyř nových elektrických modelů. Upozorněni jsme na to byli při prezentaci modelu Striker a znovu teprve nedávno při první jízdní prezentaci nové generace modelu Spring. Ten je prvním ze čtyř, druhým má být již v příštím roce větší sandero.
Přes veškeré snahy se však do nynějška zástupci značky zdráhali naznačit, jaké dva další modely čeká elektrický pohon. Britský magazín Auto Express však uvádí, že jedním z nich by měla být nadcházející druhá generace praktického joggeru. Je to logické, pokud má znovu vycházet z platformy sdílené s modelem Sandero.
To naznačují slova šéfdesignéra značky Davida Duranda, který redaktorům britského magazínu prozradil, že sdílení přední části modelů Jogger a Sandero přináší automobilce obrovské finanční úspory – oba vozy lze vyrábět na stejné lince a výsledkem sdílení dílů jsou jejich nižší ceny.
Že je nový jogger klíčovou součástí budoucí produktové strategie automobilky, potvrdil Durand také těmito slovy: „Je to významná část naší práce v tomto strategickém okamžiku, kdy nově definujeme budoucí modelovou řadu Dacie. Řešíme, jak by se značka měla vyvíjet a v jakých segmentech bychom měli – či naopak neměli – působit.“
Klíčové změny jogger čekají z pohledu techniky. Společně s novým sanderem bude sdílet nejnovější variantu platformy CMF-B od Renaultu, která má umožnit instalaci spalovacích motorů i čistě elektrických pohonných jednotek.
Hybridní pohonné ústrojí by mělo vycházet ze současného modelu, který kombinuje čtyřválcový motor o objemu 1,8 litru s malým elektromotorem a akumulátorem pro kombinovaný výkon 155 koní
Prostorové možnosti nové platformy pravděpodobně nedovolí zástavbu fyzicky větší baterie, než jakou nabízí stávající Renaulty 4 a 5. Maximální kapacitu 52 kWh tak může zvýšit pravděpodobně jen využití nové technologie. V případě využití té stávající by dojezd joggeru byl pravděpodobně menší než 400 km.
Výhodou joggeru oproti jiným automobilům založeným na zmíněné platformě je, že ani ve stávající generaci v podstatě nemá konkurenci, tudíž menší dojezd nemusí nutně být překážkou. Vše se bude odvíjet především od ceny, která zůstává hlavním lákadlem produktů značky Dacia.
Zdroje: Auto Express, Dacia