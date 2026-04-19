Do města a pro balíky, Leapmotor T03 LCV rozšiřuje nabídku malých elektrických užitkáčů

Leapmotor T03 LCV
Leapmotor T03 LCV
Leapmotor T03 LCV
Leapmotor T03 LCV
Mario Rychtera
Mario Rychtera
Malé elektromobily se stále častěji mění v pracovní nástroje pro městské rozvozy. Novinka od Leapmotoru chce zaujmout hlavně dostupnější cenou, ale nezapomíná ani na výbavu a praktické využití.

Na trhu užitkových aut se rozmáhá nový trend, a sice úpravy malých elektromobilů pro denní rozvozy zboží. Citroën v tomto duchu nabízí C3 Cargo, Dacia malý model Spring Cargo a nyní do této skupiny přichází Leapmotor s modelem T03 LCV. Automobilka tímto krokem rozšiřuje aktivity v komerčním sektoru, kam loni v rámci České republiky směřovalo 96,85 procenta nově registrovaných lehkých užitkových vozů.

T03 LCV těží z praktičnosti postavené na kompaktní karoserii. S délkou 3.620 mm, šířkou 1.652 mm a výškou 1.577 mm nabízí nákladový prostor o objemu 657 litrů , nikoli maximální po střechu, s nosností 220 kg. Pohání jej elektromotor s výkonem 70 kW (95 koní) a točivým momentem 158 Nm. Díky 37,3kWh baterii ujede na jedno nabití dle metodiky WLTP až 256 kilometrů. Nabíjení je možné 6,6kW AC stanicí nebo 45kW DC nabíječkou, kdy dobití z 30 na 80 procent trvá 36 minut.

V interiéru je vidět, že vůz vychází z osobního vozu. Najdeme zde multifunkční volant, 8palcový přístrojový štít a 10palcové multimediální zařízení s online navigací, hlasovým ovládáním a 4G připojením. Samozřejmostí jsou aktualizace na dálku pro postupné technické vylepšování vozu. Elektrickou klimatizaci lze ovládat z aplikace Leapmotor, stejně jako sledovat jeho polohu a jízdní funkce.

Během rozvozů po městě se hodí couvací kamera se zadními senzory, dále adaptivní tempomat, hlídání pozornosti řidiče a jízdy v pruhu, nouzové brzdění, detekce překážky v mrtvém úhlu a asistent regulace rychlosti.

Vůz je dodáván ve třech odstínech karoserie (bílá, modrá a šedá) s 15palcovými ocelovými koly. Finální montáž bude probíhat v turínském závodě Mirafiori už tento měsíc. Do prodejen přijedou nové vozy v létě. Počáteční cena bude startovat na 356.000 Kč bez DPH.

Pro srovnání, Dacia Spring Cargo startuje na ceně 417.272 Kč bez DPH. Je vybavená elektromotorem o výkonu 48 kW (65 koní) s točivým momentem 113 Nm. Baterie s kapacitou 26,8kWh má energii pro ujetí 229 km. Nabíjení je možné 7,4kW wallboxem, na DC stanici se vůz dobije za necelou hodinu. Zavazadlový prostor o maximálním objemu 1.085 l lze podle výbavy zatížit hmotností 331 až 381 kg.

Alternativou je elektrický Citroën C3 Cargo za 553.900 Kč. Ten má silnější motor o výkonu 83 kW (113 koní) s točivým momentem 120 Nm. Energii čerpá ze 44kWh baterie pro dojezd 322 km. Tu lze nabíjet 7,4kW wallboxem, případně 100kW DC stanicí, kdy nabití z 20 na 80 % trvá jen 26 minut. Zavazadlový prostor má objem 698 l (maximální 1.180 l) a lze jej zatížit 227 kg.

Leapmotor T03 • Leapmotor

Zdroj: Citroën, Dacia, Leapmotor Video: Leapmotor

