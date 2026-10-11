Do Paříže míří rekordní počet čínských značek. Některé z nich možná ani neznáte
Na pařížský autosalon, který se koná příští týden, se chystá rekordních 20 čínských automobilových značek. Čínská delegace tak bude dvakrát větší než na posledním veletrhu v roce 2024. K zavedeným jménům, jako BYD a Chery, se připojí i nové značky jako Aito a Avatr, napsala agentura Reuters.
Evropští výrobci automobilů chtějí využít tohoto autosalonu k představení nových modelů. Pokusí se také ujistit investory, že jsou konkurenceschopní, zatímco čínští výrobci získávají podíl na trhu díky rostoucí nabídce elektromobilů a hybridů.
Pařížský autosalon se koná v době, která je pro evropský automobilový průmysl náročná. Prodej evropských automobilek v Číně od pandemie nemoci covid-19 prudce klesá. Čínské automobilky naopak stále více obracejí svoji pozornost k Evropě, protože jsou z velké části vyloučené z prodeje na americkém trhu a čelí slabší poptávce na domácím trhu.
Údaje společnosti Schmidt Automotive Research ukazují, že čínské značky měly ve druhém čtvrtletí na evropském trhu podíl 10,7 procenta, což je výrazný nárůst z 5,7 procenta o rok dříve. Je to také mnohem více než mají japonské automobilky, které do Evropy vstoupily již v 70. letech.
Tlak čínské konkurence, slabá poptávka v Evropě, americká cla a náklady na elektrifikaci se začínají projevovat ve výkonu evropských automobilek. Volkswagen ruší tisíce pracovních míst a zvažuje uzavření továren, aby snížil náklady. Tisíce zaměstnanců propouští rovněž výrobce luxusních aut BMW.
EU uvalila před dvěma lety cla na elektromobily vyrobené v Číně. Tamní automobilky na to odpověděly zvýšením nabídky vozů se spalovacím motorem a hybridních vozů. Ve druhém čtvrtletí měly čínské značky na trhu s plug-in hybridy v západní Evropě podíl 26 procent, o dva roky dříve to bylo jen 2,2 procenta.
Evropský automobilový průmysl se snaží prosadit zavedení cel na čínské plug-in hybridy. EU také pracuje na legislativě, která bude obsahovat ustanovení "Made in Europe" vyžadující u elektromobilů minimální podíl evropských komponentů, aby mohly získat dotace nebo státní zakázky.
Evropští výrobci sice bojují s čínskými konkurenty o podíl na trhu, na druhé straně se ale snaží vytěžit z jejich vzestupu tím, že jim prodávají svoji volnou kapacitu v nevyužitých továrnách a využívají jejich technologie pro elektromobily. "Evropané hrají jakousi dvojí hru," uvedl viceprezident pro výzkum společnosti Gartner Pedro Pacheco.
Jednou z hlavních evropských novinek na autosalonu bude oživení modelu Citroën 2CV společnosti Stellantis, kterému se přezdívá kachna. Stellantis chce na tomto voze vyzkoušet nová pravidla, která výrobcům umožní omezit některé prvky výbavy a díky tomu nabídnout levnější elektromobily. Cílem je lépe konkurovat čínským automobilkám.
Mezitím budou o průnik na evropský trh usilovat dosud málo známé čínské značky, jako Aito - prémiová značka vlastněná automobilkou Seres Group. Aito chce, aby její zahraniční prodej do tří let měl na jejím celkovém objemu prodeje podíl 20 procent, když nyní má méně než jedno procento. V Paříži chce uvést na evropský trh čtyři prémiová elektrická SUV.