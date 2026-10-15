Diesely u Stellantisu končí. Místo nich bude vyvíjet levné elektromobily s Číňany
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Vznětové motory byly celé dekády jedním ze stavebních kamenů značek dnes spadajících do koncernu Stellantis. Jenže i zde se blíží jejich konec a náhradou budou baterie v různých podobách.
Počátkem tohoto roku jsme psali, že koncern Stellantis zůstává věrný dieselům a jejich nabídku dokonce rozšíří. Šel tím hodně proti proudu, protože v podstatě všechny ostatní automobilky se rozhodly právě naftové motory osekat. A to včetně třeba Volkswagenu, který letos rozjel jejich postupné nahrazování u menších modelů, včetně Škody Octavie, full-hybridními jednotkami.
Během prezentace v rámci autosalonu v Paříži ale šéf Stellantisu Antonio Filosa přiznal, že i u tohoto koncernu mají diesely našlápnuto do zapomnění. Stellantis oficiálně utlumuje investice do vývoje naftových motorů pro osobní automobily. Podle Filosy se pozornost a rozpočty koncernu plně přesouvají k plug-in hybridům, elektromobilům a vozidlům s prodlužovačem dojezdu, tedy sériovým hybridům.
Naftové motory zatím zcela nekončí u lehkých užitkových vozidel. Důvodem jsou celkové náklady na vlastnictví. Elektrické dodávky jsou podle něj pro řadu živnostníků a firem v běžném provozu stále výrazně dražší než jejich naftové alternativy. Jde tedy o otočení situace před pár lety, kdy Stellantis náhle ukončil prodej dieselových variant několika svých dodávek.
Zaměření na elektrifikované vozy bylo na ploše autosalonu zjevné. Téměř každá novinka, kterou značky Stellantisu představily, totiž byla čistě elektrická. Jedinou výjimkou byla krásná Alfa Romeo Cuorerosso, ve které má pracovat vidlicový šestiválec s hybridní výpomocí. Ovšem jen teoreticky, protože se sériovou výrobou se nepočítá.
Především ale mají elektromobily Stellantisu zlevňovat. Ostatně právě Citroën 2CV by se mohl stát nejlevnějším elektromobilem v Evropě. Stellantis na to jde rozšířením spolupráce s čínskými partnery, zejména s Leapmotorem, ve kterém má 20% podíl. Leapmotor dodává techniku a podílí se i na vývoji. Ukázkou toho má být právě i 2CV, které využije techniku i vývoj Leapmotoru.
Platformu pro retro novinku vyvinuly obě automobilky společně, jak v Paříži potvrdil šéf techniky Stellantisu Ned Curic: „Máme společná pracoviště v Mirafiori, kde vedle sebe sedí naši a jejich inženýři. My je učíme, co to obnáší postavit platformu pro evropské městské auto, a od nich se zase učíme, jak stavět rychle,“ řekl. Nové 2CV a minimálně jeden další sourozenec jiné značky se budou vyrábět v továrně v italském Pomiglianu a na trh se oba dostanou v roce 2028.
Stánek Leapmotoru se v Paříži ukázal také a evropský debut zde zažil malý model B03 i největší D19. Bylo také potvrzeno, že model B10 už se začal vyrábět v továrně Stellantisu ve španělské Zaragoze. Po jeho boku bude v budoucnu vznikat i sourozenec od Opelu, využívající techniku B10.
Zdroj: Stellantis, zdroj foto: ACZ, Stellantis, zdroj foto: ACZ