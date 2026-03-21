Dětské sedačky na motorkách: Isofix na mašině?
Chcete na motorce svézt své dítě? V ČR to jde až od 12 let, v cizině ale i dříve. A v některých státech Evropy mají dokonce speciální dětské sedačky pro motorky.
Na jízdním kole jste možná už jako malí špunti jezdili s rodiči v sedátku. Dřív byla běžná malá sedadla pro dítka na rám. Dnes se používají buď sedačky na zadním nosiči, nebo cyklisté připojují speciální vozíky na děti. To jsme ovšem na kolech či elektrokolech, ale co taková motorka?
Teď si možná klepete na čelo, jestli autor tohoto textu nevyrazil na první jarní vyjížďku ještě za velmi chladného počasí, nenastydl a teď neblouzní v horečkách. Ale ne. Tělesná teplota 36,7 °C dává tušit, že tady problém nebude. Děti totiž na motorku mohou.
V ČR i na Slovensku je věkový limit 12 let. A dítě musí dosáhnout na stupačky a mít sílu se udržet. V zahraničí je to ale jinak. Věková hranice leckde není žádná nebo je nižší a děti můžete vozit v jedné stopě na speciální sedačce.
Pokud vyrazíte někam do ciziny a třeba si budete chtít půjčit motorku nebo skútr, může se vám informace o možnosti jet i s potomkem hodit. Z Vietnamu známe fotky, kde jede na skútru celá početná rodina. To v Evropě možné není, ale jedno dítě jako batůžek v některých zemích jet může. Pojďme se podívat, kde tomu tak je a za jakých podmínek.
Na sedačce
V Německu smí dítě jet jako spolujezdec na motorce od sedmi let, tedy o pět roků dříve než u nás. Musí ale splnit podmínky, které požaduje i český zákon a vlastně taky zdravý rozum. Musí dosáhnout na stupačky a udržet se, samozřejmostí je taky helma. Pokud chce s tatínkem či maminkou nebo strýčkem jet na vyjížďku dítko mladší sedmi let, i to je možné. Jen musí sedět ve speciální dětské sedačce pro motocykly.
Ty se dají koupit v obchodech s vybavením pro motorkáře nebo objednat na internetu. Ceny záleží na kvalitě a taky na tom, pro jaký typ motorky je sedačka určená. Pohybuje se od necelých čtyř tisíc do zhruba devíti tisíc korun. A velmi často jde o sedačku použitelnou jen na jednom konkrétním modelu motocyklu, takže na rozdíl od auta, kde můžete díky isofixu přendávat sedačku od dědečka do auta k rodičům a pak ke strýčkovi, na motorce to nejde.
V Polsku sedačky neřeší, věková hranice je sedm let, pokud jedete s mladším dítkem, smíte, ale maximálně čtyřicítkou. To platí i pro případ, že je osoba mladší sedmi let v sajdkáře.
V Itálii sajdkáru nikdo neřeší, na motorce či skútru je věkový limit pět let. Samozřejmostí je helma, sedačka se nevyžaduje. Na italských webech jsme se setkali s názorem, že sedačka není úplně ideální, protože v případě pádu zůstane dítě uvězněné na mašině, což může vést k horším následkům, než když tělo dopadne jinam než stroj.
Naopak v Řecku se sedačka vyžaduje, a to pokud vezete dítě mladší pěti let. Speciální sedačku nebo zajištění musíte mít i v sajdkáře. V Turecku a Velké Británii není stanoven žádný věk, dítě ale musí dosáhnout na stupačky. V Irsku se věk taky neřeší, stačí helma. Na motorce tedy, v sajdkáře není dle zákona třeba. V Holandsku je věk taky každému jedno, ale helma musí být v sedle za řidičem i vedle něj, tedy v sajdce.
Zajímavý předpis má Španělsko. Na mašinu může jako spolujezdec dítko od 12 let, ale pokud řídí rodič nebo zákonný zástupce, pak se limit snižuje na 7 let. V sajdkáře se řeší výška. Pod 150 cm je nutná sedačka, nad 150 cm pás, v obou případech samozřejmě i helma.
Přivázané dítě
Pokud motorkář veze dítě, hrozí, že se prcek neudrží. Buď kvůli nedostatku síly, nebo ho něco zaujme, zapomene se a sletí. Proto se v Evropě prodávají i speciální kšandy či pásy, kterými si dítě k sobě přivážete. To za jízdy pomůže, ale v případě nehody může tělo dospělého spadnout na přivázané dítě a zranit ho.
V Norsku nebo Dánsku je proto používání těchto pásů zakázané. V Belgii potom musí mít všichni bez rozdílu věku motorkářské oblečení: bundu, rukavice, kalhoty a boty chránící kotníky. Bez nich nesmí jet ani řidič ani spolujezdec. Děti do tří let jsou zakázané, od tří do osmi se mohou v Belgii vozit jen na strojích o obsahu maximálně 125 cm3.
Nejvyšší věk pro spolujízdu na mašině mají Rumuni, a to 14 let. V sajdce je možné cestovat od sedmi, ale až do čtrnácti platí podmínka, že dítě musí držet dospělý. Ve Finsku, Francii a Lucembursku pak mohou v postranním vozíku cestovat děti dvě.
Vietnamské počty
Ve Vietnamu je legální jet na motorce či skútru ve třech. Má to ale svá pravidla. Sice je nikdo moc nedodržuje, ale to je jiná věc. Ve třech se smí jet, pokud je jedním z pasažérů dítě mladší 14 let, jde o přepravu člověka na lékařskou pohotovost či odvoz osoby, která spáchala zločin. Toto pravidlo využije asi hlavně policie. Představa, že chytíme zloděje a pak ho svépomocí eskortujeme na policejní stanici, je poněkud neobvyklá.
Motorka pro tři
Motocykl, který legálně směl vozit tři osoby, se vyráběl u nás v Čechách. Jde o legendární čechii – Böhmerland. V Krásné Lípě na severu Čech, kde čechie vznikala, se každý rok koná sraz těchto strojů. Loni nám na něm řada sběratelů vyprávěla, že v minulosti jim procházelo, pokud jeli ve třech, protože toto číslo bylo uvedeno jako možný počet přepravovaných osob i v dokladech.
A co sajdkára
Postranní vozík je věc, která není u nás v provozu natolik rozšířená, aby se jí česká legislativa přesně věnovala. Dle Autoklubu ČR se tedy na osobu v sajdkáře nelze dívat jako na pasažéra motocyklu. Sice musí mít helmu, ale není tam věkový limit dvanácti let, který jinak český zákon vyžaduje. Pokud je v sajdce pás, musí ho cestující použít.
Ztracený Franta Šťastný
Závodník František Šťastný zažil svůj první pád z motorky jako spolujezdec ve třech letech. Tatínek s ním jel z pouti v Dolním Slivně domů do Kochánek na motocyklu Premier 350 SV. V lese malý František, unavený celodenním řáděním na pouti, usnul a z motorky spadl. Naštěstí se to obešlo bez úrazu.
Zdroj: Svět motorů