Do Chorvatska na jedno nabití? BMW i3 by to zvládlo, Volkswagen řeší dojezd jinak
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BMW i3 ujelo 1213 kilometrů bez připojení ke kabelu. Volkswagen Mission Efficiency urazil dokonce 1278 kilometrů, cestou však nabíjel. Dva extrémní testy ukazují, že dlouhý dojezd nedělá jen velká baterie. Rozhodují také rychlost, aerodynamika a dokonce to, jak se vulkanizují pneumatiky.
Jedna z nejodolnějších automobilových debat má jednoduché zadání: české město, plná nádrž a chorvatské pobřeží. Bez tankování. Běžné TDI to na jeden zátah zvládne, elektromobil má podle tradovaného scénáře hledat zásuvku nejpozději za Vídní. Jenže nové BMW i3 právě ujelo 1213 kilometrů na jedno nabití. Je tedy rozhodnuto?
Určitě ne. Zatím.
Teoreticky: do Splitu ještě ne, do Rijeky už ale ano. Nové evropské BMW i3 50 xDrive totiž slibuje dojezd až 912 kilometrů podle WLTP. Z Prahy do Rijeky je to podle zvolené trasy něco kolem osmi set kilometrů, zatímco do Splitu lehce přes tisíc.
Vůz, který vytvořil nedávný rekord, ovšem nebyl evropským i3. Šlo o prodloužené BMW i3 50L s pohonem zadních kol, určené speciálně pro Čínu. A především o výrobcem připravenou vytrvalostní jízdu, nikoli běžný prázdninový přesun po dálnici.
BMW: 1213 kilometrů, jedno procento
Čínský vůz absolvoval celou trasu bez dobíjení. V cíli zbývalo jedno procento energie, průměrná spotřeba činila 8,8 kWh na sto kilometrů a ujetých 1213 kilometrů odpovídalo 118 procentům jeho normovaného dojezdu podle čínského cyklu CLTC.
Automobilka uvedla, že cesta zahrnovala dálnice, státní silnice, venkovské komunikace i městské úseky. Nezveřejnila však průměrnou rychlost, délku jízdy, převýšení, počasí ani poměr jednotlivých typů silnic. Výsledek proto ukazuje technické maximum vozu za podmínek zvolených výrobcem. Nelze jej vnímat jako příslib, že stejné auto ujede dvanáct set kilometrů při nepřetržité jízdě rychlostí 130 km/h.
Čínské i3 50L používá akumulátor s udávanou kapacitou 113,4 kWh. BMW u tohoto údaje ve zprávách o jízdě jednoznačně nerozlišuje celkovou a využitelnou kapacitu. Evropské i3 50 xDrive má naproti tomu baterii o kapacitě 108,7 kWh, pohon všech kol a podle provedení dojezd 729 až 912 kilometrů WLTP. Nabíjecí výkon dosahuje 400 kW a za deset minut lze za vhodných podmínek doplnit energii na dalších 320 až 420 kilometrů.
Výsledek čínského vozu BMW zveřejnilo v souvislosti se zahájením sériové výroby vysokonapěťových baterií šesté generace v Šen-jangu. Po Debrecínu a bavorském Irlbachu-Straßkirchenu jde o třetí závod nové výrobní sítě. V i3 se používají válcové články o průměru 46 a výšce 95 milimetrů, které proti předchozí generaci mají nabídnout o více než dvacet procent vyšší objemovou hustotu energie, zatímco dojezd a rychlost nabíjení se mohou zlepšit až o třicet procent. Články se navíc vkládají přímo do skříně akumulátoru bez mezistupně v podobě samostatných modulů.
Je BMW světovým rekordmanem?
Není. BMW hovoří o nejdelší vzdálenosti, jakou na jedno nabití ujelo některé z jeho elektrických aut. Aktuální rekord Guinnessovy knihy činí 1338,69 kilometru: letos v září jej v Polsku vytvořil jezdec Miko Marczyk s Audi A6 Sportback e-tron. Jízda ovšem trvala 44 hodin a 30 minut a průměrná rychlost dosáhla jen 37 km/h.
