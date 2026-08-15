Do Česka přichází další značka Chery. Inspirovala se v Británii a míří do terénu
Na český trh se dostává další značka z Číny, tentokrát se ale snaží odlišit jiným pojetím. Zvláštně pojmenovaný iCaur totiž vyrábí elektrická a hybridní SUV s designem inspirovaným u zahraničních ikon.
Automobilka Chery ráda zakládá nové značky a s podobným nadšením je také posílá na exportní trhy. V Česku zatím máme Chery, Omodu a Jaecoo, brzy se přidá také Lepas a nově i iCaur. O tom jsme již dříve psali dost podrobně, ostatně jsme se s jeho vozy mohli svézt i přímo v sídle automobilky. Teď je už jisté, které modely se dostanou i k nám.
V Číně se iCaur prezentuje jako terénní specialista a odpovídá tomu modelová nabídka. Menší v23 zatím v místní nabídce nebude, místo toho se začne s velkým v27. Ten je s délkou 4.909 mm zatím největším modelem mladé značky, založené teprve v roce 2023. Vzhledem se letos uvedené auto inspirovalo v Británii u Land Roveru, se kterým má ostatně Chery rozsáhlou spolupráci.
Pro tamní trh vyráběla do letoška vozy Land Rover a Jaguar v rámci společného podniku. Nově je nahrazují produkty nové značky Freelander, která patří britskému JLR, ale vývoj a prodej už mají na starosti Číňané. Že si Chery vypůjčí design na vozy jako Jaecoo 7 nebo právě iCaur V27, tedy zřejmě v JLR nikomu už moc nevadí.
Také v interiéru se dá najít podobnost s moderními range rovery, vedle velkého displeje se zde najde překvapivě i pár tlačítka, včetně vlastního panelu klimatizace. Software je podobný jiným produktům Chery, což může znamenat rychlé a přehledné rozhraní. Model v27 slibuje také funkce jako kempovací režim, inspirované Teslou.
Na rozdíl od menšího v23 je novinka vždy sériovým hybridem. V podvozku si vozí LFP baterii od CATL o kapacitě 34,3 kWh. Pod kapotou je přeplňovaná patnáctistovka od Chery, která pouze dodává energii. K tomu si vozí 60 litrů benzinu a podle informací z české tiskové zprávy: „Z 1 litru benzinu vyrobí 3,71 kWh elektřiny při tepelné účinnosti motoru 44,5 %.“ Kombinovaná spotřeba v hybridním režimu by měla být 7 l/100 km.
Kombinovaný výkon je 335 kW, točivý moment 505 Nm, poháněna jsou všechna kola a zrychlení z 0 na 100 km/h zvládá 2.143 kg vážící auto za 5,9 sekundy. Podle tiskové zprávy také „vestavěný spalovací motor stíhá napájet elektromotory tak efektivně, že vůz udrží rychlost 140 km/h i bez kapky energie v trakční baterii.“
V Číně jsou dostupné také verze s pohonem jen zadních kol, jejich česká dostupnost ale potvrzená není. Pro evropské trhy iCaur zvolil jako pilotní zemi Rakousko. Homologační hodnoty podle cyklu WLTP, finální evropské specifikace a ceny mají být zveřejněny v září 2026, uvedení na trh se očekává ve čtvrtém čtvrtletí.
Menší v23 sází na více retro vzhled a využívá pouze bateriový pohon. Základní zadokolka má výkon jen 100 kW, čtyřkolka až 155 kW. Baterie mohou být LFP s 59,9 kWh nebo NMC s 81,8 kWh, obě od CATL. Model v23 disponuje řadou továrně připravených montážních bodů na karoserii i střeše, což umožňuje snadnou montáž přídavných světel, kanystrů či střešních stanů.
Při prezentaci v Číně v roce 2025, kde nám iCaur ukázal i prototyp v27, se mluvilo také o chystaném nejmenším modelu. V dotazníku nám Chery dokonce dalo na výběr, jestli mají designem zkopírovat Suzuki Jimny nebo Jeep Avenger. Kromě toho se ale chystá také větší model v29 a ukázal se dokonce i koncept sporťáku.
Zdroj: iCaur, zdroj foto: iCaur, zdroj videa: Auto.cz