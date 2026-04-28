Diesel, rám a terénní schopnosti? Netradiční čínská značka prodává i v Evropě
Většina současných čínských aut vypadá velmi podobně. Pohledné sedany či SUV splývají v jedno a to samé platí o jejich technice. Proto velmi vyčnívá značka 212, která naopak spoléhá na rámovou konstrukci, terénní schopnosti a dokonce i dieselový motor.
Ačkoliv se ve spojení s čínskými automobilkami stále častěji mluví o konsolidaci trhu a masivním úbytku značek, zatím to ale na něco podobného moc nevypadá a značky naopak přibývají. Jednou z posledních je nezvykle pojmenované 212 (v čínštině 二一二), které se ihned zařadilo mezi to zajímavější z Číny.
Na rozdíl od většiny nových i existujících značek se totiž nezaměřuje na elektrická SUV a sedany, ale na tradiční SUV. První bylo v roce 2024 uvedené 212 T01, které se už dnes dá koupit i v Evropě, třeba i v sousedním Německu. Na Čínu nezvykle je dostupné i s dieselovým motorem, naopak jakoukoliv elektrifikaci byste hledali marně.
Retro design nevznikl jen tak náhodou, 212 má totiž základ s velmi dlouhou historií. Automobilka BAW (Beijing Automobile Works), pod kterou 212 spadá, byla založena v roce 1953. Na počátku 60. let začala produkovat napodobeniny amerického Jeepu, ale se sovětskou technikou. V roce 1965 se představil model BJ212, který byl příbuzným sovětského UAZ 469 a pravděpodobně byly oba vozy vyvinuty společně. Z BJ212 se stal jeden z hlavních vozů čínské armády, používají jej ale i další tamní orgány.
Auto prošlo mnoha modernizacemi, objevilo se s různě upravenými karosériemi a prošlo přes něj spousta motorů, a vyrábí se dodnes. Nejen pro armádu, různé varianty si mohou koupit i soukromníci. Nová civilní varianta se prodává pod novou značkou jako 212 Classic.
Právě na design tohoto vozu zcela nové 212 T01 navazuje. Auto se nejprve ukázalo jako pětidveřový rámový offroad, později se objevily i koncepty pick-upu a třídveřové verze. Ty 212 opět ukázalo i na probíhajícím pekingském autosalonu. Pick-up s pětimístnou kabinou i krátké třídvířko s odnímatelnou střechou už v produkčních verzích.
Přes 5,4 metru dlouhý pick-up nazvaný 212 Explorer 01 má pod kapotou dieselový čtyřválec o objemu 2,3 litru, výkonu 140 kW a maximálním točivém momentu 500 Nm. S koly jej spojuje osmistupňový automat, standardně je poháněna zadní náprava s připojitelnou přední. Nechybí ani uzávěrky diferenciálu, redukce a spousta továrního příslušenství za příplatek.
Třídveřová verze je dlouhá 4,4 metru a spoléhá na přeplňovaný dvoulitrový benzínový čtyřválec o výkonu 185 kW a točivém momentu 410 Nm. I zde je standardně osmistupňový automat a pohon všech kol s primární zadní nápravou. Auto má odnímatelnou zadní část střechy, kde může být plátěný soft-top. Stejnou možnost si 212 připravilo i pro novou variantu pětidveřové verze, která ale zatím není v prodeji. V Pekingu se krom toho ukázaly také „retro“ edice, které se zjevně inspirovaly u japonských či evropských offroadů.
Nejzásadnější novinkou na stánku 212 je ale koncept nazvaný X, který ukazuje chystaný nový model. Mělo by jít o vlajkovou loď značky, stále s dvoulitrovým benzínovým čtyřválcem, ale spojeným s plug-in hybridním systémem. Design stále odkazuje na původní offroad, je ale podstatně modernější a připomíná třeba nový Land Rover Defender. Pohled na podvozek ukazuje, že stále půjde o rámový vůz, tedy by měl nabídnout i solidní terénní schopnosti.
Interiér se na vystaveném konceptu se zatemněnými okny neukázal. Že půjde ve srovnání se současnou produkcí 212 o modernu, dokazuje lidar nad čelním oknem. Stejně jako současné 212, které prodává několik oficiálních dovozců, by se novinka mohla objevit i v Evropě.
Zdroj: BAW, zdroj foto: BAW, Michal Dokoupil, zdroj videa: BAW