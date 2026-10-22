Do výroby aut se pouští už třetí Mitsubishi. Přístup má opačný než stejnojmenná automobilka
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Automobilka Mitsubishi Motors poslední dobou ráda lepí svá loga na produkty jiných firem. Podobný nápad má i jiná součást stejného holdingu. Mitsubishi Electric ale chce být tím, kdo dodá své produkty jiným automobilkám.
Produkci aut se dnes věnují dvě automobilky nazvané Mitsubishi. Obě mají stejné logo se třemi diamanty, každá ale patří pod jiný koncern. Mitsubishi Motors všichni dobře známe, v Česku je ale aktivní také Mitsubishi Fuso. To produkuje užitkové vozy a autobusy a spadá pod společný podnik vlastněný Daimlerem a Toyotou.
Nově se do produkce aut pustí třetí společnost nesoucí jméno Mitsubishi a stejné červené logo. Tentokrát jde o výrobce elektroniky Mitsubishi Electric, který patří pod stejný holding jako automobilka a kterého i v Česku známe z klimatizací nebo tepelných čerpadel. Vyrábí ale mnohem více, včetně výtahů, eskalátorů, průmyslových robotů, displejů, čipů, vesmírných satelitů, a podílí se i na stavbě největšího mezinárodního fúzního reaktoru, kam dodává supravodivé magnety a jejich napájecí systémy.
Mitsubishi Electric má i divizi zaměřenou na automobilový průmysl, kterému dodává startéry, alternátory, převodovky, trakční motory, ECU řídicí jednotky, systémy ADAS, milimetrové radary a elektroniku řízení. Celá tato divize nově přejde do společného podniku, který Mitsubishi Electric založilo s tchajwanským Foxconnem. Cena transakce byla přibližně 115 miliard jenů (asi 17 miliard korun), přičemž celá divize byla oceněna na 230 miliard jenů.
Výsledná společnost, která bude finalizována počátkem příštího roku, využije automobilové zkušenosti obou vlastníků. Mitsubishi bude dodávat řídicí jednotky motorů a baterií, střídače, asistenční systémy (ADAS, milimetrové radary, kamerové systémy), prvky pro palubní elektroniku a další komponenty. Foxconn přináší vedle financí také vlastní automobilovou platformu MIH, vyvinutou pro použití v elektromobilech. Poskytne také vlastní rozsáhlé výrobní kapacity a dodavatelský řetězec.
Partnerství zatím nepočítá s celými hotovými vozy, ale zaměří se na vývoj a masovou výrobu integrovaných modulů pro elektromobily a standardizovaných řídicích jednotek pro autonomní řízení a ADAS. Tyto celky chtějí dodávat tradičním automobilkám jako hotová řešení „na klíč“, což umožní dramaticky zkrátit vývojový čas i náklady na nové elektrické modely. Ve výsledku by mohlo jít o dodání celé hotové platformy se všemi komponenty, na kterou si tradiční automobilka už jen poskládá vlastní karoserii.
Foxconn dlouhodobě deklaruje snahu stát se dominantním smluvním výrobcem elektromobilů na světě. Pro tchajwanského obra je ale velmi těžké proniknout ke konzervativním japonským automobilkám. Spojení s Mitsubishi by přesně v tomhle ohledu mělo pomoci. Pro Japonce jde zase o vítaný přísun peněz do divize, která bojuje s příliš nízkými maržemi.
Výkonný ředitel EV divize Foxconnu Jun Seki, který dříve působil jako vysoce postavený manažer v Nissanu, prohlásil, že Mitsubishi Electric má být pro Foxconn „japonskou kotvou“. Tradiční japonské automobilky totiž nerady kupují klíčové systémy od zahraničních technologických nováčků, ale důvěřují zavedeným japonským dodavatelům.
Foxconn se do vývoje vlastních elektromobilů pustil už před pár lety a založil na to společný podnik s tchajwanskou automobilkou Yulon Motors. Jejich společnost Foxtron vyvinula deset vlastních modelů, původním plánem ale bylo je nabízet jiným automobilkám, ne je prodávat pod vlastní značkou.
Tento přístup nebyl příliš úspěšný, podařilo se totiž takto udat pouze jediný, a to právě automobilce Yulon. Ta Foxtron Model C uvedla na domácím trhu jako Luxgen n7. Společný vývoj ale Foxtron zahájil také s japonským výrobcem elektroniky Sharp, který na taiwanském základě představil vlastní koncept elektromobilu. A na taiwanské technice by měly být založeny i vozy polské značky Izera.
Letos Foxconn odkoupil celou značku Luxgen a využije její prodejní a servisní síť k prodeji vozů pod vlastní značkou Foxtron. Na domácím trhu už se takto prodává menší elektrické SUV Bria a také faceliftovaný model C jako Foxtron Cavira. Spolu s tím byla oznámena také strategie pro expanzi, která má zahrnovat i Evropu.
Mezitím se ale objevil druhý model Foxtronu pod jménem zavedené automobilky. Jde právě o Mitsubishi Motors, které v Austrálii začalo prodávat elektrický Foxtron Bria jako Mitsubishi ASX. Australská verze byla údajně upravena a naladěna japonskými inženýry, jinak jde ale o zcela totožné vozidlo jako vůz prodávaný na Tchaj-wanu.
Zdroj: Foxtron, zdroj foto: Foxtron, zdroj videa: Auto.cz