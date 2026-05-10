Do Česka dorazila další čínská značka. Má dva pick-upy, luxusní MPV a malý stylový elektromobil
Až do středy toho týdne se čínská automobilka JAC prodávala ve 130 zemích světa. Nově k nim přibyla Česká republika a také Slovensko. V rámci československé premiéry jsme viděli osm nabízených modelů. Superluxusní model Maextro S800 ale nedorazil.
Na rozdíl od jiných čínských automobilových značek se JAC (Anhui Jianghuai Automobile Group Corp., Ltd.) může pochlubit dlouhou tradicí. Založen byl 15. května 1964, přičemž dlouhá léta vyráběl užitkové vozy a autobusy. Dodnes firma exportovala více než 1,5 milionu vozidel. Zároveň od roku 2017 velmi úzce spolupracuje s Volkswagenem, který vlastní 50 procent akcií mateřské firmy Jianghuai Automobile Group, druhou polovinu drží v ruce stát, přesněji Provincie An-chuej. Dalšími známými firmami napojenými na JAC jsou Huawei (od roku 2023), Cummins nebo CATL.
Jedná se o globální společnost s 27 mezinárodními závody a výzkumnými centry v Itálii (designové centrum od roku 2005) či ve Vietnamu. Ve vývoji firmy JAC pracuje více než 5000 inženýrů, kteří mají na svém kontě 719 schválených patentů a 268 patentů na vynálezy. V roce 1990 byl zahájen export výrobků.
Automobilka JAC stojí také za výrobou nejluxusnějšího čínského vozu JAC Maextro. Trochu připomíná německý Maybach. Svojí výrobou, kterou nám zástupci značky ukázali ve videospotu, v nás zase vyvolal vzpomínku na produkci někdejšího luxusního Volkswagenu Phaeton v Drážďanech. S modelem Maextro S800 se však v české kotlině nesetkáte.
Na český trh čínská značka vstupuje ve spolupráci s polskou skupinou Bemo Group, která se může pochlubit 33letou tradicí, 57 prodejnami a 1500 zaměstnanci. „Strategie značky JAC v České republice se opírá o tři základní pilíře: naši šedesátiletou průmyslovou tradici podpořenou aliancemi s globálními technologickými lídry, bezprecedentní šíři portfolia od městské mobility po těžkou techniku a striktní dodržování principu „value for money“. Aby tyto hodnoty měly reálnou oporu, soustředíme se nyní primárně na budování prodejní a servisní sítě s cílem zajistit plnohodnotné zastoupení v klíčových regionech České i Slovenské republiky do konce letošního roku,“ uvedl Dominik Ślusarczyk, Managing Director JAC pro Česko a Slovensko.
Dodávku dílů pro servisní činnost bude zajišťovat centrální sklad v Bílsko-Bělé v Polsku. Výrobce dává na vozy záruku 5 let nebo 150.000 km. Na lak jsou tři roky, na neprorezavění karoserie 10 let. Záruka mobility je v rámci partnerství s Allianz na tři roky zdarma a platí v celé EU. Součástí je bezplatná zápůjčka vozidla na 3 dny.
JAC E30X: Stylové malé elektro
V rámci uvedení značky na český trh se velmi stručně představilo všech osm nabízených modelů. Z nich nás zaujal hned ten nejmenší E30X. Z boku trochu připomíná současný Suzuki Swift, jeho velmi sympatická přední část s kulatými světlomety zase Daihatsu Copen.
Vůz segmentu B je zároveň jediným elektromobilem v nabídce. S baterií LFP od partnerské firmy CATL s kapacitou 51,5 kWh slibuje dojezd dle WLTP 374 km na jedno nabití. Zajímavostí je v této třídě funkce V2L umožňující z vozidla napájet elektrické spotřebiče. Zaujala nás nečekaně prostorná kabina zejména ve druhé řadě. Škoda jen, že vnějšímu stylovému vzhledu lépe neodpovídá interiér, který působí trochu obyčejně. Vůz vyjde na 585.900 korun.
JAC J7 Plus: Prostor za příznivou cenu
Pod tímto označením najdete pětidveřový liftback, jehož design dělali v Turíně. Na první pohled vypadá trochu jako Toyota Corolla smíšená s Hyundaiem Elantra. Tvary jsou štíhlé a aerodynamické. Přední kola pohání čtyřválec 1.5 TGDI s výkonem 100 kW. Jedná se o motor vycházející z jednotky firmy Hyundai. Z hlediska českého uživatele vidíme největší problém v převodovce, která je typu CVT (variátor).