BMW také o jedenáct kilometrů překonalo dřívější výkon výzkumného Mercedesu Vision EQXX, jenže ani toto není čisté vítězství. Mercedes v roce 2022 ujel 1202 kilometrů s baterií o kapacitě méně než 100 kWh, spotřebou 8,3 kWh na sto a průměrnou rychlostí 83 km/h. U BMW průměrnou rychlost neznáme. Jediné číslo o vzdálenosti proto o hodnotě celého výsledku nerozhoduje.
Volkswagen ujel dál. Ale ne bez nabíjení
Pro náš kontext je zajímavá ještě jedna jízda. Volkswagen Mission Efficiency absolvoval 1278,36 kilometru z vývojového centra ve Wolfsburgu přes Poznaň a Olomouc do Vídně. Výkon letos koncem srpna uznal německý Rekord-Institut für Deutschland (RID), soukromá společnost zaměřená na ověřování rekordů.
Vůz ale nesplnil naše „chorvatské zadání“ – během cesty jednou dobíjel.
To ovšem výkon nijak nesnižuje. Naopak ukazuje jiné pojetí dlouhé cesty. Mission Efficiency má akumulátor s využitelnou kapacitou pouze 54,9 kWh, tedy přibližně poloviční proti čínskému BMW. Přesto dosáhl spotřeby 6,89 kWh na sto kilometrů bez nabíjecích ztrát, respektive 7,51 kWh včetně nich. Do Vídně navíc dorazil s udávanou rezervou 164 kilometrů.
Známe také tempo. Průměrná rychlost činila 67,72 km/h, nejvyšší 138 km/h. Použijeme-li čistou matematiku, jízda měla trvat přibližně 18 hodin a 53 minut. Volkswagen vedle toho uskutečnil ještě oddělenou „ideální jízdu“ se spotřebou 6,48 kWh na sto. Ta už ale probíhala stálou rychlostí 68 km/h, bez stoupání a s vypnutou klimatizací.
Mission Efficiency používá velkosériovou baterii, elektromotor o výkonu 99 kW a část podvozku z nového ID. Polo. Karoserie je však zcela jiná. Dlouhé a nízké kupé se směrem dozadu zužuje, zadní kola jsou schovaná a i podvozek dostal hladké zakrytí. Součinitel odporu vzduchu Cd činí 0,158 a čelní plocha 2,08 m². Právě kombinace obou hodnot je pro skutečný odpor důležitější než samotný oblíbený součinitel.
Pneumatiky pečené při různých teplotách
Když Volkswagen vůz v září představil, soustředil se především na aerodynamiku a pohon. Continental nyní doplnil podrobnosti o pneumatikách. Speciální prototyp vychází ze sériového modelu EcoContact 7, byl však upraven podle požadavků rekordního vozu.
Jeho součinitel valivého odporu dosahuje 4,9 kilogramu na tunu. To je přibližně o 25 procent méně než hranice nejlepší třídy A evropského pneumatického štítku. Continental připomíná, že na překonávání valivého odporu pneumatik může připadat kolem dvaceti procent energie potřebné k pohonu elektromobilu. Konkrétní podíl se mění s rychlostí: při pomalejší jízdě hrají pneumatiky relativně větší roli, na dálnici rychle roste význam aerodynamiky.
Bočnice rekordní pneumatiky se řídí konstrukčním principem sériového EcoContactu 7, běhounová směs je však sladěna s kostrou a dezénem tak, aby se pneumatika při odvalování co nejméně deformovala. Každé stlačení a následné narovnání pryže totiž část drahocenné energie promění v teplo.
Nejzajímavější částí je způsob vulkanizace. Běžná pneumatika se v lisovací formě vytvrzuje působením tepla a tlaku. Continental u rekordního prototypu zahřívá různé zóny na odlišné teploty, takže může odděleně nastavit vlastnosti běhounu a bočnice. Běhoun se tím podařilo optimalizovat pro ještě nižší valivý odpor.
