Dlouze a zlehka, nebo intenzivně a krátce? Správné brzdění záleží na typu pohonu
U klasických aut se spalovacím motorem dává fyzika za pravdu starému dobrému pravidlu o kratším a důraznějším sešlápnutí pedálu. Moderní elektromobily a hybridy však tuto letitou logiku zcela převracejí. Pojďme se podívat, jak z brzd dostat maximum a přitom je zbytečně neničit.
Rada zkušenějších řidičů před táhlým klesáním někde v horách zněla vždy jasně: na brzdě se nestojí. A z pohledu fyziky i mechaniky je tento přístup naprosto správný. Tedy pokud nemáte hybrid nebo elektromobil.
Zpomalování konvenčního vozu pomocí třecích brzd není vlastně nic jiného než surová přeměna kinetické energie na teplo. Celkové množství vytvořeného žáru je při zpomalení stejné, ať už na pedál šlapete jakkoliv. Zásadní rozdíl ale tkví v tom, jak se s tímto náporem tepla váš brzdový systém dokáže vypořádat.
Pokud zvolíte opatrný styl a budete pedál při sjezdu z kopce jen tak lechtat, brzdové destičky zůstanou v neustálém kontaktu s kotoučem. Teplo se na nich začne hromadit rychleji, než ho stíhá náporový vzduch odvádět pryč. Výsledek na sebe nenechá dlouho čekat. Brzdová kapalina se může v extrémním případě uvařit a dostaví se vadnutí brzd.
Bez baterek po staru
Pro konvenční brzdy je tedy šetrnější brzdit kratší dobu, ale o to razantněji. Po uvolnění pedálu totiž dopřejete celému systému tolik potřebný čas na nadechnutí a ochlazení. Tento přístup ale zároveň neznamená agresivní dupání na pedál.
Zbytečně brutální zašlapávání brzd totiž autu škodí úplně stejně jako jejich trvalé obrušování. Při extrémním brzdění dochází k obrovskému rázovému namáhání silentbloků, čepů i celého zavěšení kol. Pneumatiky dostávají extrémní zabrat, hrozí prudký teplotní šok způsobující zvlnění kotoučů a v neposlední řadě můžete zbytečně aktivovat ABS. Zpomalení má být plynulé a rozvážné, nikoliv krizové.
Doporučujeme využít ještě jeden velmi zajímavý fyzikální trik. Tím, že auto mezi jednotlivými přibrzděními necháte jet mírně vyšší průměrnou rychlostí, ulevíte brzdám hned dvakrát. V první řadě proudí kolem kotoučů rychlejší vzduch, což výrazně účinněji odvádí hromadící se teplo a pomáhá jejich chlazení.
Druhou výhodu představuje samotný aerodynamický odpor vozu – ten roste s druhou mocninou rychlosti, takže čím rychleji v dané chvíli jedete, tím větší kus práce při zpomalování odvede odpor vzduchu.
U hybridů a elektomobilů naopak!
Pokud usednete za volant elektromobilu nebo hybridu, je rázem výhodnější brzdit déle a mírně. Primárně se tu totiž o zpomalování nestarají ocelové kotouče a destičky, ale samotný elektromotor. Ten se při sundání nohy z plynu nebo jemném stisku brzdového pedálu promění v generátor. Kinetickou energii už nepálí bez užitku v teple, ale mění ji zpět na drahocenné watty, které ukládá do baterie. Tento proces rekuperace vyžaduje naprosto opačný přístup.
Důvodem jsou hardwarové limity. Palubní systém, baterie i samotný generátor mají svůj strop a dokážou v jeden moment vstřebat jen určité množství energie. Obvykle se bavíme o hodnotách mezi čtyřiceti až sto kilowatty v závislosti na konkrétním modelu, teplotě a stavu nabití akumulátoru. Když v elektromobilu zabrzdíte starým, prudkým stylem, auto zjistí, že tak obrovskou porci náhlé energie nestíhá do baterie uložit. Vůz proto zapojí klasické mechanické brzdy, čímž vaši cennou energii spálí na teplo a prach z brzdových komponentů.
Klíčem k úspěchu u aut s baterií je proto předvídavost. Pokud plachtíte s předstihem a brzdíte jen velmi zlehka a plynule, udržíte systém neustále v ideálním rekuperačním okně. Klasické třecí brzdy si v takovém scénáři klidně i celé měsíce ani neškrtnou, neopotřebovávají se. Na to je zároveň potřeba myslet a jednou za čas naopak konvenční brzdy pořádně „protáhnout“, aby si na kotoučích nepochutnala koroze.
Nejlepší brzda je ta, kterou nepoužijete
Jako užitečný doplňkový princip ke všem typům pohonu pak funguje poučka, kterou moc dobře cítí řidiči těžších aut a nákladních vozů. Rozjet několikatunové auto vyžaduje obrovské množství paliva či elektřiny a každé zbytečné sešlápnutí brzdového pedálu znamená tuto energii vyhodit oknem.
Já osobně s těžšími spalovacími auty prakticky vždy plachtím nebo brzdím motorem už z velké dálky před křižovatkou či kruhovým objezdem. Řidičům v lehčích autech za mnou se pak občas můžu jevit jako nenapravitelný loudal, za což se tímto omlouvám.
Z fyzikálního hlediska je zachování hybnosti vozidla a dojezd bez nutnosti úplně zastavit tím absolutně nejšetrnějším způsobem jízdy, jaký existuje. Klidný řidič dodávky dokáže při delších cestách na jedny brzdové destičky najet i 200 tisíc kilometrů. Zdaleka nejúspornější brzda je totiž nakonec ta, kterou vůbec nemusíte sešlápnout.
A to platí i pro elektromobily a hybridy. I když dokážou brzděním dobíjet baterii, fyzikální ztráty při přeměně energie jsou neúprosné a rekuperace vám reálně vrátí jen zhruba 30 % původně vynaložené energie na opětovné rozjetí.
Zdaleka nejšetrnějším způsobem jízdy tak bez ohledu na motor zůstává předvídavost. Včasné sundání nohy z plynu, využití přirozeného plachtění a práce s hmotností vozu.
Zdroje: IEEE Spectrum, Inverse, Live Science, MIT Technology Review, MotorTrend, Physics World, Popular Mechanics, ScienceDaily