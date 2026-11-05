Suzuki připravilo speciální nabídku. S-Cross levněji, k vitaře zimáky a lak zdarma
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České zastoupení automobilky Suzuki si pro své zákazníky připravilo předčasný vánoční dárek v podobě akčních cen. Hlavní důraz je kladen na nové i skladové modely S-Cross a Vitara, výhodněji ale pořídíte také malý swift nebo e Vitaru.
Podle statistik SDA bylo za prvních devět měsíců letošního roku v tuzemsku registrováno 2794 nových osobních vozů značky Suzuki, meziročně o 14,4 % více. K růstu značky přispěl momentálně největší nabízený model S-Cross, jehož registrace vzrostly bezmála o čtvrtinu.
Akční cena skladových modelů ve výbavě Elegance s pohonem všech kol AllGrip a manuální převodovkou nyní klesla na 638.900 Kč, což je jen o dva tisíce korun víc než při uvedení na trh v roce 2021. Nebereme přitom v úvahu inflaci a fakt, že v ceně nového auta je dnes zahrnut metalický lak karoserie. Pod kapotou se stále nachází mild-hybridní motorizace 1.4 BoosterJet Hybrid s výkonem 81 kW (110 k).
Ke všem modelům S-Cross navíc Suzuki zdarma dodá zimní sadu kol s litými disky v hodnotě 40.004 Kč a vůz přezuje. Stejné podmínky platí také pro model Vitara, jehož prodeje letos meziročně vzrostly přibližně o 10 %. Spolu s metalickým lakem v ceně tak zvýhodnění dosahuje zajímavých 54.004 Kč.
Také pro vitaru platí dodatečné zvýhodnění 32 tisíc korun na vybrané skladové vozy – specifikací je na výběr hned několik. Kromě varianty Elegance s pohonem předních kol a manuální převodovkou jde o limitované vozy Black Edition ve specifikaci 2WD nezávisle na převodovce a 4WD s šestistupňovou manuální převodovkou.
Dostupné vozy lze sledovat na oficiálních stránkách dovozce v sekci Skladové vozy. Momentálně nabídka čítá 39 vozů S-Cross s maximální možnou slevou a 41 vozů Vitara. S automatickou převodovkou je jich k dispozici pouze sedm, naopak výběr barev je pestrý.
U modelu Swift s motorizací 1.2 DualJet Hybrid (60 kW) platí bonus 22.000 Kč vůči ceníkovým cenám, nejlevněji ho pořídíte za 373.900 Kč. S cenou od 456.900 Kč je stále nejlevnější čtyřkolkou na českém trhu. Elektrická e Vitara je o 50.000 Kč levnější a startuje na 747.500 Kč. I v nejlepší specifikaci s větší baterií o kapacitě 61 kWh (základ má 49 kWh) se vejde pod milion. Příplatek za metalický lak s kontrastní černou střechou částku dorovná.
Pokud si plánujete pod stromeček nadělit nový vůz značky, jejíž produkty platí za velmi spolehlivé, nyní je u Suzuki ten nejlepší čas. Důraz na dlouhodobou spolehlivost dokazuje také záruční program Suzuki Pro, který při splnění podmínek umožňuje prodloužit záruku až na 10 let, nebo do ujetí 200.000 kilometrů.
Zdroj: Suzuki ČR, foto: Auto.cz