Dobrá zpráva pro staromilce! Audi vrátí modelům A6 a Q6 e-tron fyzická tlačítka
Další modelový rok modelů s pohonným ústrojím PPE se dočká vylepšeného rozhraní infotainmentu, nových asistenčních funkcí a lepší jízdní dynamiky. Automobilka tak činí v reakci na požadavky zákazníků.
Vozy Audi A6 e-tron a odvozené SUV Q6 e-tron projdou pro další modelový rok několika důležitými změnami, které zahrnují nejen softwarové aktualizace, ale i hardwarové změny. Ty víceméně odpovídají prohlášení po představení konceptu Concept C, který avizoval návrat automobilky k fyzickým tlačítkům a vyšší kvalitě zpracování nadcházejících interiérů.
V podobě změn u plně elektrických modelů Audi A6 a Q6 to znamená především aktualizovaný multifunkční volant, novou funkci Audi drive select, zcela nový design rozhraní infotainmentu MMI nebo rozšířené asistenční funkce pro řidiče. Modely s těmito změnami by se na trhu měly objevit ve druhém čtvrtletí letošního roku.
Na aktualizovaný volant se vrátí fyzická tlačítka a také oblíbené scrollovací prvky umožňující zvýšení hlasitosti po pravé straně a přepínání v menu na straně druhé. Aktualizované rozhraní MMI by se mělo graficky přiblížit aplikaci a webové stránce Audi s cílem zvýšit přehlednost infotainmentu. 3D model zobrazený na displeji bude nově odpovídat reálné specifikaci konkrétního vozidla. Důležitější je ale snížení počtu nastavení ve formě seznamu a jejich transformace na dlaždice, které graficky reprezentují danou funkci či nastavení.
Integrovaná kamera, lepší zrcadlení
Nové modely přinášejí dvě funkce pro snazší každodenní život. Tou první je integrovaná kamera pro nahrávání jízdy. Objeví se mezi příplatkovou výbavou, u vyšších verzí bude dokonce součástí výbavy standardně. Je chytře zabudovaná v držáku interiérového zpětného zrcátka.
Dění před vozidlem bude nahrávat v rozlišení 4K a kvalitní záznam by měla poskytnout i ve zhoršených světelných podmínkách. Zahájení či zastavení nahrávání bude možné z infotainmentu, stejně jako pořízení fotografie. Asi nejdůležitější funkcí je kontinuální nahrávací smyčka, která v případě nehody uloží 30 sekund záznamu před aktivací i po ní.
Funkci bude možné aktivovat také manuálně. Vítaná je i možnost nastavení aktivace nahrávání při konkrétní události, může to být například při každém nouzovém brzdění nebo při aktivaci výstražných světel. Data se ukládají na SD kartu vloženou majitelem auta a nesynchronizují se na žádném serveru.
Zajímalo nás, jak si automobilka poradila s legislativními překážkami použití kamer například v sousedním Rakousku a zda se vůbec tento systém objeví v evropském konfigurátoru. Audi na tento problém myslelo a vyřešilo jej ideálním způsobem.
Na základě dat o poloze auto pozná překročení hranic státu, ve kterém legislativa nahrávání cesty nepovoluje. „Řidiči se zobrazí upozornění, že není možné pořizovat kamerový záznam, a kamera se vypne. V momentě opuštění omezené zóny se automaticky znovu zapne,“ potvrdil Jiří Rozkošný z českého zastoupení Audi ČR.
Druhou vítanou novinkou je lepší integrace zrcadlení mobilního telefonu pomocí Apple CarPlay a Android Auto na displeji infotainmentu a nově také v povedeném digitálním přístrojovém štítu Virtual cockpit. Při spolehnutí na vestavěný navigační systém bude možné zobrazit mapu přes celý Virtual cockpit.
Náskok díky technice
Audi u modelů A6 e-tron a Q6 e-tron vylepšilo i další technologické vychytávky, například asistent couvání může nyní převzít řízení na posledních 50 metrů při zajíždění do parkovacího místa. Velmi chytrá je možnost naučit nové modely parkovat. Umí si zapamatovat až 5 různých (až 200 m dlouhých) parkovacích manévrů a na soukromém pozemku je později autonomně opakovat.
U sportovně zaměřeného modelu S6 Sportback e-tron přibyl nový jízdní režim s názvem dynamic plus, který dělá přesně to, co by člověk čekal. Má za cíl zvýšit požitek z jízdy skrze chytré nastavení systému quattro, směrování hnacích sil a optimalizaci stabilizačního systému tak, aby povoloval kontrolovaně přetáčivé chování vozu.
Modernizace se dočkal i jízdní režim B, který díky lepší schopnosti regenerativního brzdění nyní dokáže sám zastavit a nepotřebuje k tomu vůbec použít konvenční brzdový systém. Kromě pozitivního dopadu na spotřebu energie to znamená také komfortnější dojíždění do křižovatek.
Do infotainmentu přibyly v rámci Audi asistenta nové funkce poháněné umělou inteligencí a v autě si můžete nově navodit atmosféru pomocí třech módů; aktivace, relax a harmonie. Jejich trvání je přibližně 20 minut a využívají například světel, zvuků, masáže a teploty v autě. Dokonce je možné funkci spustit i za jízdy. Milovníci herního světa jistě ocení možnost připojení ovladačů a sluchátek bezdrátově přes bluetooth.
Zdroj: Audi