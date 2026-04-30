Denza D9 naživo: Čínské MPV slibuje vrcholný luxus i prostor pro sedm
Luxusní koráb D9 bude jedním z modelů čínské značky Denza, až ta přijde zhruba za půl roku na český trh. Na pekingském autosalonu jsme prozkoumali jeho čtyřmístnou verzi.
Kdysi velmi oblíbenou kategorii MPV dnes „západní“ automobilky téměř opustily ve prospěch SUV. Tuto hozenou rukavici zvedají značky z dálného východu – ovšem někdy způsobem, který tu víceúčelovost někdy trochu popírá. Na východním konci světa jsou totiž u lidí, kteří si mohou dovolit auto s řidičem, místo sedanů oblíbené dodávky s velmi luxusním interiérem.
Právě takový vůz přivezla Denza, exportně orientovaná luxusní značka automobilky BYD, na pekingský autosalon. Jde o model D9, který je sám o sobě už tak dost luxusní, ve čtyřmístné verzi Pioneer s pevnou dělicí přepážkou mezi řidičem a pasažéry vzadu.
Zmíněná přepážka má v sobě doslova televizi, kterou je ovšem možné zasunout, a tak otevřít průchod do kabiny řidiče. Co je možné přehrávat a jak je snadné si třeba připojit mobil k audiosystému, který má jen vzadu 17 reproduktorů, na autosalonu nebyl prostor zkoušet, aspoň chvíli jsem vzadu strávil.
Nastupování je samozřejmě trochu oříšek, není-li člověk úplně dobře pohyblivý. Je potřeba se hodně předklonit, vylézt do auta, v něm se otočit a pak se usadit do… „sedačka“ se tomu snad ani říci nedá, takže do křesla. To je velmi měkké a pohodlné, samozřejmě také elektricky nastavitelné a s ventilací a vyhříváním.
Taky je ale umístěné přímo nad zadní nápravou. Právě v tom může tkvět problém pro pohodlí za jízdy kvůli výraznějšímu přenosu nerovností do sedačky a také odlišnému vnímání změny směru, když řidič nebude s volantem zrovna nejjemnější. S obojím má třeba Lexus LM trochu problém. Jestli to Denza vyřešila lépe, samozřejmě zjistíme, až se s ní svezeme.
Mezi sedačkami je pevná konzole s několika tlačítky a displejem k ovládání, za nimi ještě nějaký prostor pro zavazadla, který ale není shora uzavřený. Zatmavení skel nicméně zajišťuje, že do něj téměř není vidět, pokud byste do něj nesvítili baterkou. K oknům přeci jen musím mít drobnou výhradu – síťové roletky nejsou elektrické, je třeba se k nim natáhnout a vysunout je ručně. V běžném autě by bylo velkým plusem už to, že tu takovéhle roletky jsou, ale v autě, jehož komfort má být srovnatelný s první třídou v letadle, to nelze nevytknout.
Luxusní i sedmimístná
K mání bude i sedmimístná verze, která ovšem v druhé řadě také nabídne dvě individuální křesla. I zde je možnost sedadlo sklopit do polohy lehátka, pokud nebude nikdo sedět na zadní lavici, a výhodou bude i možnost podélného posouvání, které čtyřmístné provedení nenabídne.
Každé z těchto dvou křesel zde má vlastní ovládací panel ve formě dotykového displeje a velkou obrazovku i stoleček zezadu předních opěradel. Zmíněná zadní lavice je třímístná a automobilka u tohoto modelu slibuje, že vůz odveze v komfortu sedm lidí, sedm kabinových kufrů do letadla a sedm malých brašen či kabelek zároveň.
Za třetí řadou sedaček je 430–570 litrů prostoru v závislosti na poloze zadních dvou řad sedadel a ta třetí je samozřejmě sklopná, chcete-li toho vézt ještě víc. Jako maximum slibuje automobilka přes 2,3 m3 prostoru pro náklad, takže v tomto provedení tu je i ten aspekt víceúčelovosti, třebaže suť sem asi člověk úplně skládat nebude ani v pytlích.
Elektrika i hybrid
Denza D9 bude k mání ve dvou provedeních, elektrickém a plug-in hybridním DM-i. Tím začneme, neboť je zajímavější – má totiž trakční baterii o kapacitě 58,5 kWh, extrémně hodně na tento typ pohonu. Navíc se baterie dá nabíjet výkonem až 559 kW, takže automobilka slibuje dobití z 10 na 70 % během pěti minut.
Primárně coby generátor elektřiny, ale s možností pohonu kol přímo zde pracuje 1,5l čtyřválec o 120 koních a o pohon se primárně starají dva elektromotory, 231k vpředu a 61k vzadu. Kombinovaný výkon je 353 koní, na elektřinu vůz ujede až 210 km a celkový dojezd je až 950 km.
Elektrické provedení má dvojnásobnou baterii se 115 kWh, na což ujede až 640 km. Hnací nápravy jsou i zde obě, celkový výkon je však nižší, neboť tu jsou jen ty dva elektromotory o 231, resp. 61 koních. Zrychlení na stovku automobilka uvádí jako 6,9 s, čemuž těžko věřit; téměř 5,3 m dlouhému vozu odhadujeme provozní hmotnost někam ke třem tunám a plug-in hybrid má zrychlovat 8,6 s.
Denza má s prvními modely vstoupit na český trh buď na konci letošního, nebo na začátku příštího roku. Automobilka slibuje “co nejdříve” nabídnout také několik desítek extrémně výkonných nabíječek Flash.
Zdroj: Autorský text, Denza | foto: BYD, Marek Bednář/Auto.cz | video: Marek Bednář/Auto.cz