Delfín místo božského phaetonu? Slavnou prosklenou továrnu v Dráždanech chce BYD
Automobilka BYD již brzy spustí výrobu svých modelů v maďarské továrně a Evropu bude zásobovat i vozy z Turecka. Ani to nestačí a jako další lokaci by mohla brzy přidat také známou prosklenou továrnu v Drážďanech, kde se původně vyráběly ty nejluxusnější Volkswageny.
Jedním ze symbolů Volkswagenu se stala prosklená továrna v Drážďanech, kde vznikala vrcholná limuzína Phaeton. Továrna byla otevřena v roce 2001 pod taktovkou tehdejšího šéfa koncernu VW, Ferdinanda Piëcha. Cílem bylo vytvořit unikátní prostor, kde by zákazníci mohli sledovat proces výroby svého vozu v „chirurgicky“ čistém, proskleném prostředí přímo v centru města.
Vyznačovala se javorovými podlahami a tichým provozem, nebyli zde žádní roboti, jen ruční montáž. Logistika byla zajištěna unikátní nákladní tramvají (CarGoTram), aby kamiony nezatěžovaly centrum Drážďan. Krom výroby sloužila v podstatě i jako turistická atrakce, kde se každý mohl přijít podívat na výrobu aut.
Po ukončení výroby phaetonu v roce 2016 byla továrna dočasně uzavřena a přestavěna. Později se zde vyráběl elektrický golf, který byl od roku 2021 nahrazen Volkswagenem ID.3. Nešlo však o klasickou výrobu, prosklená továrna se v těchto letech proměnila opravdu spíše v turistickou atrakci.
V roce 2023 jsme ji ostatně s Martinem Vaculíkem navštívili a divili se pomalému tempu „výroby“ vozů, které se zde pouze kompletovaly tempem 35 kusů denně, tentokrát už i s výpomocí nezvykle pomalých robotů. Takto fungovala až do prosince 2025, kdy zde výroba definitivně ustala.
Podle Jiřího Opletala z webu CarNewsChina by se ovšem brzy mohla znovu rozjet. Místo log VW by ale nové vozy nesly loga BYD. Čínská automobilka by podle něj do tohoto závodu investovala a polovinu továrny by mohla využít k výrobě elektromobilů. Ve zbývající části drážďanského závodu se údajně plánuje ve spolupráci se spolkovou zemí Sasko a Technickou univerzitou v Drážďanech vybudovat „inovační centrum“.
To tvrdí německá média, podle kterých Volkswagen Sachsen, spolková země Sasko a Technická univerzita v Drážďanech (TU Dresden) podepsaly memorandum o záměru využívat část areálu jako inovační centrum od roku 2026. Očekává se, že TU Dresden si pronajme téměř polovinu prostor, přičemž náklady na přestavbu by měly dosáhnout přibližně 50 milionů eur.
BYD se snaží vylepšit si image v Evropě a štítek „vyrobeno v Německu“ by tomu jistě pomohl. Vzhledem k velikosti a lokaci továrny v Drážďanech je zjevné, že by šlo opět spíše o prestižní záležitost než seriózní velkovýrobu. BYD ostatně už dokončuje továrnu v Maďarsku a další v Turecku, obě mají primárně zásobovat evropský trh.
Dříve zvažoval BYD Španělsko jako svou druhou lokalitu přímo v EU. Španělsko bylo vnímáno jako atraktivní díky relativně nízkým výrobním nákladům, průmyslové infrastruktuře, levné elektřině a faktu, že hlasovalo proti zavedení dodatečných cel na čínské elektromobily. Německo rovněž hlasovalo proti, tudíž je pro komunistickou vládu Číny přijatelné. Volkswagen i BYD ale webu CarNewsChina odmítly komentovat.
Po slabším začátku se BYD začalo v posledních dvou letech v Evropě dařit. Loni zde prodal 186.612 aut, takže se dostal na 22. místo v žebříčku značek, mezi Seat a Suzuki. Na Německo z toho připadlo 23.306 aut, BYD je tam na 24. místě. V Česku loni BYD registroval 282 aut, což stačilo na 36. místo v žebříčku značek.
Zdroj: CarNewsChina, zdroj foto: Volkswagen