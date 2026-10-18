Testovali jsme dešťový senzor. Dělá se to v myčce, která nemyje
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Byli jsme se podívat v myčce, která nemyje. Ona to vlastně není myčka, ale dešťová komora, kde se testuje dešťový senzor. Ten ovšem nespouští jen stěrače, ale ovládá třeba i klimatizaci.
Začne pršet, stěrače se zapnou. Přestane pršet, stěrače se vypnou. Už neprší, ale kamion v protisměru proletěl kaluží a šplouchl na vaše sklo pár litrů vody. Stěrače reagují okamžitě. Tak prosté a jednoduché to dnes je.
Takové samočinné stěrače ovládané dešťovým senzorem jsou mnohem pohodlnější než starý dobrý cyklovač. Pokud prší silně a dlouho, tak senzor neoceníme. Prostě je třeba mít stěrače zapnuté pořád, ale když jen lehce poprchává, může být neustále zapínání a vypínání otravné.
V minulosti tento problém částečně řešil cyklovač. Autor tohoto textu si pamatuje, jak děda s tátou někdy koncem 80. let podle návodu snad z časopisu Udělej/urob si sám podomácku vytvářeli takovéto zařízení do dědovy stopětky. Cyklovač se ovládal potenciometrem, pro který tehdy děda vyvrtal otvor vlevo pod volantem poblíž ovladače světel.
LED a déšť
Jak poznat, že je sklo mokré? Sklo je izolant, vodivostí to asi nepůjde... Že by někde byl nějaký kalíšek, ve kterém by voda zajistila průtok proudu, a tak by auto zjistilo, že už má stírat? Cestou do dešťové komory firmy Valeo v pražské Hostivaři jsme přemýšleli, jak to asi funguje. Věc, kterou vnímáme jako samozřejmost, ale vlastně si nejsme úplně jisti, jak to je zařízené.
„Je to optický senzor. Máme tam LED diody, které vysílají světlo, to se odrazí od skla a fotodiody měří, kolik ho dopadlo zpět,“ vysvětluje vedoucí vývoje dešťového senzoru společnosti Valeo Štěpán Zajíček. To zní vcelku jednoduše, jenže venku může být chvíli mrak, chvíli svítit sluníčko, taky může padnout mlha nebo dokonce tma, můžeme zajet do lesa. A to pak mění světelné podmínky. „My sledujeme vlastní světlo, které vyzáříme LED diodou. Pracujeme s odrazem světla našich diod. Světlo zvenčí nás pro stírání nezajímá,“ pokračuje Zajíček.
To už začíná dávat smysl. Nicméně senzor vidí i světlo zvenčí a taky s ním pracuje. To ale nemá už vliv na stěrače. „My sice používáme označení dešťový senzor, ale on toho dělá víc. Ten název by byl moc dlouhý a složitý, tak mluvíme o dešťovém senzoru,“ dodává vývojář Zajíček.
Tento multifunkční takzvaný dešťový senzor má cenné informace třeba pro klimatizaci. „My detekujeme, že svítí sluníčko, a víme i odkud. S tím pak může pracovat klimatizace, která tak ví, že třeba zprava praží slunce a je třeba na této straně víc chladit,“ přibližuje další využití Štěpán Zajíček.
A to není vše. Vzhledem k tomu, že senzor pracuje s intenzitou osvětlení, tak jeho informace využije i řídicí jednotka světel, která pak umí přepnout z denního svícení na tlumená, případně střídat dálková a tlumená. O světlech ale bude řeč později.
Ptačí trus
Dešťový senzor se testuje v dešťové komoře. To je něco jako myčka, ale jen pro část auta a není průjezdná. Spíš jde o takový sprchový kout, kam schováte jen předek vozu. A stejně jako v moderním sprchovém koutě si můžete nastavit sílu proudu a směr, aby vás to příjemně masírovalo, můžete to udělat tady. Jen tím masírovaným je auto. A cílem není ho umýt, protože sem jede už čisté, ale vyzkoušet v praxi dešťový senzor.
Odvahu tady projevil náš fotograf Filip Ehrenberger, který si při testování vlezl dovnitř do komory, aby pořídil i snímky vnitřku. A to za provozu. Jak fotograf, tak hlavně jeho fotoaparát vydrželi. Obsluha komory nastavila na focení samozřejmě jen malou přeháňku.
Když už jsme v té sprše podobné myčce, napadá nás jedna záludná otázka. Pramení z toho, že jsme den předtím byli s jedním autem pokáleným ptáky v normální myčce. „Znečištění třeba tím ptačím trusem může trochu omezit citlivost, ale senzor funguje i znečištěný,“ ujišťuje nás Zajíček. Takže nějaký ten fl ek od ptáků nebo třeba bláto nevadí.
Senzor se většinou umisťuje do prostoru za vnitřní zrcátko, aby nebránil ve výhledu řidiči, ale zároveň byl ve stírané ploše. Možností, kam ho umístit, tedy moc není. Rozdíly mezi automobilkami jsou tak většinou jen v řádu centimetrů.
Tento asistent funguje vcelku spolehlivě, ale každý máme jinou citlivost na vodu na skle. Někdo potřebuje stírat už po pár kapkách, jiný snese vodu na skle bez problémů. Stěrače si však vždycky můžeme zapnout ručně. A ještě důležitější je mít v pořádku gumičky, aby stěrače opravdu stíraly.
Císařův brácha
Za vynálezkyni stěračů se považuje americká podnikatelka a vinařka Mary Anderson. Patent na stěrače dostala v listopadu 1903, žádost o něj si ale tou dobou podali i další vynálezci. Za jednoho ze strůjců je tak považován i polský pianista a hudební skladatel Józef Kazimierz Hofmann z Krakova. Jenže to jsou všechno objevy z počátku 20. století. George Capewell ale uspěl už 6. srpna 1896 v americkém státě Connecticut s patentem na stěrač pro tramvaje, prvenství tak nejspíš patří jemu. První německý patent na zařízení pro stírání vody ze skla vozidla dostal v roce 1905 Jindřich Pruský, bratr císaře Viléma II.
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Zdroj: Svět motorů