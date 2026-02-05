Předplatné
Do Česka míří největší MG. Sedmimístný konkurent Kodiaqu má spalovací motor

Na český trh se loni dostalo plno nových velkých hybridních SUV. Letos to zkusí další, které má ale výhodu v zavedené značce i servisní síti. Do Česka totiž bude uvedeno téměř pětimetrové MG S9.

České zastoupení MG zatím pro letošní rok potvrdilo pouze uvedení druhé generace elektrického hatchbacku MG4. V nové tiskové zprávě ale zmiňuje také příchod téměř pětimetrového SUV na náš trh. O jaký konkrétně půjde, se zpráva nezmiňuje, díky jedné přiložené fotce detailu kapoty a také dřívějšímu úniku ale máme i tak jasno. Největším modelem čínsko-britské značky na našem trhu se stane MG S9 PHEV.

Že půjde téměř určitě o tento model, víme už od loňského listopadu, kdy se v hodnocení agentury Euro NCAP ukázalo dosud nepředstavené MG S9 PHEV. A to jen měsíc potom, co úplně stejným způsobem před představením unikl také elektrický model MG S6. Pro automobilku asi nejde o nejlepší způsob prezentace, ale potěšit je může, že auto dostalo plný počet hvězdiček.

Nové S9 je jedním z modelů, které si MG vypůjčuje od jiné značky z portfolia SAIC. Původem jde o vůz Roewe RX9, který se v Číně prodával mezi roky 2023 a 2025 se čtyřválcovým dvoulitrem a pohonem přední nápravy nebo všech kol. Pod logy MG byl se stejnou motorizací už loni uveden v Austrálii jako MG QS, ještě o rok dříve se objevil i na Blízkém východě.

Na českém trhu ale zřejmě čistě spalovací verzi nedostaneme, v testu Euro NCAP se auto objevilo s pohonem PHEV. Podrobné technické údaje agentura nezveřejnila, pohon má ale obstarávat čtyřválcová patnáctistovka. Je tedy téměř jisté, že půjde o stejný hybrid jako v menším MG HS. I to je původem model od značky Roewe.

Plug-in hybridní HS má spalovací motor o výkonu 105 kW a elektromotor o výkonu 135 kW, kombinovaný výkon je udáván jako 200 kW. Převodovka je dvoustupňová multimódová a v rychlostech do asi 80 km/h auto funguje jako sériový hybrid. Energie se ukládá v baterii o kapacitě 21,4 kWh a elektrický dojezd je až 100 km.

Ve srovnání se 4670 mm dlouhým HS je S9 podstatně větším autem, měří totiž 4915 mm. Přerůstá tedy i Škodu Kodiaq, která má 4758 mm. To by mělo znamenat slušnou prostornost i ve třetí řadě, S9 se totiž stane prvním sedmimístným MG na našem trhu. Odpovídá tomu i info od australského zastoupení, které tamní verzi QS propaguje jako opravdu sedmimístné auto, kde třetí řada není jen nouzová.

Australská verze má v sedmimístné konfiguraci kufr o kapacitě 203 litrů, po sklopení třetí řady se zvětší na 517 litrů. V tomto ohledu tedy za menším Kodiaqem auto zaostává. Palubní deska je z větší části totožná jako v MG HS, novinka ale nepůsobí jen jako jeho prodloužená varianta. Zcela jiný je design přední i zadní části a ve srovnání s HS má například také zcela zapuštěné kliky.

Kdy přesně novinka zamíří k nám, není známo, české zastoupení zmiňuje pouze rok 2026. Stejně tak netušíme ani cenu, model se zatím neukázal na žádném evropském trhu. Konkurenci bude mít každopádně silnou, vedle Kodiaqu i mezi mnoha nově příchozími vozy z Číny, včetně Omody 9, Jaecoo 8 nebo Chery Tiggo 9.

MG S9 • Zdroj: Euro NCAP

Zdroj: MG, Euro NCAP, zdroj foto: SAIC, Euro NCAP, zdroj videa: Euro NCAP

