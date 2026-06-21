Denza Z9GT umí sama driftovat. Zatím ale jen v Číně
Denza je prémiovou značkou čínské automobilky BYD. Její sportovně laděné kombi Z9GT nedávno dostalo novou funkci, která umožňuje jízdu řízeným smykem. Celé je to ale takové zamotané.
O autonomních vozidlech se mluví už od začátku minulé dekády. Doba sice pokročila a i auta dnes již umějí jezdit autonomně, ovšem s řadou omezení, a to jak těch technických, tak také legislativních. Ledy se ovšem stále hýbou, takže firma Tesla nedávno získala schválení pro vyšší stupeň automatizované jízdy v Dánsku, ovšem podmínkou je dohled obsluhy (řidiče). Rozhodně si tak nemůže za volantem třeba číst. Nebo by minimálně neměl.
Trochu jinak je tomu v Číně, kde si s autonomitou provozu osobních automobilů hlavu tolik nelámou jako Evropané. Nedávno tak firma Denza od BYD vybavila své sportovně laděné kombi Z9GT novou funkcí – režimem autonomního driftu.
Driftování nebo také jízda řízeným přetáčivým smykem je velmi oblíbená zejména u mladých lidí, kteří neváhají driftovat se svými starými BMW v nočních hodinách třeba na kruhových objezdech, v tu dobu takřka liduprázdných, našich měst. Jenže v případě Denzy Z9GT zní celá věc skoro absurdně.
Nejde totiž o driftovací režim v rámci nastavení vozidla, který vám jízdu řízeným smykem usnadní, tak jak to známe třeba z poslední generace ostrého Fordu Focus RS, ale o plně autonomní driftování. Dle neověřených zpráv řidiči stačí nakreslit dráhu, tvar dráhy na centrálním displeji a vozidlo pak samo, tedy autonomně, bude dráhu danou obrazcem projíždět driftem (řízeným smykem). Zcela samo, tedy, aniž by musel řidič bojovat s volantem.
Dle magazínu Auto Bild je daná neobvyklá funkce dostupná v rámci aktualizace řízení vozidla přes OTA (Over The Air), tedy bezdrátově. Uvedená funkce je dostupná v Číně, v Evropě zatím nikoliv a je otázka, zda někdy vůbec bude. Když opomeneme bezpečnost, tak problém představuje vlastně smysl toho celého, který nám trochu uniká. Lidé, kteří s auty driftují (a jednoho takového kolegu máme i v redakci), to dělají čistě pro zábavu a možná trochu ten adrenalin. Chce to velkou šikovnost a cvik, což se nenaučíte hned. Také ne každé auto s pohonem zadní nápravy je k tomu dobré. Třeba samosvorný diferenciál určitě pomáhá, ale lepší je ten lamelový, jehož svorný účinek nabíhá plynuleji než známý torsen, kde auta s ním se v řízeném smyku údajně udržují obtížněji z důvodu příliš rychlého nárůstu svorného účinku (slova hned několika jedinců, kteří umějí driftovat). Aby ale driftovalo samo auto bez zásahu řidiče, tak to nám přijde skutečně zbytečné.
Co je naopak velmi přínosné, jsou některé další inovativní funkce Denzy Z9GT. Tou je například souhra asistenčních systémů, kdy v případě, že vám praskne pneumatika, tak až do rychlosti 180 km/h dokáže vozidlo samo bezpečně zastavit.
Dalším zajímavým režimem je takzvaná krabí chůze, která umožňuje vjíždět do velmi úzkých parkovacích míst. Usnadňuje to řešení zadních kol, která lze natáčet nezávisle na sobě. Navíc přední kola se natáčet vůbec nemusejí, takže vůz mění směr pouze řízením kol zadní nápravy. Tedy ve stylu vysokozdvižných vozíků nebo některých stavebních strojů, které skutečně vynikají manévrovatelností.
Denza Z9GT v Česku stojí od 1.400.000 korun po 1.700.000 korun a v nabídce jsou tři motorizace: jedna hybridní a dvě elektrické.
Zdroj: Auto Bild, auto.cz, Wikipedie