Děti se od rodičů učí špatným řidičským návykům. V Británii proto řídí už od 9 let věku
Průzkumy ukazují, že děti za své mládí stráví průměrně 3400 hodin v autě, kde pozorují špatné řidičské návyky svých rodičů. Britská autoškola se to snaží změnit poskytnutím kurzů dětem od devíti let a vypadá to, že je tento přístup úspěšný.
Od 1. ledna 2024 umožnila novela zákona o provozu na pozemních komunikacích v Česku řídit nezletilým osobám od 17 let. V Británii však existuje společnost, která si myslí, že je důležité děti učit řídit už mnohem dříve.
Podle nového průzkumu jsou totiž děti do 17 let svědky v průměru čtyř špatných řidičských návyků u každého z rodičů. Průzkum provedla největší britská autoškola pro mladistvé „Young Driver“ mezi tisícovkou rodičů. Zjistili, že průměrně s nimi dítě stráví necelé 4 hodiny týdně ve vozidle, kde pozoruje jejich chování za volantem.
Za 17 let je to přes 3400 hodin sledování všeho pozitivního i negativního. Drtivá většina respondentů (87 %) uvedla, že za volantem dělají věci, které by nechtěli, aby jejich děti napodobovaly. V některých případech šlo o závažné i nezákonné chování, v jiných však o jiný druh rozptýlení nebo selhání úsudku za volantem, které může představovat také obrovské riziko na cestách.
V průměru si dotázaní uvědomují 4 až 5 špatných návyků za volantem, nemalých 10 % si však uvědomuje 10 a více různých nevhodných návyků. Mezi nejčastější „špatné návyky“, které děti pozorují, patří přepínání hudby za jízdy (53 %), konzumace jídla za volantem (48 %), překračování maximální povolené rychlosti (35 %), užívání mobilního zařízení za jízdy (29 %), pití za jízdy (27 %) nebo nedodržování bezpečného rozestupu za jiným vozidlem (26 %).
Dále si lidé nejčastěji uvědomují nepoužívání směrových světel, nekontrolování mrtvých úhlů, předjíždění z vnější strany nebo vjíždění do cesty jinému vozidlu. Řidiči se nebojí přiznat ani k jízdě do křižovatky, která donutí jiného řidiče brzdit, přijímání hovorů bez hands-free, nezastavení na přechodu pro chodce, malému odstupu při předjíždění cyklisty nebo dokonce předjíždění bez jasného výhledu.
Výkonný ředitel společnosti Young Driver Ian Mulingani je přesvědčen, že je nutné děti učit správným návykům už od raného věku. „Jsou jako houby. Nasávají vše, co vidí, včetně toho, jak řídí jejich rodiče,“ dodává. Možná si říkáte, že předešlé návyky představují ve většině případů jen drobný problém, ovšem mohou mít velké následky. I zdánlivě „malé“ špatné návyky se mohou zakořenit dlouho předtím, než vůbec mladí řidiči složí řidičskou zkoušku.
Právě z důvodu, že v mládí ukládá mozek informace velmi dobře a rychle se učí, začíná společnost Young Driver učit děti řídit již od devíti let, a to vůbec ne pouze teoreticky, nýbrž také na uzavřené testovací trati v reálných autech. Využívají zcela nové vozy Suzuki Swift. Děti si díky tomu řidičské dovednosti budují samy, místo přejímání informací z okolí. Při dosažení 17 let mají ty správné návyky již pevně zakořeněny.
„Často od rodičů slýcháme, že už po několika lekcích jejich děti na cestě domů začnou poukazovat na chyby,“ říká Mulingani. Ukazuje to, jak rychle se správné návyky mohou ujmout, když jsou správně naučeny.
Program společnosti Young Driver již poskytl více než 1,6 milionu lekcí na 70 místech po celém Spojeném království. Program vytváří realistické silniční úseky s křižovatkami, kruhovými objezdy a dopravními značkami, což umožňuje mladým lidem bezpečně si budovat sebevědomí a dovednosti. Jde tak o takové dopravní hřiště ve velkém měřítku.
Důraz je kladen na rozvoj odpovědného přístupu spolu se základními technikami řízení, jako je zatáčení, brzdění a parkování, a to bez stresu z pohybu na veřejných komunikacích. A vypadá to, že to funguje; podle výzkumů společnosti klesá u jejích žáků pravděpodobnost, že se stanou účastníky dopravní nehody.
Ve Velké Británii se účastníkem dopravní nehody do šesti měsíců od složení zkoušky stane v průměru každý pátý řidič. Mezi žáky autoškoly Young Driver by tento podíl měl dle poskytnutých informací činit pouze čtyři procenta, tedy každý pětadvacátý čerstvý držitel řidičského průkazu. Co myslíte, má autoškola v raném věku smysl?
Zdroj: Young Driver