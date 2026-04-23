Dnes je Národní den bez spěchu. Těchto 5 hříšníků by se mělo zamyslet
Dnešní Národní den bez spěchu nám má připomenout, že žádná schůzka nestojí za lidský život. Podívejte se na šílené rekordy z posledního Speed Marathonu, které dokazují, že pro některé řidiče jsou rychlostní limity jen orientačním číslem.
Žijeme v paradoxu. 98 % Čechů sice tvrdí, že bezpečnost je na silnicích prioritou, přesto jich dvě třetiny za volantem pravidelně riskují, aby ušetřily pár minut. Dnešek, 23. dubna 2026, patří klidu a rozvaze.
Národní den bez spěchu reaguje na neutěšený stav českých silnic, kde se spěch stal novou normou. Data z aktuálního průzkumu České asociace pojišťoven a agentury STEM/MARK odhalují mrazivý rozpor v našem chování: zatímco v teorii téměř všichni fandíme bezpečnosti, v praxi 65 % řidičů přiznává, že při řízení spěchá.
Rychlost se stala nejen bezpečnostním problémem, ale i otázkou zvyku a společenské tolerance. Za posledních 15 let si nepřiměřená rychlost vyžádala tisíce životů a jen v roce 2025 zemřelo kvůli rychlé jízdě 130 lidí. Přesto 45 % řidičů otevřeně přiznává, že limity porušuje, a dvě třetiny to dokonce považují za „nejméně nebezpečný“ přestupek.
5 největších hříšníků Speed Marathonu 2026
Že nejde jen o mírné „přišlápnutí“ plynu, ukázal nedávný Speed Marathon. Policisté kontrolovali na 1173 místech a výsledky mluví jasně: 1910 řidičů jelo přes čáru. Těchto pět případů však vyčnívá nad všechny ostatní:
Dálniční hazardér z Ostravska (142 km/h na 80 km/h): V místě dálničního zúžení, kde je z důvodu bezpečnosti limit stažen na 80 km/h, si to řidič mercedesu hasil o 62 km/h více. Ve správním řízení ho teď čeká pokuta až 25 tisíc korun a zákaz řízení.
Brněnský stíhač v ulicích (125 km/h na 50 km/h): V Brně na ulici Jedovnická naměřili policisté řidiči rychlost, která je vysoká i na dálnici. Jet v obci o 75 km/h více, než je dovoleno, je čistý hazard se životy chodců.
Pirát z Bíliny (115 km/h na 50 km/h): Další městský extrém. V úseku s povolenou padesátkou se řidič řítil rychlostí 115 km/h. Brzdná dráha v takové rychlosti je přitom násobně delší, než v jaké by byl schopen reagovat.
Omámený jezdec z Rohanského nábřeží (100 km/h na 50 km/h): V Praze 8 projel řidič stovkou přímo v husté městské zástavbě. Aby toho nebylo málo, policisté u něj odhalili pozitivní test na návykové látky.
Senior s rekordem na D1 (178 km/h na 130 km/h): Na dálnici u Hulína naměřili policisté osmašedesátiletému řidiči rychlost 178 km/h. Zbytečný spěch se evidentně netýká jen mladých „závodníků“, ale je hluboce zakořeněný napříč generacemi.
Vyplatí se prostě vyjet dřív
Proč vlastně český řidič tak riskuje? Hlavním motorem je snaha dohnat zpoždění, kterou jako hlavní důvod uvádí 36 % šoférů. Spěch se však v našem prostředí stal i formou sociálního nátlaku – celých 37 % lidí přiznává, že svým chováním na silnici aktivně nutí ostatní spěchat.
Tento řetězec stresu pak vede k nebezpečným situacím: více než polovina řidičů nedodržuje bezpečnou vzdálenost a neuvěřitelných 70 % má zkušenost s agresivním vybrzďováním.
Agresivní jízda a překračování limitů přitom ušetří na běžné desetiminutové trase v městském provozu jen desítky sekund, v delších úsecích pak nanejvýš pár minut. Daň za tento „zisk“ je však neúměrná: riziko fatální nehody roste exponenciálně a stres za volantem vyčerpává pozornost řidiče mnohem rychleji než klidná jízda.
Národní den bez spěchu nás proto vybízí k jednoduchému, ale účinnému experimentu: zkuste vyjet o pět minut dříve, sundejte nohu z plynu a sledujte, jak se změní vaše vnímání okolí. Informace o celé bezpečnostní akci najdete na webu 13minut.cz.
Zjistíte, že zpomalit neznamená ztrácet drahocenný čas, ale investovat do vlastního bezpečí a psychické pohody. Podle úvodního průzkumu je 88 % řidičů v Česku ochotno se do této výzvy zapojit. Budete mezi nimi i vy, nebo zůstanete v zajetí nebezpečného paradoxu?
Zdroje: Česká asociace pojišťoven, STEM/MARK (výzkum pro ČAP), Policie ČR (statistické údaje a vyhodnocení akce Speed Marathon 2026)