Do města a pro balíky, Leapmotor T03 LCV rozšiřuje nabídku malých elektrických užitkáčů
Malé elektromobily se stále častěji mění v pracovní nástroje pro městské rozvozy. Novinka od Leapmotoru chce zaujmout hlavně dostupnější cenou, ale nezapomíná ani na výbavu a praktické využití.
Na trhu užitkových aut se rozmáhá nový trend, a sice úpravy malých elektromobilů pro denní rozvozy zboží. Citroën v tomto duchu nabízí C3 Cargo, Dacia malý model Spring Cargo a nyní do této skupiny přichází Leapmotor s modelem T03 LCV. Automobilka tímto krokem rozšiřuje aktivity v komerčním sektoru, kam loni v rámci České republiky směřovalo 96,85 procenta nově registrovaných lehkých užitkových vozů.
T03 LCV těží z praktičnosti postavené na kompaktní karoserii. S délkou 3.620 mm, šířkou 1.652 mm a výškou 1.577 mm nabízí nákladový prostor o objemu 657 litrů , nikoli maximální po střechu, s nosností 220 kg. Pohání jej elektromotor s výkonem 70 kW (95 koní) a točivým momentem 158 Nm. Díky 37,3kWh baterii ujede na jedno nabití dle metodiky WLTP až 256 kilometrů. Nabíjení je možné 6,6kW AC stanicí nebo 45kW DC nabíječkou, kdy dobití z 30 na 80 procent trvá 36 minut.
V interiéru je vidět, že vůz vychází z osobního vozu. Najdeme zde multifunkční volant, 8palcový přístrojový štít a 10palcové multimediální zařízení s online navigací, hlasovým ovládáním a 4G připojením. Samozřejmostí jsou aktualizace na dálku pro postupné technické vylepšování vozu. Elektrickou klimatizaci lze ovládat z aplikace Leapmotor, stejně jako sledovat jeho polohu a jízdní funkce.
Během rozvozů po městě se hodí couvací kamera se zadními senzory, dále adaptivní tempomat, hlídání pozornosti řidiče a jízdy v pruhu, nouzové brzdění, detekce překážky v mrtvém úhlu a asistent regulace rychlosti.
Vůz je dodáván ve třech odstínech karoserie (bílá, modrá a šedá) s 15palcovými ocelovými koly. Finální montáž bude probíhat v turínském závodě Mirafiori už tento měsíc. Do prodejen přijedou nové vozy v létě. Počáteční cena bude startovat na 356.000 Kč bez DPH.
Pro srovnání, Dacia Spring Cargo startuje na ceně 417.272 Kč bez DPH. Je vybavená elektromotorem o výkonu 48 kW (65 koní) s točivým momentem 113 Nm. Baterie s kapacitou 26,8kWh má energii pro ujetí 229 km. Nabíjení je možné 7,4kW wallboxem, na DC stanici se vůz dobije za necelou hodinu. Zavazadlový prostor o maximálním objemu 1.085 l lze podle výbavy zatížit hmotností 331 až 381 kg.
Alternativou je elektrický Citroën C3 Cargo za 553.900 Kč. Ten má silnější motor o výkonu 83 kW (113 koní) s točivým momentem 120 Nm. Energii čerpá ze 44kWh baterie pro dojezd 322 km. Tu lze nabíjet 7,4kW wallboxem, případně 100kW DC stanicí, kdy nabití z 20 na 80 % trvá jen 26 minut. Zavazadlový prostor má objem 698 l (maximální 1.180 l) a lze jej zatížit 227 kg.
Zdroj: Citroën, Dacia, Leapmotor Video: Leapmotor