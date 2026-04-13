Do Česka míří prémiová značka od BYD. Denza přiveze nejrychlejší nabíječky světa
Automobilce BYD se v Evropě minulý rok dařilo a začala v prodejích dohánět úspěšnější MG. Letos expanze pokračuje uvedením prémiové značky Denza, která má velmi ambiciózní plány. Potvrzen byl i její příchod na český trh.
V roce 2010 Mercedes-Benz ve spolupráci s BYD založili novou značku Denza. To tehdy v Číně nebylo nic neobvyklého, zahraniční značky totiž měly jako podmínku založení společného podniku v Číně právě založení nové značky pro Čínu, zaměřené pouze na NEV, tedy vozidla s alternativními pohony.
Vznikly tak nové značky z donucení, jako Horki od Kie, Everus od Hondy, Zinoro od BMW, Leahead od Toyoty nebo Carely a Tantus od Volkswagenu. Všechny ale buď zanikly ještě před uvedením, nebo roky prodávaly jeden zapomenutý model. Denza ale byla výjimečná tím, že Mercedes předtím žádný společný podnik s BYD neměl, vznikla tedy ze skutečného zájmu obou automobilek.
Mercedes chtěl přístup k elektromobilní technice a bateriím od BYD, který byl první čínskou značkou prodávající elektromobily. Naopak BYD, kterému se tehdy, když produkoval převážně kopie Toyot s pofidérní kvalitou, hodily zkušenosti Mercedesu. Jako jedna z mála větších automobilek totiž do té doby BYD žádný společný podnik neměl.
První vůz Denzy se na trh dostal v roce 2014 a od tehdejší produkce BYD se značně odlišoval. Auto postavené na základě tehdejšího Mercedes-Benzu třídy B mělo design vzdáleně připomínající Mercedes a elektrický pohon. Přední kola poháněl elektromotor o výkonu 86 kW a energii dodávala LFP baterie o kapacitě 47,5 kWh, se kterou auto ujelo kolem 250 kilometrů.
S několika modernizacemi, které posílily motor až na 135 kW, baterii na 70 kWh a přidaly i verzi s pohonem 4x4, auto vydrželo na pokraji zájmu ve výrobě do roku 2019. Tehdy byl uveden teprve druhý model Denzy nazvaný X. Tentokrát už jako základ posloužil vůz BYD Tang, Mercedes se údajně podílel na designu. Auto se nabízelo jako plug-in hybrid a elektromobil a díru do světa také neudělalo.
V roce 2021 Mercedes omezil svůj podíl ve společném podniku z 50 % na 10 % a pod novým vedením přišla zásadní obnova. Denza X skončila a jako první nový model bylo uvedeno MPV D9, jako plug-in hybrid a elektromobil. Následovalo několik SUV a prodeje značky, která má v Číně pozici prémie, se konečně odlepily od země. Zatímco v roce 2021 prodala jen 4404 aut, v roce 2024 už to bylo 106 339 aut. Ve stejném roce se také Mercedes zbavil svého zbylého 10% podílu.
S rozsáhlou expanzí BYD na zahraniční trhy hlavní značku od loňska následuje také Denza. I ve světě si snaží vybudovat pozici prémie, na což jde nabídkou vyspělejší techniky než hlavní BYD. V Číně má automobilka dohromady pět značek, kromě těchto dvou také luxusní Yangwang, Lingshui určený pro taxikáře a taktéž prémiové Fangchengbao. Vozy poslední zmíněné jsou exportovány také pod názvem Denza, dost možná to čeká i Yangwang.
Dnes má Denza pět vlastních modelů a zatím dva exportní od Fangchengbao. Prodej v Evropě byl zahájen letos v dubnu se dvěma modely. Vedle plug-in hybridního D9 byl uveden i plug-in hybridní nebo elektrický fastback Z9 GT. Oba se objeví i v České republice a na Slovensku, jak potvrdilo místní zastoupení BYD. To je zatím vše, co k tomu zveřejnilo, již brzy bychom se ale měli dočkat více informací včetně cen.
Skoro 5,2 metru dlouhá Denza Z9 GT se vyrábí od roku 2024 a v Evropě je dostupná ve dvou specifikacích. Jako plug-in hybrid má pod kapotou přeplňovaný zážehový dvoulitr o výkonu 173 kW a k tomu tři elektromotory. Kombinovaný výkon je 570 kW, LFP baterie má kapacitu 53,82 kWh.
