Designér zodpovědný za Mustang Mach-E nebo Ferrari 599 představil novou verzi Carrery GT
Slavný designér Jason Castriota, který dal tvář ikonám od Ferrari či Maserati, představil svůj nejnovější unikát. Karosářský skvost JC9 s retro designem šedesátých let v sobě ukrývá techniku legendárního supersportu Porsche Carrera GT.
Porsche Carrera GT je jedním z nejžádanějších hypersportů vůbec. Mnohými je považováno za poslední čistě analogový vůz (ve své třídě) a společně s Lexusem LFA se také často uchází o post nejlépe znějícího sériového auta na světě. Jakékoli modifikace tohoto svatého grálu tak často vyvolají rozporuplné diskuze.
Poslední květnový víkend přinesl odhalení vozu Miller Motorcars JC9 v rámci oslav 50. výročí prodejce. Zatímco úpravci jako Gemballa zasahovali také do techniky, v tomto případě jde zejména o přehlídku moderního karosářství.
Při pohledu na exteriér modelu JC9 by totiž základ v legendárním modelu Carrera GT hádal asi málokdo. Až pohled do interiéru na tento základ upozorňuje. Dle dostupných informací pod kapotou stále najdeme desetiválec o objemu 5,7 litru s výkonem 450 kW (615 koní) a šestistupňovou manuální převodovkou.
Jedná se o devátý vůz navržený Jasonem Castriotou, což naznačuje název JC9. Stojí za designem úžasného Ferrari P4/5, krásných italských grantourerů Maserati GranTurismo a Ferrari 612/599 či kontroverzního SSC Tuatara. Kromě toho ale navrhoval také Ford Mustang Mach-E nebo koncept Maserati Birdcage 75th a odstrašující Bertone Mantide.
Jeho zatím poslední počin se však nestal crossoverem ani šílenou změtí tvarů, naopak. Design karbonové karoserie svou inspiraci čerpá ze závodních vozů z 60. až 80. let 20. století. Výsledkem je vůz, který sice nepůsobí stejně elegantně a do detailu propracovaně jako DeTomaso P72, ale jeho design je účelný a přidává ideální porci retro detailů.
Zajímavé jsou výrazně tvarovaná boční skla ve dveřích. Okna zasahují až do střechy a dveře se otevírají do strany nahoru podobně jako u vozů značky McLaren. S historií novou kreaci spojuje také lakování do barev Gulf a výrazné tmavě modré čalounění sedadel. To v posledních letech jakožto odkaz na historická závodní auta zažívá jakési znovuzrození.
Dle dostupných informací vznikl model JC9 pouze v jediném kuse a výroba dalších se neplánuje. Z toho důvodu také nebyla zveřejněna cena přestavby, je k ní však potřeba originálního Porsche Carrera GT, které se momentálně na trhu s ojetými vozidly pohybuje kolem padesáti milionů korun.
Zdroje: The Supercar Blog, autonext.co, Gemballa