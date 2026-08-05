Dlouhodobé smlouvy i na mýtné? Kamioňáci kvůli jedné nesmí na nový most
Smlouva na paušální měsíční mýtné na mostě mezi USA a Kanadou nutí řidiče kamionů jezdit po starém mostě, i když už je otevřený nový. Nebude to tak ale napořád.
Když se někde postaví nová dálnice, dává smysl vést nákladní dopravu právě na ni, aby nejezdila po starších, často kapacitně nevyhovujících trasách. Most Gordieho Howea Mezi americkým Detroitem a kanadským Winsorem byl navíc postaven hlavně pro usnadnění nákladní automobilové dopravy v režimu logistiky just-in-time.
Byl otevřen před několika dny a pochopitelně se na něj hned přesunula většina nákladní dopravy ze staršího mostu Ambasadorů, který stojí nedaleko a byl otevřen v roce 1929. Nikoliv však kamiony společnosti FCA Transport, které řídí řidiči sdružení v odboru UAW Local 212 – ty využívají nadále starší most.
Důvod osvětluje J. T. Barrett, šéf onoho odboru. Společnost FCA Transport je dceřinou firmou koncernu Stellantis (dříve FCA), která se specializuje na logistiku pro tento gigant v Severní Americe. Kdysi platila na mostě Ambasadorů měsíčně přes 400 tisíc amerických dolarů (8,4 milionu korun) na mýtném, pak ale dohodla s výběrčím mýta na mostě rámcovou smlouvu, jejíž klíčovou částí je pevné mýtné 160 tisíc USD (3,36 milionu korun) měsíčně.
Podle příspěvku na Facebooku, který už byl smazán, ale místní i mezinárodní média ho stihla zachytit, není možné tuhle smlouvu ze dne na den zrušit. Má šedesátidenní výpovědní lhůtu a ta než vyprší, jízda přes most Gordieho Howea je samozřejmě možná, ale mýtné bude muset zaplatit řidič. Facebookový příspěvek dokonce hovořil o postihu pro řidiče, pojedou-li po novém mostě, k němu však nejsou dostupné další informace.
Mýtné na mostě Ambasadorů je 10 USD (210 Kč) za osobní auto či autobus a 12 USD (252 Kč) za každou nápravu nákladního vozu, tj. standardní severoamerický kamion s pěti nápravami bude platit 60 USD (1259 Kč). Most Gordieho Howea je v některých případech levnější, osobní auto stojí 5,75 USD (121 Kč), přívěs za ním totéž, autobus či kamion platí 8,75 USD (184 Kč) krát počet náprav, tj. pro kamion to je 43,75 USD (918 Kč).
Cílem je samozřejmě co nejrychleji přesunout dopravu na nový most. Pro Stellantis bude „podporou skladového systému just-in-time napříč výrobními závody v obou státech“, uvedla firma v prohlášení. Podle šéfa Kanadské asociace nákladní dopravy Stephena Lasowskiho nový most ušetří řidičům nákladních souprav kumulativně 850 tisíc hodin čekání ročně a přepravním firmám mezi 20 a 100 tisíci kanadských dolarů (300 tisíc–1,5 milionu korun) měsíčně v závislosti na velikosti flotily.
Zdroje: Autonews Canada, Carscoops, CTV News | foto: Gordie Howe International Bridge | video: Marek Bednář/Auto.cz