Do plně autonomního auta by sedlo jen 13 % Evropanů. I tak ve Španělsku spouští Uber robotaxi
Evropané se sotva z poloviny cítí komfortně při řízení auta s aktivovaným systémem udržování v jízdním pruhu nebo adaptivním tempomatem, není tak divu, že studie ani pro důvěru v autonomní robotaxi nedopadla dobře. Některé státy však umělé inteligenci důvěřují a právě tam vidí příležitost společnosti jako je Uber nebo WeRide.
Výsledky studie automobilky XPeng ukazují na propastný rozdíl mezi vnímáním plně autonomních vozů mezi evropskými a čínskými zákazníky. Zatímco 70 % obyvatel Číny by nemělo problém usednout do plně autonomního vozidla, v Evropě je to pouze 13 % populace.
Sice přes 82 % Evropanů odpovědělo, že rozumí umělé inteligenci, ale drtivá většina jí zatím za volantem nevěří natolik, aby se zcela vzdala kontroly nad vozidlem. Více než polovina dotázaných Evropanů uvedla, že mají „malou až žádnou důvěru v AI“ v případě řízení a dělání krizových rozhodnutí.
Zároveň nešlo o malou skupinu respondentů, jen mezi Evropany jich bylo více než 5000 z šesti různých zemí. Možná ještě překvapivější zjištění než malá důvěra v plně autonomní řízení byl počet řidičů, kteří se necítí komfortně ani s dnes prakticky standardními funkcemi, jako je adaptivní tempomat, rozpoznávání dopravních značek a systémy držení v jízdním pruhu.
Španělé se nebojí
Studie ale ukázala rozdíly mezi jednotlivými zeměmi, například Španělsko je jednou ze zemí, jejíž řidiči umělé inteligenci důvěřují v hojné míře (63 % by věřilo plně autonomnímu autu). Možná proto spouští společnost Uber autonomní taxíky ve spolupráci se společností WeRide a AVOMO právě v Madridu.
Služba by měla být spuštěna ještě v tomto roce ve spolupráci s regionální vládou Madridu a jízdy budou k dispozici prostřednictvím aplikace Uber. Zpočátku budou ve vozech přítomni vyškolení řidiči. Společnosti se zavázaly přidat po splnění klíčových milníků stovky dalších robotaxi. Uber tak navazuje na pozitivní zkušenosti z Blízkého východu.
„Zavedení bezpilotních robotaxi v Madridu, jednom z nejrychleji se rozvíjejících městských prostředí v Evropě, dokazuje naši schopnost bezpečně fungovat v komplexních reálných podmínkách,“ uvedl Dr. Tony Han, zakladatel a generální ředitel společnosti WeRide. Po Francii, Belgii, Švýcarsku a Slovensku jde o pátý evropský stát, ve kterém společnost své robotaxíky uvede do provozu.
Kde je problém, Evropo?
Podle místopředsedy představenstva a prezidenta společnosti XPeng Dr. Briana Gu Evropané nečekají na další funkce, ale na větší informovanost. Společnost XPeng na to podle něj plánuje reagovat následovně: „zviditelnit umělou inteligenci, učinit ji srozumitelnou a ponechat řízení v rukou řidiče, než získáme dostatečnou důvěru a právo řízení více automatizovat.“
„Pokud si mobilita založená na umělé inteligenci získá souhlas v Evropě, kde patří očekávání ohledně soukromí, bezpečnosti, udržitelnosti a odpovědnosti k nejvyšším na světě, může stanovit silnější globální měřítko,“ komentoval dále vliv evropského trhu na celosvětové dění Gu.
Podle studie uvedlo 61 % Evropanů jako důvod obav z umělé inteligence právě ztrátu lidské kontroly. Chtějí nastavit jasná pravidla a komunikovat prokazatelný přínos v oblasti udržitelnosti. Máte to stejně?
Zdroje: AutoExpress, Uber, AutomotiveWorld