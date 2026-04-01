Děti jsou to nejcennější, co máme. V největším nebezpečí jsou na parkovištích
V tuzemsku se ročně stane na 5000 nehod s účastí dětí, z toho průměrně 11 s tragickými následky. Tým bezpečnosti varuje před nehodami při couvání na parkovišti způsobenými nepozorností řidiče i nepředvídatelným pohybem dítěte bez dohledu rodiče.
Automobily rostou, lidé spěchají a nehody se bohužel přes stále pokročilejší technologie stále stávají. „Tragickým nehodám dětí v dopravě lze často předejít. Stačí dodržovat základní pravidla bezpečnosti a věnovat větší pozornost situacím, které jsou pro děti nejrizikovější,“ říká Jan Polák, ředitel Týmu silniční bezpečnosti.
Bezpečnost dětí je zcela v rukou dospělých. Nejvíce vážných zranění jim hrozí, když jsou uvnitř auta, proto bychom měli opravdu dbát na dodržování všech možných pravidel i pouček. Cítíte únavu? Zastavte a odpočiňte si, nemá cenu chtít stihnout večeři u babičky v domluvený čas, když riskujete mikrospánek. Nestíháte do školy? Sundejte nohu z plynu, nestojí to za riziko.
Dbejte na své dítě také na parkovištích obchodních domů a hlavně vždy sledujte, kde se nachází. Častým nebezpečím jsou pro děti kupodivu pomalu jedoucí auta, zejména pokud couvají z parkovacího místa nebo z příjezdové cesty. Že rodič při couvání přehlédne své dítě, bohužel není vůbec výjimečný příklad nehody s účastí dětí.
Z toho vyplývá, že byste svého potomka měli mít stále na očích. Zvláště na parkovišti by se dítě mělo pohybovat vždy v těsné blízkosti dospělého, protože není těžké, aby ho někdo mezi auty přehlédl. Mnoho moderních aut má sice couvací kamery a ta nejmodernější umějí také sama zastavit, když detekují překážku, ale pamatujme na to, že děti mají život jen jeden.
Kromě toho automobily v Česku jsou v průměru starší než 16 let a nejmodernější asistenční systémy mnoho z nich nemá. Můžeme své děti učit sledovat bílá couvací světla, všímat si nastartovaných aut a být obezřetní. Stačí však drobné rozptýlení a radost ze života může být pryč. Důležité je vždy i z pozice řidiče předvídat neočekávané chování dětí, a to nejen na parkovišti, ale také třeba i na chodníku.
V letech 2016–2025 bylo v ČR evidováno přibližně 50.000 dopravních nehod s účastí dětí ve věku 0–14 let, tedy zhruba 5000 ročně, a to není málo. Za sledované období mělo v průměru 11 nehod ročně fatální následky.
Statistiky zároveň každoročně evidují přibližně stovku těžce zraněných a několik tisíc lehce zraněných dětí. V EU každoročně umírají při dopravních nehodách stovky dětí a dlouhodobé analýzy ukazují, že největší část obětí tvoří spolucestující ve vozidlech, následovaní chodci a cyklisty.
Důležitá je prevence
Kromě již zmíněných rad je pro bezpečnost dětí v autě zásadní použití vhodné autosedačky a správné upoutání bezpečnostním pásem. „Správné připoutání dítěte je jeden z nejjednodušších a zároveň nejúčinnějších způsobů, jak snížit následky dopravní nehody. Přesto se stále setkáváme s tím, že děti nejsou v autě zajištěny správně nebo vůbec,“ upozorňuje Markéta Novotná, metodička dopravní výchovy Týmu silniční bezpečnosti.
Děti nejméně do 15 měsíců by měly cestovat v autosedačce proti směru jízdy, v tzv. vajíčku. Autosedačky odborníci doporučují orientovat proti směru jízdy i u větších dětí, alespoň do věku 4 let. Pozor také na nutnost vypnutí airbagu při převozu autosedačky umístěné proti směru jízdy na místě spolujezdce.
Starší děti by měly také sedět v autosedačce, ideálně se vyhýbat pouhým podsedákům a být připoutány tříbodovým bezpečnostním pásem. Ten musí vést přes rameno a hrudník a spodní část přes pánev. V České republice se řídíme ustanovením zákona č. 361/2000 Sb., který říká, že usadit dítě do autosedačky je povinné, pokud je menší než 150 cm a lehčí než 36 kg. Statistiky uvádějí krutou realitu, že děti nezajištěné v dětských autosedačkách umírají při nehodě 7× častěji.
Stále však někteří řidiči na bezpečnost svých (nebo i cizích) dětí nedbají a odborníci se setkávají s nehodami, kdy dospělý při jízdě držel dítě v náruči. Při nehodě v rychlosti pouhých 50 km/h a při hmotnosti dítěte 10 kg by takový nezodpovědný rodič musel udržet ve svých rukou 300 kg! Proto se bohužel stává, že takové nehody končí tím nejhorším způsobem.
Dbejte na bezpečnost svých dětí a zkontrolujte, zda ve svém autě máte správně nainstalovanou autosedačku. Zkuste vhodnou formou své dítě poučit o chování na parkovišti a i jako řidič dbejte na parkovišti a v okolí dětí zvýšené pozornosti.
Zdroje: Tým silniční bezpečnosti, BESIP