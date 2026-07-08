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Defender je zase o něco novější. Vrcholná verze ale při modernizaci ztratila skoro sto koní

Land Rover Defender

Land Rover Defender Zdroj: Land Rover

Land Rover Defender
Land Rover Defender
Land Rover Defender
Land Rover Defender
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Jiří Landa
Jiří Landa
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Britská ikona vydržela s minimálními změnami na trhu dlouhá desetiletí, tak proč by to nová generace měla nějak výrazně měnit? Nový defender se sám vyrábí již 10 let, a tak nadešel čas na novou verzi Vertex a drobné úpravy pro zbytek modelové řady.

Nová varianta Vertex bude k dispozici ve všech třech délkách (90, 110 i 130) a bude patřit k vrcholu nabídky po boku výbavového stupně X. Liší se větší mřížkou chladiče v novém předním nárazníku a změn se dočkal také nárazník na druhém konci auta.

Mnoho běžně nelakovaných detailů je ve verzi Vertex lakováno v barvě karoserie a vůz tak působí luxusnějším dojmem. Další změny v exteriéru zahrnují nová mlhová světla, decentní zadní spoiler a volitelný matný lak Patagonia White. Standardem jsou broušená 22" kola, ovšem je možné připlatit za černé lakování nebo dokonce menší 20" disky.

Uvnitř je na výběr mezi kůží v černé barvě nebo v barvě kmínu, pro zákazníky, kteří preferují vůz bez kožených sedadel, je připravena možnost čalounění látkou. Specifický je dekor z kompozitní látky, který vypadá podobně jako uhlíková vlákna.

Pro první tři stupně výbavy je nově dostupný balíček výbavy Technology Pack, který seskupuje nejoblíbenější příplatkovou výbavu napříč regiony za lepší cenu. V rámci balíčku dostanete domácí zásuvku (220 V), průhledový displej, audiosoustavu Meridian a Clear-Sight vnitřní zpětné zrcátko.

Land Rover DefenderLand Rover Defender | Zdroj: Land Rover

V nabídce se nově objevují různé balíčky příslušenství zaměřeného na dobrodružství i městskou džungli a také příplatkový expediční světlomet se svítivostí až 9000 lumenů. Instalován je na střechu defenderu a v kombinaci s hlavními světlomety dokáže svítit až 350 metrů vpřed.

Designové prvky představené na variantě Vortex mohou volitelně zkrášlit také výbavy X-Design HSE a HSE v rámci volitelného paketu Extended Exterior Package. Bez něj modernizovaný defender od předešlého nerozeznáte. Jedině pokud nastoupíte do interiéru, který nyní u verze 110 nabízí nové šestimístné uspořádání se dvěma kapitánskými křesly v prostřední řadě.

Ten pokrok…

Ty nejzásadnější změny se totiž odehrály pod kapotou. Místo legendárního osmiválce o objemu 5,0 litrů byl představen zcela nový mild-hybridní agregát s označením P380. Spoléhá se na osvědčený řadový šestiválec, ale díky 48V mild-hybridnímu systému nyní produkuje až 279 kW (379 k) a 550 Nm. V nabídce zůstávají vznětové šestiválce D250 a D350 i plug-in hybridní P400e.

Mild-hybridní výpomoci se dočkal také vrcholný model OCTA s dvojitě přeplňovaným 4,4litrovým osmiválcem původem od mnichovského BMW. Kvůli nutnosti splnit emisní limity normy Euro 6b však přišel o bezmála sto koní a nyní dosahuje výkonu 397 kW (540 k).

Točivý moment až 750 Nm však zůstal zachován a z 0 na 100 km/h je nyní OCTA o dvě desetiny sekundy pomalejší – hodnota 4,2 sekundy je však na takto velký a těžký off-road stále působivá. Nižší výkon navíc Land Rover slibuje vynahradit hlubším zvukem výfuku díky pozměněným výfukovým svodům. OCTA by tak měla mít ještě více charakteru než kdy dřív.

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Land Rover Defender OCTA • Land Rover

Zdroje: Land Rover, AutoExpress, Autocar

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