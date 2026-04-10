Do divadla elegán, na trať závoďák. Porsche má závodní pruhy, které mohou zmizet na počkání

Jiří Landa
Změna barvy je často osobní preferencí, automobilka Porsche nyní ale přichází s technologií, která barvám přináší také zcela praktické využití.

Automobilky si registrují ochranné známky téměř denně. Občas se však objeví nějaký zajímavý patent, který vyčnívá nad ty ostatní. Tentokrát se o jeden takový postarala automobilka Porsche, která si zaregistrovala technologii skrytých závodních pruhů v dokumentu DE102024127771A1.

Zdroj: Německý patentový a známkový úřad

Ano, čtete správně, pruhy na karoserii, které pro mnohé stále symbolizují rychlé vozy, by podle automobilky Porsche měly mít kromě estetické funkce také funkci praktickou. A nejen ty. Patentovanou technologii popisuje automobilka jako aktivně ovladatelný opticky proměnný povlak, který mění barvu v závislosti na přijímaném elektrickém napětí.

Auta, která umí měnit barvu, nejsou tak úplně neslýchanou novinkou. Něco podobného již ukázala automobilka BMW s technologií E Ink v roce 2022. Uvedla totiž koncept iX Flow, který uměl změnit barvu celého exteriéru v rámci odstínů šedi. O rok později šokoval koncept i Vision Dee, který umožňoval měnit barvu až ve 32 různých barevných odstínech. 

Patent Porsche ale ukazuje, že změna barvy může být také praktická. U plně elektrických modelů popisuje možné využití technologie k zobrazení stavu nabití vozu přímo na vnější straně vozu. Dokonce se kromě změny samotné barvy uvádí i změna její sytosti v závislosti na konkrétním stavu nabití. Tím by mělo být na první pohled patrné, zda je akumulátor nabitý, či vybitý.

Jednotlivé části karoserie by také mohly měnit barvu v závislosti na jízdním režimu vozidla, podobně jako ambientní osvětlení v interiéru. Text patentu zmiňuje o něco konzervativnější přístup, jak je u automobilky Porsche zvykem.

V běžném jízdním režimu by se barva částí opatřených proměnlivým povlakem měla co nejvíce blížit zbylému lakování karoserie a teprve ve sportovním režimu umožnit změnu na vysoce kontrastní barvu.

Kromě závodních pruhů bylo vyzdviženo také několik aerodynamických prvků karoserie, kde by Porsche mohlo novou technologii uplatnit: zadní spoiler, ventilační lamely, přední splitter, zadní difuzor, boční lopatka. „Ve sportovním režimu (...) zviditelní závodní pruhy a barevně se zvýrazní aerodynamické prvky,“ stojí v jednom z paragrafů patentu.

Vypadá to tedy, že změna barev celého auta na počkání se zatím v Zuffenhausenu nechystá. Ono také není proč, vzhledem k astronomickým cenám a zákaznické popularitě speciálního lakování v rámci programu PTS (Paint to Sample) nebo Sonderwunsch.

Zdroj: Německý patentový a známkový úřad