Auto potěšilo velkým vnitřním prostorem, ale také zavazadelníkem, jehož 540 až 1650 litrů připomíná původní Seat Toledo nebo první novodobou Škodu Octavia. Vzhledem k uvedenému je cena 519.900 korun nečekaně příznivá.
JAC JS6: Kompaktní SUV
Třída kompaktních SUV je na trhu velmi žádaná. Tohle v nás evokovalo Seat Ateca nebo Suzuki Vitara. Motor je stejný jako v J7 Plus, pouze s výkonem zvýšeným na 128 kW. Malou slabinou v porovnání se dvěma výše uvedenými modely je nabídka pouze pohonu předních kol. Na rozdíl od J7 Plus je uplatněna samočinná dvouspojková převodovka 6DCT. Koncem roku 2026 dorazí také plug-in hybridní pohon. JS6 pořídíte za 649.900 korun.
JAC JS8 Pro: SUV pro sedm lidí
Kdo potřebuje více místa nebo přepravuje větší počet lidí, pro toho má JAC v nabídce SUV JS8 Pro. Na první pohled připomíná Kiu Sorento nebo Hyundai Tucson. Nabízí variabilní interiér a lze zvolit buď verzi se sedmi, nebo s šesti sedadly. A opět pouze pohon předních kol motorem 1.5 TGDI s výkonem 128 kW. Motor se v tomhle případě páruje se sedmistupňovou samočinnou dvouspojkovou skříní. Zavazadelník pojme 480 až 1253 litrů. Cena vozu činí 699.900 korun.
JAC T8 Pro: Pro řemeslníky do terénu
Od SUV se dostáváme k pick-upu, který se nenabízí pouze pod značkou JAC, ale také coby Evo a DR. Nabízí přiřaditelný pohon všech kol, kdy za běžných podmínek jsou poháněna zadní kola. Nechybí ani redukce.
K pohonu slouží vznětový přeplňovaný čtyřválec 2.0 TCI s výkonem 100 kW od americké firmy Cummins, která se na diesely specializuje. Motor se páruje s manuální převodovkou a chlubí se užitečným zatížením 900 kg. A také může táhnout brzděný přívěs o hmotnosti až 3500 kg. Pro zajímavost, zadní čelo korby unese 300 kg. Cena vozu činí 577.900 korun.
JAC T9: Stylový pick-up
T9 je o něco větší než T8 Pro, navíc je situován nikoliv pouze jako pracovní stroj, ale také coby stylový dopravní prostředek. Opět existuje také pod Evo nebo DR.
Pohon je stejný jako u T8 Pro (2H/4H/4L), navíc je zde ale závěr centrálního diferenciálu. Namísto manuální skříně výrobce uplatnil samočinnou planetovou osmistupňovou převodovku ZF 8HP. Nechybí možnost volby čtyř jízdních režimů nebo schopnost brodit až do hloubky 800 mm. Na korbě můžete mít také například stan. Cena začíná na 727.900 korunách.
JAC RF8: Luxusní MPV
Vrcholným modelem je MPV RF8, jehož kabina pojme 7 osob. Interiér skutečně nabízí dávku luxusu a na první dojem působil hodnotněji než u zejména menších modelů značky. Na design vozu je však třeba si zvyknout, neboť zadní část vypadá poněkud nesourodě ke zbytku karoserie. Jakoby ji na auto někdo narouboval…
Přední kola pohání motor 1.5 TGDI, ovšem zde ve spojení s hybridem 3HDT s výkonem 280 kW. Dle čínské normy CLTC činí dojezd 1150 km. Zavazadelník se vyznačuje objemem 700 až 2500 litrů. Nechybí variabilní kabina ani sedadla, která ve druhé řadě disponují elektricky ovládanou podpěrou nohou. Zadní cestující mají k dispozici vlastní ovládání klimatizace, která je tudíž třízónová. Cena vozu nebyla v době prezentace stanovena.
JAC X200: Malý náklaďáček
Skutečnost, že JAC začínal s užitkovými vozy, symbolizuje poslední nabízené auto. Tím je lehký užitkový valník. Na první pohled připomíná obdobné vozy firmy Hyundai, ale také někdejší Mazdu E-Series. Vyznačuje se rámovým podvozkem s trambusovou koncepcí (řízení je před přední nápravou). Korba je sklápěcí s nosností 1075 kg.
K pohonu je určen čtyřválec 2.0 D s výkonem 95 kW a manuální šestistupňovou převodovkou. Vůz se vyznačuje velmi malým průměrem otáčení. Konkrétní čísla ale zástupci značky nesdělili. Stejně jako prodejní cenu.
Zdroj: tisková zpráva JAC Motors, prezentace firmy a modelů, Wikipedie