Vývojáři řešili také hluk. Měnili rozteč a úhel bloků dezénu, aby se jimi vytvářené zvukové frekvence částečně překrývaly a tlumily. Výrobce princip přirovnává ke sluchátkům s potlačením hluku – zde však samozřejmě nejde o elektronicky tvořenou zvukovou vlnu s otočenou fází neboli „antizvuk“.
Rekordní pneumatiku si zatím koupit nelze. Sériové ID. Polo má používat běžný EcoContact 7, nikoli tento prototyp. Continental zároveň nezveřejnil srovnatelné hodnoty přilnavosti na mokru nebo životnosti. Nízký valivý odpor je důležitá disciplína, nikoli jediný požadavek na bezpečnou sériovou pneumatiku.
Dvě cesty k 1200 kilometrům
BMW a Volkswagen se ocitly na podobném číslu, každé však jinudy. BMW ujelo 1213 kilometrů bez nabíjení, ale vezlo baterii s udávanou kapacitou 113,4 kWh. Volkswagen zvládl 1278,36 kilometru s 54,9kWh akumulátorem, během cesty ovšem jednou nabíjel.
Z deklarovaných spotřeb vychází, že BMW během jízdy využilo přibližně 106,7 kWh. Volkswagen spotřeboval asi 88,1 kWh na samotný pohyb, respektive přibližně 96 kWh ze sítě včetně nabíjecích ztrát. Jde jen o orientační propočet: automobilky pravděpodobně energii neměřily stejnou metodou a BMW údaj včetně nabíjecích ztrát nezveřejnilo.
Přesto je kontrast výmluvný. Dlouhý dojezd lze získat velkou zásobou energie, ale také snížením každé jednotlivé ztráty. Volkswagen tvrdí, že od rychlosti 80 km/h má Mission Efficiency proti sériovému ID. Polo více než třicetiprocentní výhodu ve spotřebě. Při 140 km/h má údajně potřebovat přibližně tolik energie jako ID. Polo při stovce.
Právě rychlost je faktor, který rozhoduje o tom, zda lze rekord převést na cestu k moři. U Volkswagenu známe průměr necelých 68 km/h, u BMW tento údaj chybí. Ani jeden výsledek proto nelze bez dalšího promítnout do nepřetržité dálniční jízdy povoleným maximem.
K moři by dojelo auto. Řidič by měl zastavit dřív
Závěrem zpátky na Jadran. Čínské BMW by podle výsledku rekordního pokusu zvládlo z Prahy nejen Rijeku, ale i Split. Dubrovník by s běžnou silniční vzdáleností přes dvanáct set kilometrů byl na hraně. Evropské i3 s dojezdem až 912 kilometrů už představuje střízlivější dovolenkové měřítko: Kvarner ano, Dalmácie s dobíjením.
To vše zatím pochopitelně hypoteticky a jako hra s čísly. A pak je tu ještě další věc.
Ani dlouhý dojezd totiž neznamená, že by řidič měl absolvovat deset nebo dvanáct hodin za volantem bez zastavení. BESIP při dlouhé cestě doporučuje naplánovat přestávku každé dvě hodiny nebo po 180 kilometrech, při nástupu únavy samozřejmě dříve. Zastávka u nabíječky se tak stává záležitostí chtěnou.
Oblíbený argument o dieselu, který dojede k moři bez tankování, tedy nezmizel. Jen pomalu ztrácí technologický monopol. Podle všeho není daleko doba, kdy elektromobil stejnou vzdálenost zvládne bez nabíjení, s jedním dobitím po cestě při velmi nízké spotřebě, nebo s krátkou zastávkou ve chvíli, kdy ji stejně potřebuje posádka.
Nejslabším článkem cesty na jeden zátah už nemusí být akumulátor. Může jím být řidič.
Zdroj: BMW, Volkswagen, CnEVPost, Electrek, Continental, Mercedes-Benz, Guinness World Records, RID, BESIP