Do Česka míří největší MG. Sedmimístný konkurent Kodiaqu má spalovací motor
Na český trh se loni dostalo plno nových velkých hybridních SUV. Letos to zkusí další, které má ale výhodu v zavedené značce i servisní síti. Do Česka totiž bude uvedeno téměř pětimetrové MG S9.
České zastoupení MG zatím pro letošní rok potvrdilo pouze uvedení druhé generace elektrického hatchbacku MG4. V nové tiskové zprávě ale zmiňuje také příchod téměř pětimetrového SUV na náš trh. O jaký konkrétně půjde, se zpráva nezmiňuje, díky jedné přiložené fotce detailu kapoty a také dřívějšímu úniku ale máme i tak jasno. Největším modelem čínsko-britské značky na našem trhu se stane MG S9 PHEV.
Že půjde téměř určitě o tento model, víme už od loňského listopadu, kdy se v hodnocení agentury Euro NCAP ukázalo dosud nepředstavené MG S9 PHEV. A to jen měsíc potom, co úplně stejným způsobem před představením unikl také elektrický model MG S6. Pro automobilku asi nejde o nejlepší způsob prezentace, ale potěšit je může, že auto dostalo plný počet hvězdiček.
Nové S9 je jedním z modelů, které si MG vypůjčuje od jiné značky z portfolia SAIC. Původem jde o vůz Roewe RX9, který se v Číně prodával mezi roky 2023 a 2025 se čtyřválcovým dvoulitrem a pohonem přední nápravy nebo všech kol. Pod logy MG byl se stejnou motorizací už loni uveden v Austrálii jako MG QS, ještě o rok dříve se objevil i na Blízkém východě.
Na českém trhu ale zřejmě čistě spalovací verzi nedostaneme, v testu Euro NCAP se auto objevilo s pohonem PHEV. Podrobné technické údaje agentura nezveřejnila, pohon má ale obstarávat čtyřválcová patnáctistovka. Je tedy téměř jisté, že půjde o stejný hybrid jako v menším MG HS. I to je původem model od značky Roewe.
Plug-in hybridní HS má spalovací motor o výkonu 105 kW a elektromotor o výkonu 135 kW, kombinovaný výkon je udáván jako 200 kW. Převodovka je dvoustupňová multimódová a v rychlostech do asi 80 km/h auto funguje jako sériový hybrid. Energie se ukládá v baterii o kapacitě 21,4 kWh a elektrický dojezd je až 100 km.
Ve srovnání se 4670 mm dlouhým HS je S9 podstatně větším autem, měří totiž 4915 mm. Přerůstá tedy i Škodu Kodiaq, která má 4758 mm. To by mělo znamenat slušnou prostornost i ve třetí řadě, S9 se totiž stane prvním sedmimístným MG na našem trhu. Odpovídá tomu i info od australského zastoupení, které tamní verzi QS propaguje jako opravdu sedmimístné auto, kde třetí řada není jen nouzová.
Australská verze má v sedmimístné konfiguraci kufr o kapacitě 203 litrů, po sklopení třetí řady se zvětší na 517 litrů. V tomto ohledu tedy za menším Kodiaqem auto zaostává. Palubní deska je z větší části totožná jako v MG HS, novinka ale nepůsobí jen jako jeho prodloužená varianta. Zcela jiný je design přední i zadní části a ve srovnání s HS má například také zcela zapuštěné kliky.
Kdy přesně novinka zamíří k nám, není známo, české zastoupení zmiňuje pouze rok 2026. Stejně tak netušíme ani cenu, model se zatím neukázal na žádném evropském trhu. Konkurenci bude mít každopádně silnou, vedle Kodiaqu i mezi mnoha nově příchozími vozy z Číny, včetně Omody 9, Jaecoo 8 nebo Chery Tiggo 9.