Elektrická varianta má taktéž tři elektromotory o kombinovaném výkonu 850 kW a maximálním točivém momentu 1210 Nm. Baterie je opět LFP s kapacitou 122,49 kWh a stejně jako plug-in hybrid má dobíjení nazvané Flash Charge. Jde o systém představený loni, schopný dobíjení výkonem až 1500 kW. Tedy opravdu výrazně více než současný premiant na evropském trhu, Xpeng G9 s výkonem 525 kW. Denza Z9 GT s baterií o kapacitě 122 kWh se má do 97 % nabít za 9 minut, i při mínus 30°C to má stále zvládat za 12 minut.
Vůz by to navíc měl zvládnout za pomoci jediného konektoru, zatímco dříve Denzy dosahovaly vysokých výkonů použitím dvou konektorů zároveň. Vzhledem k tomu, že v Evropě ani nikde jinde na světě neexistují podobně výkonné nabíječky, staví si BYD vlastní. V Číně už jich má několik stovek, plány počítají až s desítkami tisíc.
Pro nás je zajímavější, že v dohledné době jich má být až 3000 v Evropě a počítá se zřejmě i s Českem. Flash Chargery mají totiž vznikat všude, kde je Denza aktivní. Část bude stát přímo u dealerů, stát ale mají i samostatně. Navíc nebudou vyhrazeny pouze pro řidiče vozů od BYD, využít je bude moci každé auto. V Evropě samozřejmě dostanou lokální konektor CCS2 Combo.
Nejrychlejší nabíjení světa ale Denza Z9 GT rozhodně nedá levně. Zatímco v Číně se dá auto pořídit v přepočtu od 822.000 Kč, evropská cena začíná u plug-in hybridní na 101.000 eurech (2.460.000 Kč) a elektrické na 115.000 eurech (2.802.000 Kč). Sebejistí Číňané tedy míří do vod obývaných Porsche, Audi, Mercedesem nebo BMW.
Z čísel moc důvěry nebudí ani dojezd 600 km v cyklu WLTP u elektrické verze, což s baterií o kapacitě 122 kWh znamená dost vysokou spotřebu. V Číně se přitom chlubí titulem elektromobilu s nejdelším dojezdem na světě, v cyklu CLTC totiž dosáhlo 1036 km.
Na druhou stranu auto nabídne opravdu zajímavou techniku, takže pro spoustu nadšenců může jít o jasnou volbu. Unikátem je i MPV D9, které se snaží zaujmout luxusním interiérem a jeho 40kWh baterie se také umí dobíjet výkonem přes 500 kW. Cenu pro Evropu ale Denza nezveřejnila. Minimálně pro Británii je už potvrzeno i plug-in hybridní SUV B5, které pochází od značky Fangchengbao.
Evropský start značky podporuje nová reklamní kampaň, jejíž tváří se stal britský herec Daniel Craig, známý rolí Jamese Bonda. Výkonná viceprezidentka společnosti BYD Stella Li k tomu uvedla: „Daniel Craig ztělesňuje silnou kombinaci síly, sofistikovanosti a autenticity. Tyto hodnoty dokonale odrážejí to, za čím značka Denza stojí.
Při uvádění značky na globální trhy – napříč Evropou, Latinskou Amerikou, Blízkým východem a Afrikou – jsme hrdí, že můžeme spolupracovat s osobností, jejíž charisma a charakter vystihují ducha značky Denza. Společně chceme ukázat, jak mohou technologie, design a emoce vytvořit novou vizi prémiové mobility.“
Spolu s prémiovou značkou BYD na západ uvádí i čínské móresy. Americký web The Autopian totiž na Instagramu novou kampaň s poněkud podivnými fotografiemi Craiga u vozů Denza okomentoval slovy, že jsou fotky „pekelně divné“. Na to evropské zastoupení reagovalo výhružkou americkým novinářům požadujícím stažení příspěvku, nebo soudem.
Po odmítnutí si Číňané jeho smazání vymohli přímo u firmy Meta. Využití propagačních materiálů Denzy prý porušovalo autorská práva, ačkoliv běžnou praxí všech ostatních automobilek je, že oficiální fotky jsou volně přístupné pro šíření médii, což je ostatně jeden z hlavních důvodů jejich existence.
Zdroj: Denza, Autopian, zdroj foto: Denza, zdroj videa: Denza